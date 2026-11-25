Luis Felipe Henao, gerente tel Fondo Milagro, afirmó que los señalamientos en redes con respecto al Fondo Milagro pueden convertirse en una campaña de odio para beneficios personales (Catalina Olaya/Colprensa - Hollie Adams/Illustration/Reuters)

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El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, aseguró en una rueda de prensa que en redes sociales se habría desplegado una campaña de desprestigio en contra del patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Legislativo 1379 de 2026), el cual está orientado a la atención de la crisis derivada del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 e impedir la extensión de los efectos ocasionados por el movimiento telúrico.

De acuerdo con el funcionario, que reemplazó en la gerencia a Jaime Andrés Uribe Tamayo, funcionario que salió del cargo debido a críticas relacionadas con los sueldos establecidos para la nómina del Fondo Milagro, miles de cuentas en redes sociales estarían siendo utilizadas para difundir información sobre el patrimonio autónomo y generar indignación entre la población.

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“Tenemos identificadas más de 3.000 cuentas donde han invertido entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en publicidad para atacar el Fondo Milagro y generar odio e indignación en estas zonas”, precisó el gerente ante los medios de comunicación.

Entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en publicidad se habrían destinado para atacar el Fondo Milagro (Luisa González/Reuters)

Henao recordó que el país se encuentra en un periodo preelectoral, teniendo en cuenta que en 2027 se llevarán a cabo las elecciones de autoridades territoriales, en las que los ciudadanos elegirán a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031. El funcionario indicó que, en ese contexto, no es acertado impulsar el odio en las redes sociales.

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“Yo alzo la mano porque yo creo que la indignación es el motor que tiene que mover al funcionario, a la persona que está al frente de una decisión, para tomarla rápido y sin dilación. Pero en lo que no se puede convertir es una campaña de odio para beneficios personales”, precisó.

En consecuencia, aclaró que el Gobierno no rechaza el hecho de que se haga un control del patrimonio autónomo, pero insistió en que hay políticos que están atacando al Fondo Milagro “sin razón”, algo que, a su juicio, se traduce en afectaciones para las víctimas del terremoto, entre ellas, las que sufrieron daños en sus viviendas y las que quedaron damnificadas.

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El gerente del Fondo Milagro aseguró que los presuntos ataques al patrimonio autónomo se traducen en afectaciones para las víctimas del terremoto (Gentileza FDI)

“Queremos todo el control, pero que convierta esto en una bandera política irracional, está atacando es a las víctimas del sismo, a esas más de 250.000 personas que perdieron sus viviendas, esos más de casi 500.000 damnificados que tuvimos por el sismo y a la memoria de más de 335 personas que murieron”, detalló.

Nómina del Fondo Milagro será de máximo 50 personas

En la rueda de prensa, el director del Fondo Milagro también aseguró que se garantizará la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos y en la atención de las emergencias derivadas del sismo. En ese sentido, indicó que la nómina del fondo será de máximo 50 personas. Anteriormente, se estimaba la vinculación laboral de aproximadamente 250 personas, según indicó el funcionario, con una escala salarial que es la mitad de lo que se había presentado al país.

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Asimismo, informó que el fondo se respaldará en el conocimiento suministrado por profesionales adscritos a distintos ministerios y entidades estatales, lo que quiere decir que el fondo contará con el apoyo de la institucionalidad.

Gerente del Fondo Milagro confirmó reducción del estimado que se tenía sobre la nómina (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No vamos a tener duplicidades, que vamos a utilizar la institucionalidad del Estado, que vamos a utilizar profesionales del Ministerio de Transporte, específicamente del Invías, de la Dirección del Invías, que vamos a utilizar personas del Ministerio de Vivienda, la Unidad de Gestión de Riesgo, el Ministerio de Salud”, detalló.

Por otro lado, recordó que donará su sueldo para la reconstrucción de las edificaciones afectadas en Risaralda. “Reitero la donación de mi sueldo a la fundación para atender específicamente a Risaralda, y yo creo que con esos mandamientos de transparencia y eficacia logramos generar que la gente tenga confianza”, explicó.

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