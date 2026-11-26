Durante la intervención de un abogado sobre un caso penal, la autoridad interrumpe la sesión para advertir que uno de los procesados conectados desde un centro de detención se encuentra cerrando los ojos, tras lo cual solicita al personal de custodia que le proporcione agua para mantenerse atento durante el desarrollo de la diligencia - (Fiscalía)

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Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón fueron imputados el miércoles 25 de noviembre de 2026 por el secuestro extorsivo agravado de más de 80 personas en un Éxito de Cartagena, Bolívar. Los dos procesados no aceptaron los cargos durante la audiencia de legalización de captura.

La Fiscalía General de la Nación les atribuye el delito en calidad de coautores por la retención ocurrida en el establecimiento comercial. En la diligencia virtual, que se extendió hasta la noche, la jueza les pidió en dos ocasiones que atendieran la exposición del ente acusador.

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La jueza pidió atención durante la audiencia nocturna

La funcionaria se dirigió a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, conectados desde el Centro de Detención Transitoria (CDT) Bellavista, después de advertir que miraban hacia otros lugares mientras el fiscal exponía los hechos y las conductas que se les imputaban.

La autoridad judicial interrumpió la diligencia para ordenar a dos procesados, ubicados en Bellavista, prestar atención a la cámara y escuchar la exposición sobre los hechos y delitos que se les investigan (Físcalia)

“Por favor, en CDT Bellavista, a los ciudadanos Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, les agradezco prestar mucha atención a esta información, estar atentos a lo que el ente acusador dice”, expuso la jueza.

También les solicitó que mantuvieran la mirada en la cámara y precisó que podrían plantear sus dudas en el momento procesal correspondiente. “Pero en este momento la escucha atenta es indispensable. Gracias”, señaló.

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La magistrada interrumpió nuevamente la audiencia cuando advirtió que Mejía Blandón parecía dormirse. “Por favor, señor Jhon Albeiro Mejía, se está quedando dormido. Les agradezco estar atentos. Custodio, si tienen agua, suminístrenle, por lo menos”, dijo.

Las advertencias ocurrieron cerca de las 11:00 p. m., cuando la audiencia avanzaba en horario nocturno.

La Fiscalía atribuyó funciones distintas a cada imputado

Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44, son los dos hombres que la Policía reportó como capturados por el secuestro en el almacén Éxito (AFP)

Durante la formulación de imputación, la Fiscalía describió la presunta participación de los dos hombres en la retención de las personas que estaban dentro del almacén en Cartagena.

El ente acusador señaló que Mejía Blandón habría intervenido en la retención, la vigilancia y el control de las víctimas. Según esa hipótesis, habría impedido que salieran del lugar y mantenido las condiciones de sometimiento para respaldar las exigencias económicas y logísticas del grupo, bajo amenazas de muerte.

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A Torres Manco le atribuyó participación en la toma armada del establecimiento, el sometimiento de quienes se encontraban allí y el mantenimiento de su privación de la libertad. El organismo investigativo sostuvo que habría controlado a las víctimas e impedido que abandonaran el lugar.

La imputación indica, además, que los presuntos responsables usaron a los retenidos como escudos humanos y amenazaron con asesinarlos si las autoridades ingresaban al almacén. Habrían ubicado artefactos explosivos en las puertas y explosivos simulados sobre algunas víctimas para aumentar la presión durante el secuestro.

“El despacho dejará constancia de la no aceptación de cargos por parte de los imputados. Sin embargo, esta diligencia tiene unas consecuencias inherentes. La primera de ellas es que, a partir de este momento, ustedes, Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quedan formalmente vinculados a este proceso penal en calidad de imputados”, indicó la funcionaria.

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Los procesados quedaron vinculados formalmente al caso

Según la imputación, los dos procesados ingresaron con armas de fuego y explosivos, retuvieron a 87 personas y exigieron $7.000 millones y dos vehículos blindados para permitir su liberación. (Fiscalía)

El abogado José Ricaurte, defensor de ambos imputados, manifestó que sus representados se declararon inocentes. Aunque indicó que no tenía elementos para oponerse a la legalización de las capturas.

Después de escuchar a las partes, la jueza dejó constancia de que los dos hombres no aceptaron los cargos. Con esa decisión, Torres Manco y Mejía Blandón quedaron formalmente vinculados al proceso penal como imputados.

La no aceptación implica que los procesados no reconocieron responsabilidad por los hechos que les atribuye la Fiscalía y que el caso continuará en las etapas previstas por el proceso penal.

El lunes 30 de noviembre de 2026 a las 10:30 a.m. se retomará la audiencia en la que se define si Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía van a la cárcel como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra por el secuestro de 87 personas en el almacén Éxito de Cartagena.

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