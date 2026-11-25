TransMilenio realiza su última feria de empleabilidad del año con cerca de 300 vacantes en el Portal 20 de Julio (Alcaldía de Bogotá)

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TransMilenio realizará este jueves 26 de noviembre su última feria de servicios y empleabilidad de 2026, con cerca de 300 vacantes para perfiles operativos, técnicos, administrativos y auxiliares. La jornada será en el Portal 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m.

La asistencia no requiere inscripción previa. Las personas interesadas deben acercarse al portal con su hoja de vida actualizada para conocer las ofertas, entregar su documentación y postularse directamente ante las empresas participantes.

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Ocho empresas ofrecerán cerca de 300 vacantes

La feria contará con la participación de ocho compañías de sectores como transporte, construcción, aseo, seguridad, producción y servicios de alimentos. La actividad hace parte de una alianza entre TransMilenio, los concesionarios del sistema, empresas privadas y entidades distritales y nacionales.

Entre las oportunidades figuran cargos para operarios, conductores, técnicos, personal de servicios generales, profesionales y trabajadores de obra. La oferta está dirigida a habitantes de San Cristóbal y a la ciudadanía en general.

La jornada laboral en la localidad de San Cristóbal atiende a los interesados entre las 8:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde (@TransMilenio/X)

“Llevamos estas 300 oportunidades laborales al Portal 20 de Julio, con el propósito de acercar la oferta de empleo a la comunidad usuaria de la localidad de San Cristóbal”, indicó Paola Tovar, subgerente de Comunicaciones y Relacionamiento con el Usuario de TransMilenio.

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Tovar señaló que la convocatoria busca facilitar la vinculación laboral de habitantes del sector con empresas como Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal, operador de TransMiCable San Cristóbal.

Estos son los cargos disponibles en la feria del Portal 20 de Julio

La empresa Summar Productividad llevará vacantes para auxiliares de:

Servicios generales

Operarios de producción

Pintores automotrices

Soldadores

Técnicos mecánicos y electromecánicos

Auxiliares de bodega y de construcción

Oficiales de obra

Mamposteros

Conductores de volqueta con licencia C2 o C3

Supervisores de servicios generales

Toderos

Jardineros

Asesores

Cajeros

Asesores de ventas

La convocatoria busca facilitar la vinculación laboral de residentes del sector con el operador de TransMiCable San Cristóbal (Transmilenio)

Por su parte, Aseo La Perfección buscará:

Operarios de aseo.

Operarios de alturas.

Supervisores de aseo y alturas.

Vigilantes.

Operadores de medios tecnológicos.

Manejadores caninos.

Supervisores.

Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal abrirá procesos para:

Auxiliar de infraestructura o todero

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Abogado junior

Auxiliar de embarque y desembarque

Guía social

Analista SST

Auxiliar TIC–ITS

Ingeniero residente

También habrá plazas con Asignar S.A.S. para:

Meseros

Auxiliares de cocina

Steward

Camareros

Conductores con licencias C2 o C3

Coordinadores de mantenimiento

Profesionales de compras

Analistas de capacitación

Técnicos de mantenimiento

Operarios eléctricos

Auxiliares de almacén

La oferta se completa con Casa Limpia, que requiere:

Operarios de limpieza

Todero

Jardineros

Auxiliares de mantenimiento en obra civil

Conductores con licencia C2 y C3

Técnicos mecánicos

Carroceros

Técnicos eléctricos en automotores

Ocho empresas de sectores como transporte, aseo, seguridad y producción participan en la jornada de contratación de TransMilenio (TransMilenio)

Cómo participar en la jornada de TransMilenio

Las personas que deseen asistir deben tener en cuenta tres puntos:

Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.

Horario: de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Lugar: Portal 20 de Julio, localidad de San Cristóbal.

El principal requisito es llevar la hoja de vida actualizada. La convocatoria no informa sobre un número máximo de asistentes ni exige registro virtual previo.

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Barrios Unidos tendrá feria de empleo para trabajar en el Metro de Bogotá

De manera paralela, el viernes 27 de noviembre habrá una feria laboral para quienes busquen vincularse a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La actividad se realizará en el auditorio principal de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, ubicado en la calle 74A No. 63-04, entre las 9:30 a. m. y las 2:00 p. m.

La jornada contará con vacantes para auxiliar de obra, técnico electricista, oficial hidráulico, cadenero, auxiliar de señalización, aparejador, operador de minicargador, auxiliar de tráfico, plomero, ayudante de plomería, técnico de aire acondicionado, ingenieros de obra, operador de grúa pórtico, soldador y mampostero.

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