Los interruptores que se disparan y las manchas en tomacorrientes alertan sobre fallas en las instalaciones eléctricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las fallas eléctricas suelen enviar señales antes de una emergencia, por ejemplo: interruptores que se disparan, tomacorrientes con manchas oscuras, cables dañados u olor a plástico quemado.

Ante la cantidad de emergencias que se registran en el territorio nacional, la identificación temprana de riesgos eléctricos en viviendas y comercios permite reducir accidentes e incendios, según recomendaciones de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Horizonte.

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Luis Alberto Prieto Ojeda, docente de esa facultad, señaló que la prevención comienza por reconocer los cambios en el funcionamiento de la instalación y evitar intervenciones improvisadas: “Identificar las señales de alerta, conocer las medidas de prevención y saber cómo actuar ante una emergencia resulta fundamental para reducir los riesgos eléctricos y proteger la vida”.

La inspección de cables y enchufes afectados corresponde exclusivamente a personal técnico calificado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situaciones que requieren una revisión técnica

Un interruptor que se activa de forma reiterada puede revelar una sobrecarga o una falla en el circuito.

También requieren atención los conductores pelados, demasiado delgados o unidos con cinta, pues su aislamiento puede no ofrecer una protección suficiente.

Las extensiones y multitomas no deben recibir más aparatos de los que pueden soportar. Conectar varios equipos de alto consumo en una misma toma, o enlazar una extensión con otra, eleva la exigencia sobre el cableado y favorece el aumento de temperatura.

El olor a plástico quemado, las chispas y las marcas negras alrededor de enchufes son indicios de calentamiento o deterioro.

Ante cualquiera de estas señales, no se deben manipular cables, enchufes ni tomacorrientes afectados; la recomendación es solicitar la inspección de personal técnico calificado.

El cortocircuito y la sobrecarga tienen causas y señales distintas

Aunque los dos fenómenos alteran la corriente y pueden dañar equipos o iniciar un fuego, no responden al mismo problema. El cortocircuito ocurre cuando la fase y el neutro entran en contacto, lo que genera un incremento súbito de la corriente. Puede causar chispas o un estallido y, por lo general, hace que el interruptor se dispare de inmediato.

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Sus causas incluyen cables sin aislamiento y el contacto de una toma con humedad, por lo que mantener las conexiones protegidas y corregir daños visibles ayuda a disminuir esta posibilidad.

La sobrecarga eléctrica, en cambio, aparece cuando el consumo simultáneo supera la capacidad del cableado. El calentamiento de la instalación y el olor a quemado pueden alertar sobre esta condición.

“Diferenciar estos dos fenómenos permite reconocer las condiciones que ponen en riesgo las instalaciones eléctricas y tomar medidas oportunas para prevenir accidentes”, precisó Prieto Ojeda.

El uso de agua está contraindicado para sofocar incendios de origen eléctrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo atender un fuego eléctrico

Los establecimientos y hogares deben contar con equipos adecuados para atender un incendio relacionado con la electricidad. De acuerdo con el material de la Fundación Universitaria Horizonte, puede utilizarse un extintor ABC de polvo químico seco o uno de dióxido de carbono (CO₂), siempre que esté vigente y en condiciones de operación.

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El equipo debe estar a la vista, en un punto accesible y sin candados que retrasen su uso. Además, es necesario comprobar el manómetro, la manguera, la boquilla, el pasador de seguridad, la manija, la etiqueta de instrucciones y el soporte.

“No se debe utilizar agua para sofocar un incendio de origen eléctrico”, advirtió el docente. La revisión periódica de la carga y los componentes permite que el extintor esté disponible ante una eventual emergencia.

El control de fuegos eléctricos requiere extintores vigentes de polvo químico seco tipo ABC o de dióxido de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evacuación tiene prioridad durante el primer minuto de una emergencia

La actuación inicial debe centrarse en eliminar la exposición de las personas al humo, el calor y la corriente. Estas son las acciones planteadas para los primeros 60 segundos:

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De 0 a 10 segundos: no intente apagar las llamas con agua ni toque cables húmedos o que puedan estar energizados.

De 10 a 20 segundos: solo si no implica riesgos, desconecte el breaker general o desenchufe el aparato. No realice la maniobra si no es segura..

De 20 a 30 segundos: alerte a quienes estén cerca y evacúe. Dé prioridad a niños, adultos mayores y mascotas. Si no implica exposición al peligro, cierre la puerta del espacio afectado para contener el humo.

De 30 a 50 segundos: use el extintor únicamente si el fuego es pequeño, dispone del tipo adecuado y puede actuar sin comprometer su integridad. Si el incendio es grande, no intente combatirlo.

De 50 a 60 segundos: llame a la línea de emergencias 123, informe la dirección exacta, describa lo ocurrido y comunique si hay personas atrapadas.

Si el humo o la temperatura provocan tos o visión borrosa, la salida debe ser inmediata. Prieto Ojeda subrayó que la protección de la vida debe prevalecer sobre la recuperación de los bienes materiales.