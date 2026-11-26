Un hombre fue capturado tras un intento de hurto de una camioneta en el sur de Bogotá. El vehículo fue trasladado a una estación de Policía mientras avanzan las verificaciones para establecer cómo ocurrió el hecho.
La intervención se produjo durante la noche del miércoles 25 de noviembre en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, luego de que residentes del sector alertaran sobre una persecución en la zona. Las autoridades activaron protocolos de inspección y recolectaron material que podría ayudar a esclarecer la secuencia.
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El caso ocurrió cuando varios hombres presuntamente se apoderaron de una camioneta roja que estaba estacionada frente a una vivienda. El propietario habría sido interceptado e intimidado para que entregara otros objetos de valor antes de recibir ayuda de los vecinos.
La reacción de los habitantes impidió que los señalados escaparan con facilidad. El vehículo habría avanzado solo unos minutos antes de quedar atrapado en una vía cerrada y chocar contra un andén.
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