Investigan posible desvío de recursos para estudiantes indígenas en Chocó: cuatro imputados (Fiscalía - Colprensa)

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra cuatro personas por presuntas irregularidades en un convenio destinado a la educación de comunidades indígenas de Chocó, un proceso en el que se habrían pagado servicios, suministros y atenciones educativas que no se habrían cumplido. El organismo calcula un posible detrimento patrimonial superior a $350 millones.

La investigación se concentra en un acuerdo suscrito por la Gobernación de Chocó en 2023 para atender a 4.990 estudiantes a través del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). El convenio tenía cobertura en los municipios de Bajo Baudó, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan y Riosucio.

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Según la Fiscalía, parte de los recursos públicos destinados al proyecto habría sido desembolsada pese a que algunas obligaciones previstas en los contratos no se ejecutaron. Entre los hallazgos figura el pago por la atención escolar de 30 menores de edad que, de acuerdo con la verificación de la policía judicial, no aparecían matriculados.

El caso quedó en manos de un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó, que presentó la imputación contra el contratista principal y tres subcontratistas vinculados a la ejecución del convenio.

El convenio buscaba atender a 4.990 estudiantes en cinco municipios

El acuerdo investigado tenía como finalidad respaldar procesos educativos de estudiantes indígenas bajo el modelo del SEIP, que contempla una formación ajustada a las particularidades culturales y territoriales de las comunidades.

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Para cumplir ese objetivo, el proyecto se dividió en cinco contratos. Los recursos debían destinarse a la compra de insumos para una iniciativa productiva de especies menores, el transporte de material didáctico, la adquisición de útiles escolares y papelería, además de actividades orientadas a coordinar el calendario escolar con rectores y docentes.

La Fiscalía comparó desembolsos, documentos contractuales y resultados que debían acreditarse en las comunidades (Fiscalía)

También se incluyeron compromisos para garantizar la atención educativa de grupos poblacionales determinados dentro de los municipios cubiertos por el convenio.

La Fiscalía señaló que el análisis de los documentos contractuales, los desembolsos y las obligaciones pactadas permitió detectar diferencias entre los pagos realizados y los resultados que debían acreditarse en las comunidades beneficiarias.

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La investigación detectó materiales que no habrían llegado y transportes sin justificación

La policía judicial contrastó los giros efectuados en el marco del convenio con la entrega de bienes y el desarrollo de las actividades acordadas. De acuerdo con el ente acusador, ese ejercicio permitió establecer que algunos suministros adquiridos presuntamente no llegaron a los territorios indígenas.

La investigación también identificó cobros de transporte que no tendrían justificación y tareas que, pese a haber sido incluidas dentro de los contratos, no se habrían realizado.

Uno de los aspectos centrales del expediente se relaciona con la inclusión de 30 menores como beneficiarios de la atención escolar. La Fiscalía indicó que estos estudiantes no habían formalizado su matrícula, aunque se habrían efectuado pagos asociados a su supuesta participación en el programa.

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El organismo sostuvo que la suma de estas anomalías habría ocasionado una afectación superior a $350 millones en recursos destinados a la educación indígena del departamento. La Fiscalía no precisó, en la información divulgada, el valor individual de cada uno de los contratos ni el monto que correspondería a cada una de las presuntas irregularidades detectadas durante la investigación.

La Fiscalía busca determinar el destino de los recursos y establecer si hubo más personas involucradas (Colprensa)

Los procesados son Víctor Carpio Conquista, identificado como contratista principal; Sandy Mena Blandón; Wilman Cuesta Córdoba; y Wilman Cuesta Palma, quienes habrían participado como subcontratistas en el desarrollo de las obligaciones previstas.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros y falsedad en documento privado.

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El peculado por apropiación se refiere, en este caso, a la presunta apropiación o destinación irregular de recursos públicos. La falsedad en documento privado se relaciona con la posible elaboración o uso de documentos que no reflejarían de forma veraz las actividades, entregas o beneficiarios asociados al convenio.

Durante la audiencia, ninguno de los cuatro imputados aceptó los cargos formulados por el fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó.

El caso pone el foco sobre la ejecución de recursos destinados a zonas de Chocó donde la educación enfrenta dificultades de acceso por las condiciones geográficas, la dispersión de las comunidades y las limitaciones de conectividad y transporte.

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El convenio abarcaba a estudiantes de Bajo Baudó, El Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan y Riosucio, cinco municipios con presencia de comunidades indígenas que debían recibir materiales, acompañamiento educativo y actividades vinculadas con el calendario escolar.

Los procesados enfrentan cargos por peculado por apropiación y falsedad en documento privado (Imagen de referencia VisualesIA Infobae)

La Fiscalía continuará con la investigación para establecer el alcance de las presuntas irregularidades, determinar la trazabilidad de los recursos y definir si existieron otras personas involucradas en los hechos.