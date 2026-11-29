El párroco Carlos Alberto Pérez sufrió heridas leves por esquirlas, mientras quince personas que decoraban el pesebre resultaron ilesa (@IvanDuque/X)

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La explosión contra la Gobernación del Meta destruyó parte de la casa cural y dañó la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Villavicencio, situada a unos 30 metros del lugar donde detonó el carro bomba en la Plaza Los Libertadores.

El sacerdote Carlos Alberto Pérez Méndez, párroco del templo, estaba dentro de la iglesia junto a cerca de 15 servidores de Emaús que preparaban el pesebre navideño cuando se produjo el estallido, en la noche del lunes 23 de noviembre.

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El atentado afectó la catedral y sus dependencias parroquiales por la fuerza de la onda explosiva. Según el relato de Pérez, el impacto derribó cubiertas, rompió vitrales, arrancó puertas y dejó inutilizados espacios de atención, una capilla y un local de artículos religiosos.

El sacerdote sufrió lesiones leves por fragmentos de vidrio y las personas que estaban con él salieron sin heridas graves. “En un primer momento uno no entiende qué está pasando”, dijo Carlos Pérez a Blu Radio, al recordar los segundos posteriores a la detonación.

La explosión destruyó vitrales, detuvo el reloj de la torre y causó afectaciones en libros antiguos del patrimonio histórico (REUTERS/Santiago Molina Fernandez)

Afectaciones del carro bomba

La zona más afectada fue la casa parroquial, donde funcionaban el despacho del sacerdote, oficinas de atención, una capilla y un negocio de objetos devocionales.

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“Nos vamos encontrando que la casa cural está destruida totalmente”, afirmó Carlos Pérez al medio radial. El religioso añadió ante la emisora que las puertas salieron despedidas y que los techos cayeron sobre varias de las dependencias.

En el local donde se vendían manillas, collares, rosarios, camándulas y recuerdos religiosos, el desplome de la cubierta dejó imágenes de santos de yeso partidas entre los restos.

La puerta de madera que conecta ese sector con la residencia quedó atravesada junto a partes de la estructura. Para entrar, era necesario agacharse por el espacio que permaneció libre.

En el patio, las cubiertas desprendidas dejaron sectores expuestos al cielo. Desde allí se podían ver tejas caídas sobre las oficinas del segundo piso. Los computadores y escritorios del despacho parroquial quedaron bajo el techo derrumbado. El sacerdote también mencionó los daños en la capilla del Santísimo.

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La caída de cubiertas sepultó equipos de cómputo en las oficinas parroquiales y quebró figuras de yeso en la tienda religiosa (REUTERS/Santiago Molina)

La explosión no se limitó a las dependencias administrativas. La fachada de más de 120 años conservó sus colores rojo y crema, aunque las ventanas superiores quedaron quebradas y el reloj de la torre dejó de funcionar.

“El templo tiene pues todos los vitrales del frente y laterales todos rotos”, señaló Pérez a Blu Radio. También lamentó que el impacto alcanzara libros antiguos que, según explicó, forman parte del patrimonio histórico de Villavicencio.

El párroco resumió ese daño con una frase breve: “Es lamentable”. La maquinaria del reloj deberá ser revisada para establecer la dimensión total de la afectación. “El reloj también se dañó, las manecillas están torcidas, y falta ver qué más pasó en la maquinaria”, sostuvo el sacerdote ante la publicación.

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Pérez mostró una mano con sangre mientras retiraba escombros. Explicó que tenía unas cinco heridas pequeñas por las esquirlas y que todavía no había podido lavarlas debido a la falta de agua en el sector.

“Estoy bien, gracias a Dios. Y las personas que estaban conmigo también están bien”, aseguró el religioso. Indicó que, tras salir del lugar, sus acompañantes volvieron paulatinamente a sus viviendas y se comunicaron para confirmar que estaban a salvo.

La fachada histórica del templo resistió el impacto, pero las ventanas superiores se quebraron y las manecillas del reloj quedaron torcidas (Europa Press)

El grupo pensó primero que había ocurrido un cortocircuito

La oscuridad llegó al mismo tiempo que el estruendo. El párroco contó que la primera explicación que encontró estuvo relacionada con las luces que el grupo instalaba para la decoración de Navidad.

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“Yo pensé en un primer momento en un corto, ¿no? Como estábamos probando las luces, dije, de pronto alguien metió mano e hizo un corto. Pero empezaron a caer dos esquirlas”, relató Pérez ante la emisora.

Entre quienes colaboraban en el templo había parejas que habían llegado con sus hijos. El sacerdote indicó que el miedo se extendió de inmediato, mientras cada persona buscaba a sus familiares y trataba de identificar qué había ocurrido.

Pérez explicó que la reacción inicial dio paso a la búsqueda de una salida hacia la vivienda parroquial. Allí se encontraron con un acceso bloqueado por los escombros.

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“Todo el pasillo que conduce del templo a la casa cural está obstaculizado porque se cayó el techo de ese pasillo. El techo está en el piso, el baño está arruinado”, describió el párroco ante el medio.

El sacerdote se refirió también a los trabajadores y al personal de seguridad de la sede departamental que resultaron afectados. Según el balance preliminar de la Alcaldía de Villavicencio, la mayoría de los heridos inicialmente identificados pertenecían a ese grupo.

“Yo siento mucho y me duele”, dijo Pérez sobre los vigilantes de la Gobernación del Meta. El párroco explicó que son personas cercanas a la comunidad, pues también prestan servicio en el templo.

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Nacido en Villavicencio e integrante de la Arquidiócesis de Villavicencio, Pérez lleva cuatro años y medio como párroco de la catedral. Dijo que no recuerda otro episodio de esas características en la capital del Meta.

“No así de esta magnitud, no. Y pues de aquellas épocas pasadas pues nunca me tocó una cosa de estas”, afirmó el sacerdote.

El religioso reconoció que aún intentaban asimilar lo sucedido. “Estamos todavía como saliendo del shock en el que quedamos un poco todos”, expresó, al aludir al estado en que quedó la residencia parroquial.

Frente a las consecuencias del atentado, Pérez pidió que la violencia no provoque nuevas represalias. “Tenemos que seguir empeñados en trabajar por la paz y la reconciliación, en seguir defendiendo la vida como un don sagrado y, por lo tanto, amar la vida de cada ciudadano”, puntualizó.

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