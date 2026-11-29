El mensaje de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella fue a través de su cuenta oficial de X (Suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS)

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En su cuenta oficial de X, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó su respaldo a Santiago Abascal, presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, cargo que ocupa actualmente Pedro Sánchez.

Al respecto, el expresidente de Colombia Gustavo Petro, quien ocupó el cargo entre 2022 y 2026, se refirió en la misma red social al respaldo expresado por el mandatario colombiano.

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El expresidente Gustavo Petro aseguró que espera que el pueblo español “no siga” el consejo del presidente Abelardo de la Espriella, a quien calificó de “ilegítimo”.

Gustavo Petro aseguró que espera que el pueblo español “no siga” el consejo del presidente Abelardo de la Espriella (Catalina Olaya/Colprensa)

“Espero que el pueblo español no imite el pueblo Argentino ni siga el consejo de este presidente ilegitimo en Colombia”, indicó Gustavo Petro.

El exmandatario colombiano afirmó que quienes quieran “una pérdida brutal del poder adquisitivo del salario”, como, según sus declaraciones, ocurre en Colombia, deben votar por el candidato de Vox.

“Si quieren que España siga la depresión económica de Argentina y si quieren las y los trabajadores de España una pérdida brutal de la capacidad adquisitiva del salario como en Colombia, voten por Abascal”, indicó.

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Gustavo Petro pidió a los españoles que se alejaran de los “presidentes del anticristo” para evitar, según su mensaje, el regreso del fascismo.

“Españolas y españolas apártense de los presidentes del anticristo para que el fascismo no vuelva (sic)”, señaló.

El expresidente Petro pidió votar por el progresismo y respaldó a Pedro Sánchez con el propósito de detener, según afirmó, el fascismo que “avanza” en Europa.

“Que el pueblo español vote por el progresismo y Pedro Sanchez continúe y paren el fascismo que avanza en Europa”, afirmó.

Según Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella quiere que los colombianos reciban en España el mismo trato que en Estados Unidos. Además, afirmó que el jefe de Estado busca el hambre del pueblo trabajador y pidió votar por el progresismo en España.

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“No mas racismo, Abelardo quiere que traten a los colombianos en España como en EEUU, Abelardo quiere el hambre para el pueblo trabajador. No mas fascismo a votar por el progresismo español”, aseveró.

Gustavo Petro aseguró que Abelardo de la Espriella quiere que los colombianos reciban en España el mismo trato que en Estados Unidos (@petrogustavo/X)

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella?

España celebra el 29 de noviembre de 2026 unas elecciones generales anticipadas para renovar los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. La composición de las dos cámaras abrirá después el proceso parlamentario destinado a elegir al presidente del Gobierno, puesto que ocupa Pedro Sánchez.

Según DW, la contienda reunía a Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español; Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Ada Colau, del Frente Amplio; y Santiago Abascal, líder de Vox.

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Desde Colombia, Abelardo de la Espriella manifestó en X su apoyo a Abascal. Lo describió como “un hombre coherente” y sostuvo que España merecía que asumiera la Presidencia del Gobierno.

En un mensaje más amplio, De la Espriella afirmó que “la coherencia es fundamental” en la vida pública y deseó al político español “la mejor de todas las suertes” para la jornada electoral.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que España se merece un presidente como Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL/X)

El dirigente de Vox agradeció el respaldo con una publicación breve. “Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo”, escribió en la misma plataforma.

La intervención del jefe de Estado provocó la reacción de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario cuestionó al Gobierno colombiano y sostuvo que el país había retrocedido “notablemente” durante sus primeros 100 días.

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Carrillo atribuyó a la administración el deterioro del peso, el retorno de coches bomba y apagones relacionados con atentados. También denunció presiones contra medios, afectaciones al Estado de derecho y una retórica que, según afirmó, otorgaba preeminencia a los militares sobre las autoridades civiles.

La relación entre ambos dirigentes ya había tenido expresiones. En mayo, Abascal respaldó a De la Espriella tras su triunfo en la primera vuelta presidencial colombiana y criticó al “narcosocialismo de Petro y sus sucesores”. El candidato agradeció apoyo y ganó la segunda vuelta de junio.