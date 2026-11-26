El despacho judicial ordenó al abogado de Gustavo Petro la notificación directa a Tarazona en un término improrrogable de un día. (Instagram de María Claudia Tarazona/X de Alejandro Carranza/Presidencia de Colombia)

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El Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá admitió para trámite la acción de tutela de Gustavo Petro contra María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, tras los señalamientos de ella sobre una presunta participación del expresidente en el crimen del congresista del Centro Democrático.

En el auto, el despacho ordenó al apoderado de Petro, Alejandro Carranza, que notificara directamente a Tarazona en el término improrrogable de un día y le entregara copia completa de la demanda, sus anexos y la providencia que asumió el conocimiento del proceso. Además, exigió aportar las constancias que demostraran que la comunicación se realizó de forma efectiva para continuar el trámite constitucional.

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No obstante, tras esa decisión, Carranza afirmó que Tarazona todavía no había emitido un pronunciamiento dentro del proceso. En un mensaje publicado en X, el abogado aseguró que el juez requirió la respuesta de la viuda de Uribe Turbay frente a la tutela, que busca proteger los derechos al buen nombre y a la honra que, según la defensa, fueron vulnerados por las acusaciones públicas.

“Por este medio, y en atención a manifestaciones de su abogado, me permito informarle comedidamente que el señor Juez de tutela del Juzgado 101 Penal Municipal de Bogotá requiere su pronunciamiento frente a la acción de tutela que fue notificada a su abogado de confianza”, indicó el defensor de Petro en la red social.

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El apoderado sostuvo que Víctor Mosquera, abogado de Tarazona, habría recibido la notificación, pero no se la habría comunicado. Carranza dijo que Mosquera informó al juzgado que solo la representa en asuntos penales, una situación que calificó, a título personal, como una falta al deber de lealtad con la justicia.

“No obstante, su abogado prefirió no informarle nada y decirle al Juzgado que no la representa sino en asuntos penales, faltando así, a su deber de lealtad para con la justicia, en criterio respetuoso de este abogado que hoy la notifica”, mencionó.

En su publicación, Carranza se dirigió directamente a Tarazona y le pidió que comparezca al proceso. “La práctica de recriminar y luego no comparecer ante la justicia, estoy seguro, no es una actitud suya ante la justicia”, manifestó. También le solicitó que respondiera al requerimiento judicial, al señalar que la tutela fue notificada a quien identificó como su abogado de confianza.

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Detalles del proceso

La tutela fue presentada el 20 de noviembre de 2026 por Carranza, en representación de Petro, después de unas declaraciones públicas de Tarazona. La defensa del expresidente pidió que ella se retracte por haberlo llamado “narcopresidente” y atribuirle la orden de asesinar a Uribe Turbay.

“Gustavo Petro y Nicolás Maduro fueron quienes ordenaron el crimen de Miguel”, dijo la mujer en un evento público del 17 de noviembre de 2026.

En el documento radicado ante el juzgado, la defensa sostuvo que Petro no ha sido acusado ni condenado por la justicia por una vinculación con el asesinato del senador. Carranza argumentó que la solicitud no pretende impedir que Tarazona critique al anterior Gobierno ni que reclame justicia por la muerte de su esposo, sino obtener una rectificación con una difusión equivalente a la de los señalamientos.

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El abogado añadió que la retractación es, a su juicio, la medida que menos interfiere con la libertad de expresión, porque se refiere a afirmaciones ya divulgadas y no impone una sanción penal. La admisión de la tutela abre el estudio judicial de la solicitud, pero no implica una decisión de fondo ni una orden de retractación.

Antes de que se conociera la admisión de la acción, Tarazona había dicho en una entrevista con Blu Radio que celebraba que Gustavo Petro acudiera a las vías judiciales para defenderse. “Yo celebro muchísimo que el presidente Gustavo Petro por fin utilice las vías judiciales para defenderse y para hacer lo que él crea correcto”, afirmó a la cadena radial.

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La viuda del congresista también sostuvo que el anuncio de una posible denuncia por calumnia no la intimidaba y señaló que las víctimas deben reclamar justicia sin ocultarse. Posteriormente, reiteró su acusación contra Petro y aseguró que él tendría que responder por el crimen de su esposo y por otros hechos que le atribuyó.

“El narcopresidente Gustavo Petro va a tener que responder por el crimen de Miguel y por todas las actuaciones corruptas y delincuenciales que tuvo durante los últimos cuatro años”, mencionó.