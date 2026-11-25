Imagen del presunto secuestrador abatido en la toma de rehenes en Cartagena dentro de un almacén de la cadena Exito (@denunciactg_/X)

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Una fotografía difundida en redes sociales mostraría el que sería el cuerpo de uno de los presuntos responsables de la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, que murió durante el operativo de rescate ejecutado en la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026.

En la imagen se observa a un hombre vestido de negro, con casco, guantes y chaleco táctico. Parte de su rostro aparece difuminado. En otra fotografía se ven armas de fuego, proveedores, municiones y un chaleco de protección balística que habrían sido hallados después de la intervención.

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La indumentaria ha llamado la atención porque en el chaleco se distingue una inscripción con la palabra “Policía”. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que esa prenda perteneciera a la institución ni han divulgado la identidad del hombre que aparece en las imágenes.

La toma de rehenes comenzó tras un presunto intento de asalto a un carro de valores en el establecimiento comercial. Luego de la reacción policial, los responsables se refugiaron dentro del supermercado y retuvieron a trabajadores y clientes.

Durante la emergencia, circularon registros de hombres encapuchados con armas largas, cascos y ropa táctica. Uno de los rehenes liberados aseguró que algunos de ellos se cambiaron de ropa antes del ingreso de las unidades especiales, aunque esa versión deberá ser verificada por las autoridades.

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El operativo terminó con la liberación de los rehenes, la muerte de uno de los presuntos integrantes del grupo armado y la captura de otros cuatro sospechosos. La investigación deberá establecer el origen de las armas, la identidad de los detenidos y el uso de prendas con referencias a la Policía.