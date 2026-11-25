Julián David Mosquera Dussán, alias Mosca, enfrentará cargos de conspiración y narcotráfico ante un tribunal federal de Tampa, Florida, tras su traslado desde Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Julián David Mosquera Dussán, conocido como alias Mosca y oficial retirado de la Armada Nacional, fue extraditado a Estados Unidos para responder ante una corte federal de Tampa, Florida, por cargos de conspiración y narcotráfico.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó la extradición el miércoles 25 de noviembre de 2026 mediante una publicación en X. El mandatario afirmó que el exintegrante de la fuerza naval está señalado de proporcionar información operacional sobre la ubicación de unidades marítimas a organizaciones narcoterroristas.

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Según el presidente, los datos habrían permitido a esas estructuras conocer los movimientos de los buques encargados de las operaciones de control en el Caribe y facilitar el tránsito de cargamentos de droga por esa zona.

Abelardo de la Espriella afirmó que el exintegrante de la fuerza naval está señalado de proporcionar información operacional sobre la ubicación de unidades marítimas a organizaciones narcoterroristas (@ABDELAESPRIELLA/X)

“Traicionar el uniforme para servir al narcoterrorismo es una de las peores formas de atentar contra Colombia”, escribió De la Espriella al anunciar la salida del país de Mosquera Dussán.

La acusación apunta a información sobre unidades navales

La investigación señala que alias Mosca habría aprovechado su conocimiento de las operaciones de la Armada para entregar detalles sobre la ubicación de unidades navales. Las autoridades sostienen que esa información pudo favorecer las rutas utilizadas por organizaciones narcotraficantes en el Caribe colombiano.

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El traslado del exoficial se realizó desde el hangar Catam, en Bogotá, como parte de una operación coordinada con agencias colombianas y estadounidenses. Antes de su extradición, permanecía recluido en el pabellón destinado a personas requeridas por otros países en la cárcel La Picota.

Mosquera Dussán había sido capturado en Neiva, Huila, durante 2025, en un procedimiento que contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Las autoridades lo vincularon con una red transnacional que, de acuerdo con la investigación, facilitaba el envío de droga desde Colombia hacia destinos de Centroamérica y Estados Unidos.

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El traslado de alias Mosca se realizó desde el hangar Catam, en Bogotá, como parte de una operación coordinada con agencias colombianas y estadounidenses (@ABDELAESPRIELLA/X)

Deberá comparecer ante una corte federal en Tampa

De la Espriella indicó que el exoficial “deberá responder ante una corte federal en Tampa, Florida, por conspiración y narcotráfico”. El proceso judicial en Estados Unidos deberá establecer la responsabilidad de Mosquera Dussán frente a los cargos formulados en su contra.

El mandatario también expresó respaldo a los miembros de la fuerza pública y advirtió: “A quienes se atrevan a traicionar la patria para ponerse al servicio de los narcoterroristas les advierto: los voy a descubrir y los haré responder”.

Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella informó que firmó 156 extradiciones durante sus primeros días de gobierno. Según afirmó, esa cifra responde a una promesa de campaña relacionada con el aumento de las entregas de personas requeridas por la justicia de otros países, en particular por autoridades de Estados Unidos.

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El mandatario sostuvo que continuará evaluando y autorizando las solicitudes que lleguen a su despacho, dentro de los procedimientos previstos para enfrentar delitos de alcance transnacional.

De la Espriella difundió el balance en sus redes sociales junto a un video en el que aparece con el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. En la grabación, el funcionario le comunicó que había seis nuevas solicitudes de extradición listas para la firma el jueves 5 de noviembre de 2026.

“Seguimos dándola toda en la lucha contra el crimen transnacional, haciendo uso de una herramienta absolutamente fundamental que es la extradición”, afirmó el jefe de Estado.

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Cada solicitud debe cumplir etapas judiciales y diplomáticas antes de que se ejecute la entrega de una persona requerida por autoridades extranjeras.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que firmó 156 extradiciones durante sus primeros días de gobierno (@ABDELAESPRIELLA/X)

El anuncio del presidente se conoció después de unas declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien cuestionó al gobierno de Gustavo Petro durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Madrid. Restrepo habló de una presunta “connivencia entre los grupos criminales y el gobierno de turno”.