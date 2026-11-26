La actriz colombiana relató que un conductor le hizo preguntas personales y comentarios sobre su apariencia cuando volvía del aeropuerto de Rionegro por una ruta con poca circulación (@valelizcano/ Instagram)

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La actriz colombiana Valentina Lizcano relató en sus redes sociales que se sintió en peligro durante un viaje en taxi desde el aeropuerto de Medellín en Rionegro, luego de que el conductor le hiciera comentarios sobre su apariencia y preguntas personales mientras atravesaban una ruta con sectores poco transitados.

La intérprete explicó que el trayecto ocurrió de noche y que el cierre de un túnel obligó al vehículo a tomar el camino por Palmas. Ese desvío, sumado a las intervenciones del conductor, la llevó a llamar a una persona cercana y a compartir su ubicación con amigas hasta llegar a su casa.

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Valentina Lizcano dijo que el comportamiento del conductor la incomodó

Valentina Lizcano aclaró que suele tener una actitud abierta al diálogo y que no parte del miedo hacia los hombres. Sin embargo, señaló que las preguntas del conductor no respondían a una conversación que ella hubiera iniciado ni deseado.

“Yo soy una persona amable, con una apertura para hablar con todo el mundo. Yo miedo a los hombres no les tengo, pero me sentí tan incómoda que me tocó compartir la ubicación a otras amigas y sentirme incómoda”, expresó en el video.

La actriz sostuvo que los comentarios sobre su aspecto físico no tenían lugar durante el traslado. En su publicación, cuestionó que el hombre opinara sobre si era o no atractiva, una observación que, según dijo, no necesitaba escuchar de un desconocido.

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Valentina Lizcano denunció que se sintió en peligro durante un viaje en taxi (@valelizcano/ Instagram)

“No tiene por qué estarme diciendo si yo soy linda o no soy linda. Yo no necesito que me lo esté diciendo”, afirmó. También se refirió a la ropa que llevaba puesta y rechazó que la forma de vestir pueda utilizarse para relativizar situaciones de acoso: “Tampoco estoy en pelota, parce, para que ahora vayan a decir. Y si estuviera en pelota tampoco. Pero miren, estoy absolutamente tapada”.

El trayecto por una vía solitaria aumentó su preocupación

La ruta que tomó el taxi fue uno de los elementos centrales del relato de Lizcano. La actriz explicó que no pudo seguir el recorrido habitual debido al cierre del túnel y que el paso por la vía Palmas incluyó sectores con poca circulación.

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“El túnel está cerrado y me tocó bajar por Palmas. Y entonces hay pedazos que son muy solos”, contó. En ese contexto, recordó que el conductor insistía con temas personales pese a que ella no le daba señales de querer conversar. “Si yo no te estoy haciendo conversa, no me la hagas. Necesito que me estés echando los perros”, sostuvo la actriz, al cuestionar la actitud del hombre.

El taxista le preguntó por sus hijos y comentó que era “bonita” para andar sola, según relató Lizcano. (Colprensa)

Lizcano relató que el taxista le preguntó por sus hijos y se refirió al hecho de que viajara sola. Según contó, el conductor le hizo comentarios como: “¿Cuántos hijos tiene?” y “Pero usted tan bonita y andando sola”. También le habría dicho que su marido debía quererla y cuidarla, y que no tendría que dejarla movilizarse sin compañía.

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Para la actriz, esas intervenciones no fueron comentarios aislados ni parte de un intercambio espontáneo. “Marica, no. Esa vaina constituye acoso”, expresó al describir el momento que vivió durante el viaje.

“No son todos los taxistas, pero pasa”

La actriz aclaró que su denuncia no buscaba responsabilizar a todos los taxistas ni a todos los conductores que trabajan en el aeropuerto. Aun así, afirmó que una experiencia de ese tipo debe hacerse pública, aun cuando no represente a todo un sector.

“No son todos los taxistas, no son todos los taxistas del aeropuerto, claramente que no, pero pasa. Y así sea una, uno tiene que ponerlo en conocimiento de todo el mundo”, manifestó.

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En ese sentido, Lizcano amplió su reflexión hacia las experiencias que muchas mujeres enfrentan en espacios cotidianos. “No son todos los hombres, pero es siempre un hombre”, dijo en respuesta a quienes suelen cuestionar las denuncias con generalizaciones.

Valentina Lizcano explicó que no quiso bajar del taxi ni confrontar al conductor en una vía oscura (@valelizcano/ Instagram)

Lizcano explicó por qué decidió no bajar del taxi

La actriz también se anticipó a las preguntas que podía recibir sobre su decisión de permanecer en el vehículo hasta llegar a su casa. Explicó que no consideró seguro discutir con el conductor mientras transitaban de noche por una vía oscura y poco frecuentada. “Valentina, ¿y por qué no te bajaste? ¿Por qué no gritaste? Porque no me voy a agarrar en una vía oscura poco transitada a pelear con un hombre que está manejando”, afirmó.

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Lizcano reconoció que esperaba críticas por contar lo que le ocurrió, pero remarcó que no quería guardar silencio. “No te voy a decir que no me juzgues porque lo primero que vas a hacer es juzgarme, pero yo no me puedo quedar callada”, concluyó.