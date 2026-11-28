Colombia requiere elevar al 3,5% del PIB su inversión en infraestructura para cerrar brechas logísticas, según estimaciones del BID. (Carlos Jasso/Reuters)

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Colombia necesita elevar al 3,5% del PIB la inversión en infraestructura, casi el doble del nivel actual de entre 1,8% y 1,9%, para atender sus brechas de obras y logística. Ramiro López-Ghio, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, expuso esa estimación durante el Congreso Nacional de Infraestructura, que tuvo a Valora Analitik como medio aliado.

La inversión total del país se sitúa cerca del 16% del PIB, uno de los registros más bajos de las últimas cuatro o cinco décadas, y debería avanzar hacia una franja de 25% a 30%, comparable con la de otras economías. Juan Martínez-Álvarez, gerente de programa para Colombia del Banco Mundial, advirtió que la infraestructura requiere proyectos con horizontes de 15 a 20 años.

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La reducción del gasto estatal no debería recaer sobre la inversión pública, planteó López-Ghio. Estudios del BID indican que una caída de un punto porcentual en esa inversión puede restar cerca de 0,7 puntos al crecimiento económico dos años después.

Colombia requiere elevar al 3,5% del PIB su inversión en infraestructura para cerrar brechas logísticas, según estimaciones del BID. (Colprensa)

El financiamiento disponible no siempre se traduce en obras con condiciones técnicas para avanzar. Una evaluación del Departamento Nacional de Planeación determinó que cerca del 30% de los proyectos financiados con regalías entre 2021 y 2024 no cumplía los requisitos mínimos de estructuración.

Ángel Cárdenas, gerente de Infraestructura para el Desarrollo de CAF, calculó que Colombia necesita destinar entre 3% y 6% del PIB a inversión. El desafío, sostuvo, consiste en convertir esos recursos en proyectos ejecutados.

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Martínez-Álvarez propuso aprovechar mejor instrumentos ya existentes, como el Fondo de Contingencias, el FIP y la reconcesión de activos carreteros. También planteó fortalecer a Findeter y a la Financiera de Desarrollo Nacional, además de consolidar un Estado que actúe como garante para reducir los riesgos y facilitar la llegada de capital privado.

Los fondos de garantías mixtos de Sudáfrica e Indonesia permiten movilizar entre USD 5 y USD 6 de inversión por cada dólar aportado por el sector público, según el ejecutivo del Banco Mundial. (Akhtar Soomro/Reuters)

Los fondos de garantías mixtos de Sudáfrica e Indonesia permiten movilizar entre USD 5 y USD 6 de inversión por cada dólar aportado por el sector público, según el ejecutivo del Banco Mundial. El BID considera que Colombia ya dispone de un marco sólido de asociaciones público-privadas, reconocido en América Latina, al que podrían sumarse coberturas cambiarias, garantías y financiamiento en moneda local.

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La estabilidad regulatoria y el cumplimiento de los compromisos estatales condicionan la viabilidad de las obras de largo plazo. Martínez-Álvarez destacó la ley de competitividad y la ley de rescate, que incluye el incentivo denominado Ruge para establecer compromisos público-privados de hasta 16 años.

Los departamentos y municipios reúnen ingresos equivalentes a cerca del 3% del PIB, pero alrededor del 58% de los municipios no tiene capacidades suficientes para planear y estructurar iniciativas. Además, cerca de 30% de los recursos de regalías queda sin asignar en determinados períodos por las dificultades de formulación y ejecución.

López-Ghio mencionó los préstamos directos a gobiernos subnacionales sin garantía soberana de la Nación como una alternativa para financiar obras. Cartagena recibió el primero de esos créditos el año anterior; luego se incorporó Bogotá y se adelantan gestiones para una operación similar en Montería.

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Licencias, trámites y restricciones fiscales

Las concesiones viales 4G captaron inversiones por 67 billones de pesos frente a compromisos por 17 billones en la agenda de proyectos 5G. (ANI)

La disponibilidad de proyectos identificados y estructurados contrasta con las limitaciones presupuestarias y administrativas para ponerlos en marcha. El centro de pensamiento económico Anif advirtió que la estrechez fiscal obliga a acelerar mecanismos capaces de atraer inversión privada sin aumentar la presión sobre las finanzas públicas.

Las vigencias futuras tienen buena parte de su capacidad comprometida por obras ya existentes, lo que reduce el margen para nuevas asociaciones público-privadas. Anif propuso complementar los esquemas tradicionales con iniciativas privadas sin desembolso público, Obras por Impuestos, Obras por Regalías, la Contribución Nacional de Valorización y otros vehículos de inversión de largo plazo.

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La ampliación de la autopista Norte (Bogotá), el Canal del Dique y la modernización del aeropuerto de Cartagena muestran los problemas de ejecución que enfrenta el sector. Los procesos de licenciamiento, los ajustes contractuales y otros trámites continúan aplazando inversiones estratégicas en esas obras.

Los obstáculos ambientales también inciden sobre los plazos. CAF señaló que cerca del 45% del territorio colombiano corresponde a reservas forestales y 17% a áreas protegidas, por lo que la dimensión ambiental debe incorporarse desde la etapa de planeación.

Esther Gravenkötter, directora de KfW en Colombia, identificó barreras burocráticas que demoran el acceso al financiamiento. Un estudio financiado por la Unión Europea, dentro de Global Gateway, será presentado al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación con propuestas para simplificar procedimientos y agilizar desembolsos.

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Las obras civiles impulsaron parte de la recuperación reciente de la actividad constructora, aunque el sector permanece por debajo de los niveles registrados durante el auge de las concesiones de cuarta generación. Con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ANIF calculó que el valor agregado de las obras civiles alcanzó $3,33 billones en el tercer trimestre de 2026, frente al máximo histórico desestacionalizado de $4,51 billones.

Las concesiones 4G atrajeron inversiones por $67 billones, mientras la agenda de proyectos de quinta generación acumula compromisos cercanos a $17 billones. El centro de pensamiento sostuvo que recuperar la confianza de los inversionistas será necesario para financiar nuevas obras sin trasladar toda la carga al presupuesto público.

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Anif planteó que el desarrollo de la infraestructura debe integrar los sistemas carretero, férreo, fluvial, portuario y aeroportuario. Esa articulación permitiría reducir costos de transporte, mejorar la competitividad exportadora y aumentar el retorno económico de las inversiones.