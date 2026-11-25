Gustavo Petro, expresidente de Colombia (Catalina Olaya/Colprensa)

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El expresidente Gustavo Petro salió en defensa de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, y cuestionó la suspensión provisional ordenada por la Procuraduría dentro de la investigación disciplinaria por la presunta falsificación de documentos académicos y profesionales. Petro sostuvo que la decisión constituye una “flagrante ruptura de la Constitución” y afirmó que, a su juicio, existe una intención de afectar la bancada del Pacto Histórico.

Según información publicada por Caracol Radio, el pronunciamiento del exmandatario se conoció después de que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenara, el 23 de noviembre, la suspensión provisional de Estrada.

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La medida se adoptó en el marco de una investigación disciplinaria relacionada con la presunta falsificación de varios documentos académicos y profesionales atribuidos a la congresista.

De acuerdo con los antecedentes citados, para la vigencia de 2021 Estrada habría falsificado un título profesional correspondiente al programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, además de la tarjeta profesional de esa área.

Estas conductas permanecen bajo investigación y, con la información disponible, no equivalen a una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la representante.

(San.Tv/Facebook)

Petro cuestiona actuación de la Procuraduría

Petro dirigió parte de sus críticas al procurador Gregorio Eljach y rechazó la decisión adoptada contra la representante por Antioquia.

“Lo que ha hecho el procurador frente al caso de la representante por Antioquia, Verónica, del Pacto Histórico, es una flagrante ruptura de la Constitución”, afirmó el expresidente.

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También sostuvo que detrás de la medida existiría una intención política contra el movimiento al que pertenece Estrada. “La intención es destruir la bancada del Pacto”, dijo.

El exmandatario centró su argumento en los requisitos constitucionales que deben cumplir quienes forman parte del Congreso y de otras corporaciones públicas.

Según Petro, los títulos académicos no constituyen una condición general para ocupar este tipo de cargos de elección popular.

“Los congresistas y miembros de corporaciones públicas no tiene mayor requisito que la edad y no ser condenados por delitos”, aseguró.

A partir de ese planteamiento, defendió que la representación política no debería condicionarse a la posesión de títulos universitarios, debido a que una parte importante de la población colombiana no cuenta con formación académica de ese nivel.

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Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, cuestionó al ministro durante su intervención en el Congreso (Cámara de Representantes/sitio web)

Petro defiende que títulos no sean requisito para representación política

Petro aseguró que establecer como requisito un título académico para acceder a una corporación pública implicaría restringir la representación democrática de sectores de la ciudadanía.

“No es obligatorio los títulos académicos porque la mayoría de los colombianos no los tienen. Poner un requisito de este tipo, que hoy no existe en la constitución, es recortar por completo la representación democrática del pueblo”, manifestó.

Su pronunciamiento, sin embargo, se produce en un proceso que no plantea únicamente la ausencia o presencia de un título académico, sino una investigación disciplinaria por la presunta falsificación de documentos académicos y profesionales.

La Procuraduría ordenó la suspensión provisional mientras avanza esa actuación, según la información conocida.

Petro rechazó esa determinación y sostuvo que la actuación del Ministerio Público vulnera la Constitución y busca afectar políticamente al Pacto Histórico. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el expresidente.

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Estrada, por su parte, continúa vinculada al proceso disciplinario mencionado en la información disponible, en el que deberán evaluarse las pruebas relacionadas con los documentos cuestionados.

La controversia queda así concentrada en dos asuntos distintos: las investigaciones sobre la autenticidad de los títulos y documentos atribuidos a la representante, y el cuestionamiento político y constitucional que Petro formula contra la decisión de suspenderla provisionalmente.

La medida adoptada por la Procuraduría tiene carácter provisional dentro del proceso disciplinario referido y no constituye, con base en la información suministrada, una decisión definitiva sobre los hechos investigados.

Será el desarrollo del proceso disciplinario el que determine las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados.