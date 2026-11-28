La influenciadora sostuvo que los fondos servirían para cubrir obligaciones de Colpensiones y subsidios del pilar solidario, sin transferencias del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con su interpretación. (@SoyJerome__/X)

Guardar

La creadora de contenido Jerome Sanabria afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella sería “cómplice” de la reforma pensional de Gustavo Petro si no define una posición pública y no impulsa una contrarreforma antes de la entrada en vigencia de la norma, prevista para abril de 2027.

En un video publicado en sus redes sociales, Sanabria sostuvo que el entonces candidato De la Espriella había cuestionado durante la campaña el proyecto promovido por el gobierno de Petro. Según dijo, el actual mandatario se había comprometido a proteger la devolución de saldos y a blindar los recursos pensionales para evitar que futuras administraciones dispusieran de ellos.

PUBLICIDAD

“Si el gobierno de Abelardo de la Espriella sigue en silencio respecto a temas de materia pensional, se va a convertir en cómplice de la reforma pensional de Gustavo Petro”, afirmó.

La creadora de contenido indicó que solicitó al Ejecutivo, tanto de forma pública como privada, que presentara una propuesta alternativa desde el 25 de agosto, fecha en la que, según sus declaraciones, la Corte Constitucional avaló la reforma.

“A la fecha, el Gobierno Nacional no ha emitido un solo comentario, un solo comunicado en materia de pensiones”, aseguró Sanabria. “No ha vuelto a rechazar la reforma de Petro, no ha vuelto a decir que se trata de una reforma expropiatoria”.

PUBLICIDAD

Sanabria reconoció que la prioridad legislativa del Gobierno es la Ley de Rescate Fiscal, aunque reclamó una definición sobre el sistema pensional. “Lo mínimo que esperamos sus votantes y lo mínimo que espera el país es que por lo menos se pronuncie, que nos deje saber cuál es su postura respecto a las pensiones”, expresó.

La propuesta fue radicada por congresistas del Centro Democrático

Jerome Sanabria pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella que defina su postura frente a la reforma pensional antes de abril de 2027. (Jerome Sanabria/Facebook)

La joven señaló que la contrarreforma no fue presentada por el Gobierno ni por la bancada de Salvación Nacional. Por esa razón, afirmó que llevó la iniciativa de No Con Mi Ahorro al representante Andrés Forero y a miembros del Centro Democrático, quienes complementaron el texto y lo radicaron en el Congreso.

PUBLICIDAD

“Yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo literalmente se destruía todo el mundo de las pensiones”, manifestó.

Según Sanabria, más de un mes después de la radicación, el proyecto todavía no ha comenzado a ser discutido. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo tiene instrumentos para acelerar el trámite, como un mensaje de urgencia o una convocatoria a sesiones extraordinarias.

“Si el Gobierno Nacional no envía un mensaje de urgencia, así, tal cual como lo envió con la ley de rescate fiscal, o no cita a sesiones extraordinarias a final de año, la entrada en vigencia de la reforma de Petro en abril del 2027 será casi que inminente”, declaró.

PUBLICIDAD

La entrada en vigencia de la reforma está prevista para abril de 2027

La reforma pensional entrará en vigor en abril de 2027 y dificultará el retorno de 19 millones de afiliados a los fondos privados. (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

Sanabria advirtió que, una vez en aplicación la reforma, sería complejo devolver los aportes de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y revertir el traslado de cotizantes que, según su planteamiento, pasarían al pilar semicontributivo.

“Apenas entra a regir la reforma de Gustavo Petro, echarla para atrás va a ser prácticamente imposible”, afirmó. Añadió que los principales afectados, a su juicio, serían “todos los afiliados que van a entrar forzosamente al pilar semicontributivo”.

La creadora de contenido cuestionó además el impacto fiscal que, según estimó, tendría el nuevo esquema para el Gobierno. “La caja que le va a dar esta reforma al gobierno en el 2027 va a ser de aproximadamente $49 billones”, indicó.

PUBLICIDAD

Sanabria sostuvo que esos recursos permitirían financiar pensiones actuales de Colpensiones y subsidios del pilar solidario, lo que reduciría la necesidad de transferencias desde el Presupuesto General de la Nación.

“Pero que quede claro de dónde sale esa caja: de expropiarles el ahorro a millones de colombianos”, dijo, al reiterar su rechazo a la reforma.

El nuevo esquema proyecta recaudar cerca de 49 billones de pesos en 2027 para financiar las obligaciones de Colpensiones y el pilar solidario. (@soyjerome_/Instagram - Presidencia)

En su intervención, Sanabria responsabilizó de la reforma al gobierno del presidente Gustavo Petro, a los partidos que aprobaron el proyecto en el Congreso y a los magistrados de la Corte Constitucional que lo avalaron.

No obstante, centró sus críticas en la falta de definición de la actual administración. “Quedarse de brazos cruzados ante una expropiación, cuando está en sus manos hacer algo para impedirla, también es complicidad”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La autora de la iniciativa No Con Mi Ahorro pidió al Ejecutivo que, al menos, fije una postura pública frente a la reforma y promueva el debate de la contrarreforma antes de abril de 2027.