Fiscalía acusó formalmente a exfuncionario del gobierno Petro por presuntas irregularidades en la contratación para elaboración de pasaportes (Cancillería - César Carrión/Presidencia)

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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por presuntas irregularidades en la contratación para la elaboración de pasaportes y por un posible enriquecimiento ilícito de servidor público.

El ente investigador sostuvo que Salazar Ramírez reabrió y adjudicó un proceso contractual que había sido declarado desierto por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán, pese a que, según la acusación, no tenía facultades para adoptar esas decisiones.

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Tres resoluciones reactivaron la contratación de pasaportes

El ente investigador sostuvo que José Antonio Salazar Ramírez no tenía facultades para reactivar ni definir ese trámite - (Físcalia )

De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario expidió tres resoluciones el 26 de febrero de 2024. Con una de ellas dejó sin efecto las decisiones que habían cerrado la licitación; con otra dio por terminada la urgencia manifiesta vigente, y con la tercera adjudicó el contrato a un único proponente.

El proceso contemplaba la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes. Para el organismo acusador, las tareas administrativas y de coordinación institucional asignadas al secretario general no le concedían autonomía para reactivar ni definir ese trámite.

Conforme a la investigación, las actuaciones vinculadas con la contratación no fueron publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Además, no había una reserva presupuestal vigente que respaldara los recursos requeridos para el contrato.

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En un hecho separado dentro del mismo caso, las pruebas recogidas indican que Salazar Ramírez habría comprado en efectivo tres predios rurales en Puerto López, Meta, por $950.000.000. La Fiscalía cuestionó que no exista, hasta ahora, una explicación financiera clara sobre el origen de esos recursos.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó la acusación ante un juez penal de conocimiento por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Será la justicia la que determine la responsabilidad penal del exsecretario general.

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta a Colombia por los cambios en el convenio para fabricar pasaportes

Casa de la Moneda de Portugal envió nota de protesta por los cambios del Gobierno nacional en el convenio de expedición de pasaportes (Reuters/Cancilleria)

La controversia por la expedición de pasaportes de Colombia sumó un frente diplomático. Portugal reclama que el convenio para producir las libretas continúa vigente, mientras la Cancillería cuestiona un informe presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y avanza con una contratación temporal que devolvería la operación a Thomas Greg & Sons.

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Las empresas públicas de Portugal y Francia que participan en el acuerdo tripartito expresaron preocupación por las decisiones del Gobierno colombiano. El convenio, suscrito por $1,3 billones y previsto hasta 2036, contempla inversiones, aportes y una transferencia gradual de tecnología para que Colombia fabrique los documentos de manera autónoma, informó El Tiempo.

La diferencia inicial se concentró en el informe sobre la ejecución del modelo, elaborado por la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal. El documento señala que el sistema opera desde abril de 2026 y que, durante la primera fase, la Imprenta Nacional personalizó más de 618.000 pasaportes ordinarios.

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La administración de Abelardo de la Espriella firmó un contrato con Thomas Greg & Sons hasta diciembre de 2027 (Cancillería / Sitio web)

La Cancillería sostuvo que no aprobó ese reporte y solicitó al tribunal una prórroga de 20 días hábiles para verificar los datos y presentar un análisis propio. La Casa da Moeda, en cambio, afirmó que el contenido había sido concertado con las partes y que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se abstuvo de firmarlo en el último momento.

Antes de que se conociera el retorno temporal de Thomas Greg a la operación, el Gobierno de Portugal remitió una nota verbal a Bogotá. El país europeo objetó las afirmaciones de la Cancillería en un memorial judicial, donde cuestionó el informe y sostuvo que la entidad portuguesa buscaba dar la apariencia de un acuerdo ante el Tribunal. Para las autoridades lusas, esa versión no corresponde a lo ocurrido.

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