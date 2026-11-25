La maniobra del infractor causó daños en los elementos de señalización vial recién instalados en el sector ( Alcaldía de Bogotá/captura de video)

Guardar

El caso de intolerancia vial en Soacha (Cundinamarca) ocurrió cuando un motociclista que circulaba en contravía atropelló a una vigía de movilidad durante un operativo de control en Cundinamarca.

El conductor transportaba a un menor de edad sin casco y se enfrentó a dos agentes que intentaban detenerlo por las infracciones de tránsito.

PUBLICIDAD

Las imágenes del hecho circularon en redes sociales. En la grabación se observa que uno de los funcionarios se ubicó frente a la motocicleta para impedir el paso, pero el hombre siguió su marcha.

La vigía reaccionó e intentó sujetarlo por el casco para que descendiera del vehículo. El motociclista la esquivó, golpeó a la funcionaria y escapó del lugar.

El hombre vestía pantaloneta negra y camiseta azul oscura. Durante la huida, quedaron registradas las placas de la motocicleta: QTP 201.