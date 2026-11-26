Graban presunto altercado entre dos mujeres en San Gil y versiones apuntan a videos íntimos (@horusperegrinus/X)

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Un video que registraría una confrontación entre dos mujeres en una calle de San Gil, Santander, comenzó a circular en redes sociales el miércoles 26 de noviembre de 2026. La publicación que difundió las imágenes afirmó que el altercado terminó en una “mechoneada” y lo relacionó con la presunta filtración de contenido íntimo.

El material fue compartido por la cuenta Colombia Oscura - Horus en X, donde se indicó que el hecho habría ocurrido en una vía del municipio santandereano. La grabación, de pocos segundos, muestra a varias personas en el lugar durante una situación de aparente tensión.

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La publicación incluyó el mensaje: “Falta de sororidad entre dos mujeres terminó en mechoneada en una calle de San Gil, Santander”. En el mismo texto, la cuenta señaló que existen versiones según las cuales el origen de la disputa estaría relacionado con la divulgación de videos íntimos de una de las involucradas.

“Según versiones, el altercado se habría dado luego de que una de ellas presuntamente filtrara videos íntimos de la otra”, señaló la publicación. Hasta el momento, el contenido difundido no identifica a las mujeres que aparecen en la grabación ni permite establecer las circunstancias previas del episodio.

“Mechoneada” entre dos mujeres en San Gil quedó registrada en un video que circula en redes (@horusperegrinus/X_)

La publicación atribuyó el origen de la discusión a una presunta filtración

El señalamiento sobre la posible filtración de material privado fue divulgado como una versión y no cuenta con una confirmación oficial en la información conocida. Tampoco se reportaron pronunciamientos de las autoridades de San Gil ni de personas vinculadas con el caso.

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El video dura cerca de cinco segundos y fue publicado a las 11:37 p. m. del 25 de noviembre de 2026. La cuenta que lo compartió indicó que la pieza superó las 5.600 visualizaciones poco después de su publicación.

En las imágenes se observa una calle con varias personas presenciando el hecho. La calidad y la brevedad del registro impiden determinar con precisión qué ocurrió antes o después de la escena captada.

La difusión de contenido íntimo sin consentimiento puede afectar la privacidad y la integridad de las personas involucradas. Por ese motivo, las versiones alrededor de este tipo de situaciones requieren verificación antes de establecer responsabilidades o atribuir hechos a personas específicas.

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Circula video de una confrontación entre mujeres en San Gil por presunta divulgación de contenido íntimo (@horusperegrinus/X)

Video mostró pelea entre dos mujeres en una calle sin pavimentar de Santa Marta

Un video de casi tres minutos registró una pelea entre dos mujeres en una calle sin pavimentar de Santa Marta, ante conductores y motociclistas que permanecieron en el lugar y grabaron el episodio con sus teléfonos celulares.

Las imágenes, divulgadas en redes sociales, muestran a las involucradas mientras intercambian golpes y se toman del cabello en plena vía. Varias motocicletas avanzaron cerca de la escena, mientras otras personas se detuvieron para observar lo que ocurría.

En un momento de la grabación, una de las mujeres, que vestía falda blanca, recogió piedras del suelo y las lanzó hacia su contrincante. Luego se subió a una motocicleta donde la esperaba un hombre.

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La situación no terminó con la salida de una de las participantes. La otra mujer se aproximó por detrás, la sujetó del cabello y la hizo descender de la motocicleta. Después, ambas retomaron los forcejeos y los golpes frente a quienes se encontraban alrededor.

La bajó de una moto por el cabello y la pelea continuó frente a varios testigos en Santa Marta (@horusperegrinus/X)

El conductor intervino en más de una oportunidad con el propósito de separarlas. Sus intentos no lograron detener de inmediato la confrontación, que se extendió durante varios segundos en la calle.

Hasta ahora, no se conocen las identidades de las mujeres, las razones que originaron el altercado ni si alguna autoridad atendió el caso tras la difusión de las imágenes.

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El video motivó críticas dirigidas a los testigos, debido a que varios prefirieron filmar en vez de intervenir. “Qué tristeza ver cómo tantos hombres solo se detienen a grabarlas”, comentó una usuaria.

Otro internauta advirtió sobre posibles consecuencias: “Mal hecho que nadie las separe, así es como ocurren las tragedias”. Un tercer usuario planteó que intervenir también podría representar un riesgo para quien intente hacerlo.

Entre las reacciones aparecieron mensajes burlones sobre el hecho. Fernán Medrano escribió: “Se revolcaron en las aguas residuales convertidas en polvo”.