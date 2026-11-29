Las autoridades cerraron por completo el corredor vial y recomendaron el uso de rutas alternas (@estoescali_/X)

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Un choque múltiple en la vía Tuluá - Andalucía obligó a cerrar por completo el tránsito en el departamento Valle del Cauca, a la altura posterior al puente de La Cruz. La emergencia involucró vehículos particulares y dos automotores de carga pesada.

El accidente ocurrió el sábado 28 de noviembre y dejó a varios ocupantes atrapados entre los vehículos. Los primeros datos entregados por la Policía señalaban que había dos adultos y un menor de edad en esa situación.

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El video difundido en redes sociales registró la secuencia inicial del choque. La grabación, tomada por un conductor que circulaba por el sector, muestra a una tractomula que pierde el control antes de impactar contra un vehículo particular.

La colisión arrastró a otros automotores y terminó con varios de ellos fuera de la carretera, en uno de los costados de la vía. Uno de los vehículos quedó debajo de un camión de carga, una condición que complicó las tareas de rescate.

Una grabación muestra que una tractomula perdió el control antes de impactar un vehículo particula (Captura de video)

La información preliminar indicó que la tractomula pudo haber presentado una falla en los frenos. Esa circunstancia aún requería confirmación oficial, al igual que las causas precisas que derivaron en el siniestro.

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El choque en la carretera entre Tuluá y Andalucía provocó una emergencia por la presencia de personas atrapadas y por la ubicación de los vehículos involucrados. Las autoridades cerraron el corredor vial para permitir el trabajo de los equipos de rescate y pidieron a los conductores tomar rutas alternas.

Los organismos de socorro y las autoridades acudieron al punto del accidente para atender a los afectados. Las labores seguían en curso después de las 6:30 p. m., mientras los rescatistas buscaban liberar a quienes permanecían dentro de los automotores.

La situación generó alarma entre los viajeros que se encontraban cerca del lugar. Algunos conductores descendieron de sus vehículos y se acercaron al sector con la intención de ayudar tras el impacto.

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El siniestro vial ocurrió en la salida norte del municipio de Tuluá, después del puente de La Cruz (Captura de video)

Las imágenes también muestran a varias personas aproximándose a los vehículos que terminaron al borde de la carretera. La reacción ocurrió mientras la emergencia comenzaba a concentrar a los equipos encargados de la atención.

El cierre total produjo una fuerte congestión en este tramo del Valle del Cauca. Las autoridades recomendaron no acercarse a la zona, conducir con precaución y optar por caminos alternos hasta que se restableciera la movilidad.

Hasta ese momento no se había divulgado un balance oficial sobre el estado de salud de los involucrados. Tampoco se habían precisado las circunstancias definitivas que ocasionaron el accidente.

Registran ataque contra tropas del Ejército con explosivos lanzados desde drones sobre la vía Panamericana entre Popayán y Cali

La vía Panamericana permanecía habilitada tras un ataque con explosivos lanzados desde drones en las inmediaciones del peaje de Cachimbal, en el corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

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El ataque ocurrió en un punto de la vía Panamericana, en jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca (@Ejercito_Div3/X)

El hecho ocurrió el martes 24 de noviembre y afectó uno de los tramos que conectan a Cali con el sur del país. La información inicial en la zona alertó sobre posibles combates y una interrupción de la movilidad entre Santander de Quilichao y la capital del Valle del Cauca.

El Ejército Nacional informó que las tropas de la Brigada 29, que estaban desplegadas para proteger el peaje, fueron atacadas en una acción atribuida de forma preliminar a integrantes de la estructura Jaime Martínez. La institución señaló que no se registraron afectaciones entre los militares.

Tras el ataque, soldados del Grupo de Caballería Liviano N.º 8 iniciaron un despliegue para verificar la situación, reforzar la seguridad y proteger a los usuarios de este corredor vial.

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El reporte más reciente de la fuerza indicó que el tránsito vehicular estaba abierto. La concesionaria Nuevo Cauca también confirmó que la circulación por ese tramo de la Panamericana se encontraba habilitada.