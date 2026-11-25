En su intervención, el fiscal detalla el acervo probatorio indiciario y solicita al juzgado emitir sentido de fallo condenatorio contra Berta Cecilia Rueda Bosa y Mauricio Parra Rodríguez como determinadores del hecho - (Fiscalía )

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La Fiscalía General de la Nación pidió al juez emitir sentido de fallo condenatorio contra Bertha Cecilia Rueda Bosa y Mauricio Parra Rodríguez, exesposa y exsocio de Johnny Alonso Orjuela Pardo, propietario de la cadena Surtifruver, por el homicidio del empresario ocurrido en 2016 en el norte de Bogotá.

En sus alegatos finales, el ente acusador sostuvo que las pruebas practicadas durante el juicio permiten concluir, más allá de toda duda razonable, que los procesados actuaron como determinadores del crimen. La solicitud no equivale a una condena: corresponde al juez definir si acoge o no la petición antes de dictar la sentencia.

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Sin embargo, reconoció que no cuenta con un testigo que hubiera escuchado una orden expresa de Rueda y Parra para matar a Orjuela. Ese vacío no impide alcanzar el estándar probatorio previsto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal.

La Fiscalía basó su petición en una cadena de indicios

Fiscalía pidió fallo condenatorio contra exesposa y exsocio del propietario de Surtifruver - (Suministrado)

El delegado explicó que quienes ordenan un homicidio suelen evitar dejar registros o intervenir de manera directa en su ejecución. Por ello, indicó, la responsabilidad puede establecerse a partir de prueba indiciaria, siempre que los hechos demostrados y las inferencias que surgen de ellos sean objetivos, convergentes y razonables.

Según la acusación, en este caso los elementos recopilados no son aislados. El ente investigador señaló que todos apuntan hacia una misma explicación sobre la presunta responsabilidad de Rueda y Parra en la planeación del asesinato.

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Entre los aspectos destacados figuran el conflicto sentimental entre Rueda y Orjuela, la ruptura de su matrimonio y las disputas patrimoniales que, según la Fiscalía, se profundizaron tras la separación. El organismo sostuvo que la muerte del comerciante podía representar beneficios económicos para los dos acusados.

El fiscal también se refirió al deterioro de la relación empresarial entre Orjuela y Parra. De acuerdo con la intervención, las decisiones del dueño de Surtifruver afectaban de manera directa los intereses patrimoniales de quien fuera su socio, circunstancia que la acusación incluyó dentro de su teoría del caso.

Los acusados habrían compartido intereses frente a la víctima

Jhonny Alonso Orjuela Pardo y su ex esposa Berta Rueda son los protagonistas del caso (suministrado)

Para la Fiscalía, la evidencia permitió acreditar un conflicto sentimental grave, un desacuerdo patrimonial relevante y un interés económico relacionado con la muerte del empresario. A esos factores sumó lo que describió como una comunidad de intereses entre Rueda y Parra y beneficios concurrentes que habrían surgido tras el crimen.

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En efecto, afirmó que esa hipótesis cuenta con respaldo técnico y testimonial. En particular, mencionó los estudios de registros de llamadas, conocidos como CDR, y declaraciones procedentes de distintas fuentes que, a juicio del ente acusador, corroboran la reconstrucción de los hechos.

“Basado en ello es que el ente acusador podrá manifestar que fue acreditado un conflicto sentimental grave, un conflicto patrimonial relevante, un conflicto económico demostrado, una comunidad de interés entre los acusados, beneficios concurrentes derivados de la desaparición de la víctima, una corroboración técnica mediante los estudios CDRs y la corroboración testimonial proveniente de múltiples fuentes independientes”, señaló el fiscal ante el juzgado al cerrar su intervención.

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El ente acusador determinó que la muerte del comerciante Johnny Alonso Orjuela Pardo podía representar beneficios económicos para Bertha Cecilia Rueda Bosa y Mauricio Parra Rodríguez ( Fiscalía General de la Nación)

Y agregó: “Los hechos indicadores acreditados durante el juicio permiten concluir, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad como determinadores del homicidio”.

Orjuela fue asesinado el 20 de octubre de 2016 cuando se dirigía a una cita en el norte de Bogotá. La Fiscalía acusó a Rueda y Parra por homicidio agravado y por delitos relacionados con armas de fuego. Ambos han negado responsabilidad en el caso.

Rueda fue llamada a juicio en 2018 bajo la hipótesis de que habría participado en la planeación y ejecución del crimen junto con Parra. La Fiscalía informó entonces que la investigación incluía el uso de perfiles falsos en redes sociales para atraer a la víctima al lugar donde fue atacada.

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