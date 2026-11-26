Dos de los rehenes secuestrados en Exito de Cartagena fueron confundidos con los secuestradores (redes sociales)

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Dos de las personas retenidas durante la toma del almacén Éxito de Cartagena el 24 de noviembre de 2026 relataron que los secuestradores las obligaron a trasladar alimentos, licor y otros elementos dentro del establecimiento. Los testimonios fueron recogidos por Blu Radio tras el operativo que permitió recuperar el control del lugar.

Carlos Tapia, cartagenero de 35 años, contó que llegó al centro comercial para entrenar y comprar alimentos. En la zona de panadería vio a dos hombres encapuchados que llevaban retenido a un trabajador de seguridad.

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Los hombres vestían de negro y tenían prendas con la palabra “Policía”. Tapia indicó que al principio pensó que se trataba de un robo, pero la situación cambió cuando le ordenaron tirarse al suelo y le quitaron el celular.

“Ahí permanezco cinco horas y ya veo que no era un simple robo, sino que ya era un secuestro”, dijo Tapia en declaraciones al medio de comunicación. Afirmó que permaneció primero cerca de una puerta que, según creyó, tenía explosivos, y luego fue llevado a la zona de comidas junto a otros rehenes.

Daniel Díaz Acevedo, ingeniero industrial de Medellín que estaba en Cartagena por trabajo, señaló que él, Tapia y otras personas fueron obligados a movilizarse dentro del almacén para atender exigencias de los captores.

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Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Díaz explicó que los hombres les pedían trasladar comida, bebidas alcohólicas y otros productos entre distintos sectores del establecimiento. Según sostuvo, esa dinámica también pudo haber confundido a quienes seguían el operativo desde afuera, pues algunos rehenes parecían tener mayor libertad de movimiento.

“Nos ponían a llevar cosas, a los rehenes que estaban en la parte del comedor y a los rehenes que estaban en la parte de atrás”, relató. A su juicio, los secuestradores buscaban que las imágenes captadas por drones mostraran a otras personas desplazándose dentro del local, mientras ellos permanecían fuera de vista.

Díaz afirmó que los captores aseguraban que su objetivo era el dinero del supermercado y que no pretendían atacar a los rehenes. También indicó que abrieron botellas de whisky y ofrecieron licor a algunas de las personas retenidas.

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El testigo calculó que los hombres consumieron cerca de cinco botellas. Algunos rehenes aceptaron beber por temor a desobedecer sus instrucciones, según dijo.

“Estábamos ahí primero antes de él”, dijo uno de los retenidos

Díaz sostuvo que pasó buena parte del cautiverio cerca de uno de los hombres que lideraba la toma. Aseguró que los rehenes que permanecían a su lado podían servir como escudo ante una posible irrupción de las autoridades.

Los procesados responderán por secuestro extorsivo agravado y no accederán a rebajas de pena debido a la presencia de menores de edad entre las víctimas (Europa Press/Captura de video)

“Nosotros estábamos era de carnada, porque llegado el caso de que entraran a la fuerza o entraran a disparar, nosotros estábamos ahí primero antes de él”, manifestó.

El ingeniero aseguró que en las últimas horas de la retención advirtió que uno de los captores se había quedado solo. Por esa razón, propuso a otros rehenes intentar reducirlo, aunque descartaron la idea por el riesgo de que hubiera más integrantes de la banda ocultos o de que se produjera una reacción armada.

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Díaz señaló que, durante el cautiverio, los secuestradores inicialmente parecían organizados. Después, dijo, advirtió comportamientos que le generaron dudas sobre su preparación, entre ellos problemas para manipular una de las armas.

Dos rehenes salieron esposados y fueron confundidos con los captores

Tapia y Díaz salieron esposados del Éxito durante el operativo de liberación. Ambos explicaron que esa medida obedeció a un protocolo de seguridad, ya que se encontraban cerca de una de las salidas y de un hombre que fue abatido durante la intervención.

Las imágenes de su salida circularon en redes sociales y llevaron a que algunos usuarios los señalaran como supuestos integrantes del grupo armado. Tapia explicó que no conocía a Díaz antes de la toma y que solo interactuó con él en las horas finales de la retención.

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Agentes de policía y personal militar se sitúan junto a la cinta de seguridad mientras la gente se congrega cerca de un supermercado Éxito durante lo que, según se informa, es una situación con rehenes, en Cartagena (Colombia), el 24 de noviembre de 2026 (Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

Díaz relató que, tras abandonar el local, insistió ante los agentes para que tomaran sus huellas y revisaran sus pertenencias. También informó que había dejado escondido un celular de trabajo dentro del almacén, como una forma de acreditar su identidad y ocupación.

“Yo no me voy a ir de acá sin que me tomen las huellas”, afirmó que les dijo a los uniformados. Según su versión, los agentes verificaron que no registraba antecedentes, revisaron sus teléfonos y lo trasladaron junto con otros rehenes a una estación para rendir declaración.

El testigo dijo que recuperó la libertad hacia las 6:30 de la mañana y regresó a Medellín ese mismo día.

La investigación avanza contra dos hombres capturados

Durante la emisión de Blu Radio se informó que dos hombres, identificados como Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía, enfrentaban una primera audiencia por la toma de rehenes. El medio indicó que ambos son antioqueños y que las autoridades los investigan por su presunta participación en los hechos.

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Los testimonios de Tapia y Díaz describen parte de lo ocurrido dentro del almacén durante una retención que, de acuerdo con los relatos, se extendió durante más de 16 horas y afectó a decenas de personas.