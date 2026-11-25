TransMilenio realizará este jueves 26 de noviembre su última feria de servicios y empleabilidad de 2026, con cerca de 300 vacantes para perfiles operativos, técnicos, administrativos y auxiliares. La jornada será en el Portal 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m.
La asistencia no requiere inscripción previa. Las personas interesadas deben acercarse al portal con su hoja de vida actualizada para conocer las ofertas, entregar su documentación y postularse directamente ante las empresas participantes.
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Ocho empresas ofrecerán cerca de 300 vacantes
La feria contará con la participación de ocho compañías de sectores como transporte, construcción, aseo, seguridad, producción y servicios de alimentos. La actividad hace parte de una alianza entre TransMilenio, los concesionarios del sistema, empresas privadas y entidades distritales y nacionales.
Entre las oportunidades figuran cargos para operarios, conductores, técnicos, personal de servicios generales, profesionales y trabajadores de obra. La oferta está dirigida a habitantes de San Cristóbal y a la ciudadanía en general.
“Llevamos estas 300 oportunidades laborales al Portal 20 de Julio, con el propósito de acercar la oferta de empleo a la comunidad usuaria de la localidad de San Cristóbal”, indicó Paola Tovar, subgerente de Comunicaciones y Relacionamiento con el Usuario de TransMilenio.
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Tovar señaló que la convocatoria busca facilitar la vinculación laboral de habitantes del sector con empresas como Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal, operador de TransMiCable San Cristóbal.
Estos son los cargos disponibles en la feria del Portal 20 de Julio
La empresa Summar Productividad llevará vacantes para auxiliares de:
- Servicios generales
- Operarios de producción
- Pintores automotrices
- Soldadores
- Técnicos mecánicos y electromecánicos
- Auxiliares de bodega y de construcción
- Oficiales de obra
- Mamposteros
- Conductores de volqueta con licencia C2 o C3
- Supervisores de servicios generales
- Toderos
- Jardineros
- Asesores
- Cajeros
- Asesores de ventas
Por su parte, Aseo La Perfección buscará:
- Operarios de aseo.
- Operarios de alturas.
- Supervisores de aseo y alturas.
- Vigilantes.
- Operadores de medios tecnológicos.
- Manejadores caninos.
- Supervisores.
Gran Américas Mi Teleférico San Cristóbal abrirá procesos para:
- Auxiliar de infraestructura o todero
- Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
- Abogado junior
- Auxiliar de embarque y desembarque
- Guía social
- Analista SST
- Auxiliar TIC–ITS
- Ingeniero residente
También habrá plazas con Asignar S.A.S. para:
- Meseros
- Auxiliares de cocina
- Steward
- Camareros
- Conductores con licencias C2 o C3
- Coordinadores de mantenimiento
- Profesionales de compras
- Analistas de capacitación
- Técnicos de mantenimiento
- Operarios eléctricos
- Auxiliares de almacén
La oferta se completa con Casa Limpia, que requiere:
- Operarios de limpieza
- Todero
- Jardineros
- Auxiliares de mantenimiento en obra civil
- Conductores con licencia C2 y C3
- Técnicos mecánicos
- Carroceros
- Técnicos eléctricos en automotores
Cómo participar en la jornada de TransMilenio
Las personas que deseen asistir deben tener en cuenta tres puntos:
- Fecha: jueves 26 de noviembre de 2026.
- Horario: de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Lugar: Portal 20 de Julio, localidad de San Cristóbal.
El principal requisito es llevar la hoja de vida actualizada. La convocatoria no informa sobre un número máximo de asistentes ni exige registro virtual previo.
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Barrios Unidos tendrá feria de empleo para trabajar en el Metro de Bogotá
De manera paralela, el viernes 27 de noviembre habrá una feria laboral para quienes busquen vincularse a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La actividad se realizará en el auditorio principal de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, ubicado en la calle 74A No. 63-04, entre las 9:30 a. m. y las 2:00 p. m.
La jornada contará con vacantes para auxiliar de obra, técnico electricista, oficial hidráulico, cadenero, auxiliar de señalización, aparejador, operador de minicargador, auxiliar de tráfico, plomero, ayudante de plomería, técnico de aire acondicionado, ingenieros de obra, operador de grúa pórtico, soldador y mampostero.
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