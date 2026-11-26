Se pronunció funcionaria del Ministerio de Salud sobre otra de las mujeres vinculadas a la red de ‘sexocontratos’ en el gobierno Petro - (Colprensa/@LeszliKalliL/X)

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Jessica Tatiana González González figura en la denuncia presentada por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, que solicita investigar una presunta red de al menos 48 mujeres contratadas en la Casa de Nariño y, según el documento, instrumentalizadas.

El caso de la contratista también incluye señalamientos sobre supuestas presiones dentro del Dapre y preguntas sobre la ejecución de uno de los contratos que tuvo con el Ministerio de Salud. Su abogado, Alejandro Carranza, sostuvo que su defendida ha sido objeto de acoso laboral y que le indagaron por su relación con el expresidente Gustavo Petro.

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González trabajó en la cartera de Salud, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la entidad encargada de asistir al presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, en su labor de coordinación de los diferentes órganos del Estado. La defensa afirmó que la joven fue presionada para declarar en contra de Petro, mientras que Deicy Jiménez, mencionada en el contexto del caso, aseguró que el exmandatario le pagó favores sexuales con contratos estatales.

González suscribió cuatro contratos con el Ministerio de Salud

González suscribió cuatro contratos con el Ministerio de Salud (@deicyjimenez_)

González es técnica en asistencia administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Su primer vínculo contractual con el Ministerio de Salud comenzó en octubre de 2022 y terminó en diciembre de ese año, durante la gestión de Carolina Corcho como ministra, según los documentos a los que accedió El Tiempo.

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El contrato, por $5.800.000, contemplaba apoyo a la gestión documental y a la atención de peticiones, quejas y solicitudes de usuarios externos en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

La joven, de 29 años, tuvo otros tres contratos con esa cartera entre diciembre de 2022 y diciembre de 2024. El valor acumulado de los cuatro acuerdos fue de $61.000.000, data la información contractual citada por el periódico.

Posteriormente, prestó servicios de apoyo en la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. El 28 de enero de 2026 fue contratada por el Dapre, tres días después de la llegada de Nhora Mondragón a la dirección de la entidad.

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Un informe de noviembre de 2022 registró obligaciones como “No Aplica”

Johanna Barbosa Alfonso, entonces directora de Promoción y Prevención del Ministerio, señaló que desde la Secretaría General y la Vicepresidencia de la cartera remitían listados de personas para contratación (@UltimaHoraCR/X)

La ejecución del primer contrato en Salud quedó bajo revisión por el contenido de un informe correspondiente a noviembre de 2022. En ese documento, varios apartados relativos a las obligaciones específicas aparecen marcados como “N/A”, abreviatura de “No Aplica”.

El informe está firmado por Johanna Barbosa Alfonso, entonces directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y supervisora del contrato de González, de 29 años. En las cinco obligaciones descritas en el acuerdo no se adjuntaron productos entregados; el documento se limita a certificar el cumplimiento de la obligación.

Barbosa explicó al diario que la contratista cumplía tareas operativas, entre ellas la depuración de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). “Ella manejaba tareas básicas para la entidad. Tenía muy poco contacto con ella. No se le asignaban otras tareas porque su perfil no aplicaba”, dijo.

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La exfuncionaria indicó que, por la naturaleza técnica del contrato, González no debía presentar productos. “Por esto se pone ‘No Aplica’. Ella realizaba únicamente actividades operativas”, sostuvo. También señaló que desde la Secretaría General y la Vicepresidencia del Ministerio remitían listados de personas para contratación.

La defensa denuncia interrogatorios, una requisa y falta de funciones

Alejandro Carranza afirmó que González fue citada a una oficina del Dapre, donde una funcionaria y dos hombres que se identificaron como investigadores le preguntaron cómo llegó a la entidad y cuál había sido su relación con el expresidente Gustavo Petro. Según el togado, los hombres serían integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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“La sentaron en una oficina con una funcionaria y dos hombres que se presentaron como investigadores”, relató Carranza en diálogo con el diario. El penalista aseguró que la diligencia se prolongó por cuatro horas.

Alejandro Carranza afirmó que González fue citada a una oficina del Dapre, donde una funcionaria y dos hombres que se identificaron como investigadores le preguntaron cómo llegó a la entidad y cuál había sido su relación con el expresidente Gustavo Petro (@HombreJurista/X)

En sus declaraciones, agregó que, después de responder que solo había visto a Gustavo Petro por televisión, su defendida fue llevada a un baño junto con una oficial de Policía adscrita a Protección Presidencial. Allí, según su versión, le solicitaron desnudarse y revisaron sus pertenencias.

Carranza dijo que desde el 7 de agosto de 2026 no le asignan tareas a González, una situación que calificó como persecución laboral. También sostuvo que le han hecho preguntas por varias funcionarias vinculadas al Dapre y a otros ministerios.

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Sobre las anotaciones de “No Aplica” en el informe de 2022, el abogado señaló que desconocía el contenido de ese ítem y que consultaría con su clienta cuáles fueron las funciones que desempeñó durante ese contrato.