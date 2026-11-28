Wall Street Journal criticó las apariciones de Abelardo de la Espriella en operativos contra criminales (@ABDELAESPRIELLA/X)

Guardar

En un editorial, The Wall Street Journal señaló que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convirtió su ofensiva contra los grupos armados en una puesta en escena pública, “un teatro”. Con una pistola en la cintura y frente a Néider Uñates, un comandante guerrillero capturado y esposado a una baranda metálica, lanzó una advertencia que luego difundió en redes sociales.

“Es un asesino despreciable y miserable”, dijo De la Espriella. “Miren el miedo que tiene, ni siquiera nos mira. Sabe lo que se le viene encima”. La escena terminó con una frase que el presidente repite en sus intervenciones: “Bienvenidos a la Nación Milagro”.

PUBLICIDAD

Según informó el periódico estadounidense, el abogado defensor llegó con una agenda centrada en combatir a las organizaciones armadas que controlan negocios de narcotráfico, minería ilegal y extorsión.

De la Espriella suspendió los diálogos y amplió las operaciones militares

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de alias Barba Chivo a través de sus redes oficiales - crédito (@ABDELAESPRIELLA/X)

El mandatario de derecha dejó sin efecto los diálogos de paz impulsados por Gustavo Petro con grupos armados, reforzó las operaciones militares y buscó el respaldo de la administración de Donald Trump para perseguir a las redes de narcotráfico.

De la Espriella suele utilizar uniforme de combate y acompañar los operativos de las fuerzas de seguridad. Los videos oficiales muestran detenciones, traslados de presos a cárceles de máxima seguridad, órdenes de extradición y ataques aéreos, informó el medio citado.

PUBLICIDAD

En una de las grabaciones, el presidente revisó bolsas blancas que contenían los cuerpos de operadores de drones de un grupo armado. “Cada vez que caiga un policía, un soldado o un civil, responderemos con fuerza letal”, advirtió.

La seguridad aparece como una condición para reactivar la inversión

El mandatario colombino dejó sin efecto los diálogos de paz impulsados por Gustavo Petro con grupos armados, reforzó las operaciones militares y buscó el respaldo de la administración de Donald Trump para perseguir a las redes de narcotráfico (Presidencia)

La ofensiva ocurre en medio de una crisis fiscal. El país evalúa un paquete de financiamiento de USD 15.000.000.000 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras el Ministerio de Economía proyecta que el déficit fiscal podría llegar a 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) el 2027 si no se aplican recortes.

Para el Gobierno, recuperar el control territorial es una condición para atraer capitales. “Si no se consigue seguridad en Colombia, no habrá prosperidad económica”, sostuvo el vicepresidente José Manuel Restrepo en declaraciones recogidas por el diario estadounidense.

PUBLICIDAD

En las primeras 16 semanas de gestión, las autoridades realizaron 11 ataques aéreos, capturaron a 38 jefes de redes criminales y extraditaron a 99 personas requeridas por otros países, de acuerdo con el Ministerio de Defensa.

Los homicidios bajaron 9% durante los primeros tres meses de la presidencia, frente al mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad abatieron a 134 presuntos delincuentes, una cifra cinco veces mayor que la registrada durante los primeros tres meses del gobierno previo.

Además, aumentaron las bajas entre militares y policías: 38 integrantes de la fuerza pública murieron en combate, casi 13 por mes, frente a menos de nueve mensuales en los siete primeros meses del año. Sin embargo, la escalada abre interrogantes por el historial de violaciones de derechos humanos atribuidas a las fuerzas estatales.

PUBLICIDAD

El presidente promete represalias tras los ataques de grupos armados

El presidente promete represalias tras los ataques de grupos armados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una encuesta de AtlasIntel publicada por Bloomberg ubicó la aprobación de Abelardo de la Espriella en 48,3 %. La corrupción, el crimen y el narcotráfico encabezan las preocupaciones de la población, por delante de la pobreza y el desempleo.

El primer mandatario viajó a Villavicencio tras la explosión de un coche bomba frente a la sede del gobierno provincial. El ataque dejó 24 heridos. Allí prometió perseguir al grupo armado local y a su comandante, Antonio Medina.

“Pueden estar seguros de que vamos a derrotar a esos delincuentes”, declaró el mandatario. “A Antonio Medina le espera una tumba cuando los servicios de seguridad de Colombia lo bombardeen”, expuso.

PUBLICIDAD

Horas después, viajó a Cartagena para supervisar una crisis con rehenes en un supermercado. La operación terminó con la liberación de 68 personas, la muerte de un atacante y la captura de otros dos. Al día siguiente, el abogado presentó el resultado como una señal de su política de seguridad y afirmó que quienes desafíen al Estado tendrán el mismo destino.

La capacidad del Gobierno para sostener esa estrategia dependerá de si logra revertir el avance que los grupos armados consolidaron durante años en regiones con escasa presencia estatal, donde también desarrollaron vínculos con comunidades locales.