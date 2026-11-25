Santiago Osorio, representante a la Cámara, explicó que “esta reforma mantiene el impuesto al patrimonio exactamente igual, $3.700 millones, no el favor que Abelardo le quiere hacer a las fortunas de Colombia gravándolas por encima de $5.000 millones” - (Santiago Osorio)

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La bancada de oposición del Gobierno radicó en el Congreso de la República una ponencia alternativa al proyecto de ley de rescate fiscal o reforma tributaria del presidente de Abelardo de la Espriella. Con la nueva iniciativa se proyectan recaudar cerca de $18,1 billones. El documento, presentado por el representante a la Cámara, Santiago Osorio Marín, de Alianza Verde, propone concentrar las nuevas cargas en los patrimonios altos, las entidades financieras y las multinacionales extractivistas.

Osorio sostuvo que la propuesta modifica la distribución planteada por el Gobierno de De la Espriella. La iniciativa excluye de nuevos gravámenes a los estratos uno, dos y tres, así como a hogares de ingresos medios, y conserva varios beneficios y destinaciones que, según el congresista, el proyecto oficial modificaría.

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“No van a ser los estratos uno, dos y tres, ni la clase media, los que asuman la responsabilidad de pagar con su salario”, afirmó el congresista. También cuestionó el manejo fiscal del Ejecutivo y dijo que la ponencia contiene medidas específicas para evitar que el ajuste se traslade a trabajadores y hogares populares.

En la actualidad son más de siete millones los colombianos que declaran renta en la Dian - (Senado)

Umbral de la declaración de renta e impuesto al patrimonio

Uno de los cambios planteados por la bancada opositora se refiere a la declaración de renta. Osorio explcó que el Gobierno propone establecerla para aquellos que tengan ingresos superiores a $3.000.000 mensuales, mientras que la ponencia alternativa fija el umbral en $6.100.000. Afirmó que la iniciativa busca evitar que las personas de ingresos medios tengan nuevas obligaciones tributarias.

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“Usted pone una declaración de renta por encima de $3.000.000; nosotros creemos que eso debe ser por encima de $6.100.000”, sostuvo al dirigirse al presidente.

El documento también plantea mantener sin cambios el impuesto al patrimonio. Según Osorio, el umbral actual se ubica en $3.700 millones, frente a la propuesta del Gobierno de gravar fortunas por encima de $5.000 millones.

La oposición considera que una modificación en ese sentido beneficiaría a los patrimonios más altos. “Esta reforma mantiene el impuesto al patrimonio exactamente igual, $3.700 millones, no el favor que Abelardo le quiere hacer a las fortunas de Colombia gravándolas por encima de $5.000 millones”, dijo.

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La ley de rescate o reforma tributaria busca reducri el déficit fiscal de Colombia - (Luisa González/Reuters)

Rechazo a aumento de aportes a salud para los que ganan $3.000.000

La ponencia de Santiago Osorio Marín también cuestiona el incremento en las cotizaciones al sistema de salud para quienes reciben cerca de $3.000.000 mensuales. Según el representante, la medida oficial implicaría un descuento adicional de $79.000 al mes para ese grupo de trabajadores.

“No vamos a permitir que el Gobierno le quite $79.000 mensuales a las personas que ganan $3.000.000 mensuales”, señaló al anotar que ese cambio afectaría la capacidad de consumo y ahorro de los hogares.

Afirmó que los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las cajas de compensación familiar deben conservarse. La propuesta rechaza que esos aportes se destinen a otros rubros, en particular al financiamiento del sistema de salud. “El Sena, el Icbf y las cajas de compensación familiar no se tocan”, manifestó. La bancada opositora plantea que esas entidades mantengan sus presupuestos, sin reducciones ni traslados de recursos.

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La iniciativa incorpora, además, la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) para el servicio de internet de los estratos uno, dos y tres. Osorio presentó esa medida como parte de un paquete dirigido a reducir el impacto de la reforma sobre hogares con menores ingresos.

Además de la propuesta de Alianza Verde, otra ponencia alternativa de la ley de rescate que hace trámite en el Congreso es la del Pacto Histórico - (Cristian Bayona/Colprensa)

Fertilizantes, maquinaria agrícola y motos de menos de 200 centímetros cúbicos quedarían sin nuevos impuestos

El texto propone retirar el IVA a los fertilizantes y a la maquinaria empleada por los campesinos. La oposición sostiene que un gravamen sobre esos insumos elevaría los costos de producción agrícola y terminaría reflejado en el precio de los alimentos. Osorio recordó que el sector agropecuario creció por encima del 6% el año pasado y advirtió que el encarecimiento de fertilizantes podría afectar a productores rurales. “La maquinaria que utilizan los campesinos para recaudar los alimentos se mantiene sin un solo impuesto”, afirmó.

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La ponencia también elimina el impuesto al consumo adicional para las motocicletas con cilindrada inferior a 200 centímetros cúbicos (cc). El representante aseguró que la medida busca proteger a más de diez millones de familias que utilizan esos vehículos como medio de transporte.

“Una reforma tributaria que le salva el bolsillo a diez millones de familias de colombianos que se movilizan en motocicletas por debajo de 200 cc”, dijo Osorio.

Al explicar la decisión de presentar el documento, el congresista afirmó que su bancada se apartó de las conversaciones en el Ministerio de Hacienda. “Tomamos la decisión de apartarnos de la conversación en el Ministerio de Hacienda y proceder inmediatamente a montar esta ponencia”, declaró. La iniciativa entrará ahora en la discusión de las comisiones económicas del Congreso, donde deberá confrontarse con el proyecto del Gobierno y con las demás ponencias alternativas radicadas para la ley de rescate fiscal.

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