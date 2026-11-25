Roy Barreras aseguró que existen registros documentales de dos reuniones entre Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras durante la campaña presidencial de 2022 (Daniel Coronell/YouTube)

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El excandidato presidencial Roy Barreras aseguró en el programa digital del periodista Daniel Coronell que existen registros documentales sobre los encuentros sostenidos en 2022 entre el entonces candidato Gustavo Petro y el fallecido dirigente Germán Vargas Lleras, al afirmar: “No hay duda alguna de que las conversaciones ocurrieron”.

El pronunciamiento de Barreras responde a la denuncia por injuria que interpuso Enrique Vargas Lleras, hermano menor del exvicepresidente, a raíz de los pasajes incluidos en el libro Y se los comió el tigre, obra en la que se relata un presunto ofrecimiento político durante la campaña presidencial de 2022.

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De acuerdo con el relato consignado en la publicación, Gustavo Petro le propuso a Luz María Zapata —esposa de Germán Vargas Lleras en ese momento— integrar su fórmula vicepresidencial antes de que fuera designada Francia Márquez, propuesta que, según el libro, fue rechazada por el líder de Cambio Radical.

Supuestamente se negó bajo los siguientes términos: “Yo me tardé 25 años en ser vicepresidente y Lucifer, como cariñosamente llamaba a su esposa, quiere ser vicepresidenta sin mayor esfuerzo. Le cambio esa postulación por la terna de fiscal general. Postúleme a Luis Felipe Henao y tenemos un trato”.

El exsenador Roy Barreras respondió a la denuncia por injuria presentada por Enrique Vargas Lleras debido a los señalamientos incluidos en su libro 'Y se los comió el tigre' (Colprensa)

Durante la entrevista en El reporte de Coronell, Barreras sostuvo que no se trató de un único encuentro, sino de dos reuniones entre Petro y Vargas Lleras celebradas en la sede de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, oficina del dirigente político, en las cuales quedaron registros de los esquemas de seguridad y coordinadores de ambos sectores.

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Al detallar las razones por las cuales el entendimiento político no se concretó hace cuatro años, Barreras explicó que Vargas Lleras cambió de postura la noche del 15 de marzo de 2022 tras haber fijado previamente un plazo electoral.

“Él había puesto como condición que se anunciara esa posibilidad solo después de la elección del Congreso. ¿Por qué? Porque no quería que se afectaran las listas de Cambio Radical al anunciar que él podría apoyar una fórmula con el Pacto”, dijo en la mencionada entrevista.

Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras habrían sostenido dos encuentros en la sede de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, según la versión entregada por Roy Barreras (@petrogustavo/X)

La demanda por injuria que desató el nuevo pulso entre Roy Barreras y los Vargas Lleras

Por su parte, Enrique Vargas Lleras radicó la acción penal argumentando que las declaraciones difundidas por el autor vulneran la honra de su hermano fallecido y consignó en el documento judicial.

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“Dichas afirmaciones del señor Roy Leonardo Barreras Montealegre han sido objeto de programas de diversos medios de comunicación de alcance masivo sin tener ningún tipo de retractación por parte del autor del libro. Esta conducta refleja repudio, odio y el único fin de perjudicar la imagen y el buen nombre del Dr. Germán Vargas Lleras”, se lee en el documento.

Frente a la acción judicial en su contra, Barreras desestimó el alcance del proceso promovido por Enrique Vargas Lleras y declaró en la conversación con el periodista Daniel Coronell: “Yo creo que si Germán Vargas Lleras viviera, apelando a sus palabras, diría: ‘¿Qué demandas tan chimbas?’ A propósito de que esta demanda no tiene, por supuesto, ningún futuro”.

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Enrique Vargas Lleras acudió a la justicia al considerar que las afirmaciones divulgadas por Roy Barreras afectan la honra y el buen nombre de su hermano fallecido, Germán Vargas Lleras (Colprensa - Udca)

En el mismo espacio digital, el exembajador cuestionó que se acuda a instancias penales para controvertir el contenido de una publicación editorial y señaló: “Hay quienes quemaban libros, otros los prohíben, otros los censuran. Bueno, el hermano menor de Germán Vargas Lleras, que también es un personaje menor en la política, ahora demanda por injuria por lo que dice el libro, que al parecer no lo ha leído”.

Barreras explicó que el libro analiza las decisiones adoptadas desde el inicio de la coalición de centro-izquierda en 2022 hasta la derrota electoral de junio de 2026 frente a Abelardo de la Espriella, al decir que los 12.700.000 ciudadanos que respaldaron el proyecto político tienen derecho a conocer los errores cometidos durante la campaña y el gobierno de Gustavo Petro.

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