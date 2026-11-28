El Centro Democrático lanzó duro mensaje contra el expresidente Juan Manuel Santos y recordó su papel como ministro de Defensa durante los 'falsos positivos'. (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia - EFE - AP)

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El Centro Democrático, autodeclarado partido de Gobierno, le salió al paso a las afirmaciones del expresidente Juan Manuel Santos, que insinuó que la presencia del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, junto a las bajas en combate presentadas en bolsas podría estimular los llamados ‘falsos positivos’; práctica que ocurrió entre 2005 y 2008.

El partido liderado por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez sostuvo en una publicación en la red social X que el exmandatario busca desviar la atención de su responsabilidad en las consecuencias que atribuye al Acuerdo de Paz firmado con las disidencias de las Farc. Y recordó que él era el ministro de Defensa cuando se registraron estos casos.

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La colectividad afirmó que Colombia tiene 27.000 hombres “al servicio del terrorismo”, 800 municipios asediados por grupos armados y cerca de 300.000 hectáreas de coca. También cuestionó que cabecillas de las extintas Farc, a quienes responsabilizó por crímenes de lesa humanidad, no hayan cumplido condenas de prisión.

Este es el fuerte mensaje del Centro Democrático contra el expresidente Juan Manuel Santos, tras las críticas que lanzó contra la estrategia del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella. (@Cedemocratico/X)

“Juan Manuel Santos vive desesperado por ocultar su responsabilidad en el desastre que le dejó a Colombia con el acuerdo de paz (...) Además, Santos pretende defender su Nobel de Paz cuando fue ministro de Defensa durante los falsos positivos. De eso sí no habla”, recordó la colectividad en su mensaje, en el que citó las referidas cifras.

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La advertencia de Juan Manuel Santos sobre las bajas en combate y su insinuación sobre ‘falsos positivos’

La controversia comenzó durante un acto por los 10 años del Acuerdo de Paz, cuando el expresidente de la República cuestionó la forma en que el Gobierno de De la Espriella exhibe los resultados de la ofensiva militar y la cercanía del primer mandatario con los cuerpos de combatientes abatidos, que son expuestos como resultados operacionales.

Así sostuvo que esas imágenes pueden transmitir a los soldados la expectativa de recibir recompensas por aumentar el número de bajas. “Eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que ahora este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres y ese fue el origen de los falsos positivos”, afirmó.

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El expresidente relacionó las acciones del abogado Abelardo de la Espriella con la generación de los 'falsos positivos', al argumentar que la exhibición de cadáveres como trofeos impulsó esta práctica. (Suministrado a Infobae Colombia)

Aunque Santos no mencionó que fue titular de la cartera de Defensa durante la administración de Uribe Vélez, dijo que el país no debe volver a una práctica que presenta los cadáveres como trofeos y aseguró que trasladó esa advertencia directamente al presidente y le pidió que los jefes de Estado mantengan “cierta dignidad” en sus actuaciones públicas, especialmente al abordar la política de seguridad.

Afirmaciones de expresidente Santos también generaron dura respuesta del ministro de Defensa: “Irresponsable”

En respuesta a estas afirmaciones, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, rechazó los comentarios de Santos en una publicación difundida durante la noche del jueves 26 de noviembre. El titular de la cartera, que asumió el cargo el 7 de agosto, calificó la afirmación del exmandatario como “inaceptable y profundamente irresponsable”.

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“Me resulta inaceptable y profundamente irresponsable que el expresidente Santos afirme que la presencia del presidente Abelardo de la Espriella junto a los resultados de una operación militar envía a los soldados el mensaje de que serán premiados por producir cadáveres y que de allí se originaron los llamados falsos positivos”, escribió Mora.

Con este mensaje, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, expresó su dura respuesta al expresidente Juan Manuel Santos por cuenta de los 'falsos positivos'. (@generaljmora/X)

El ministro agregó que no se puede “trivializar ni utilizar una de las páginas más dolorosas” de la historia para cuestionar el acompañamiento del jefe de Estado a las tropas. Añadió que las operaciones de la Fuerza Pública están regidas por la Constitución, la ley, el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

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Con esto defendió la presencia de De la Espriella en procedimientos militares efectuados en distintas regiones del país. “Presidente que acompaña a sus tropas no significa presidente que promueve la muerte. Significa un jefe de Estado que conoce de primera mano la realidad de sus hombres, reconoce sus sacrificios y respalda su misión”, dijo.

Por último, el ministro Mora agregó que el respaldo institucional a las Fuerzas Militares no debe confundirse con una apología de la violencia. “Nuestros soldados merecen reconocimiento por proteger la vida de los colombianos, no señalamientos que desdibujen su misión”, concluyó Mora frente a las declaraciones de Santos.

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