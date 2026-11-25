Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia (Colprensa)

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El Gobierno ordenó reforzar la protección de las redes eléctricas y de gas en el suroccidente del país ante una amenaza que, según el Ministerio de Defensa, podría afectar servicios esenciales. Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, el ministro de Defensa y la Fuerza Pública activaron acciones de protección e investigación para blindar la infraestructura energética y garantizar el restablecimiento seguro del servicio.

La información fue divulgada a través de dos publicaciones oficiales en X, una del Ministerio de Defensa y otra del general Jorge Mora, quien señaló que recibió la orden presidencial de desplegar todas las capacidades disponibles de la Fuerza Pública.

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Mindefensa indicó que la respuesta se articula con el Ministerio de Minas y Energía y que el objetivo es proteger las redes eléctricas y de gas del suroccidente del país frente a posibles afectaciones.

La cartera de Defensa aseguró que no permitirá que estructuras criminales afecten los servicios esenciales ni la tranquilidad de la población y anunció que se redoblarán esfuerzos para contener la amenaza.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella y el general Jorge Eduardo Mora . REUTERS/Lucas Molet

Fuerza Pública desplegará capacidades en el suroccidente

En su mensaje, el general Jorge Mora afirmó que, por orden del presidente De La Espriella, dispuso el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública para adelantar investigaciones relacionadas con la situación en el suroccidente del país.

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“Por orden del señor presidente @ABDELAESPRIELLA, he dispuesto el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para adelantar las investigaciones frente a lo sucedido en el suroccidente del país y proteger nuestra infraestructura energética”, señaló.

El Ministerio de Defensa agregó que las acciones se desarrollan de manera coordinada con la Fuerza Pública y el Ministerio de Minas y Energía.

El objetivo, según el pronunciamiento, es blindar las redes eléctricas y de gas y garantizar que cualquier restablecimiento del servicio pueda realizarse de manera segura.

En las publicaciones no se detallan los hechos específicos que originaron la alerta ni se identifica a los responsables de la amenaza. Tampoco se precisan los puntos exactos de la infraestructura que serán reforzados.

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Sin embargo, los mensajes oficiales dejan claro que la respuesta se concentra en el suroccidente del país y que las autoridades consideran necesario aumentar la presencia y las capacidades operativas en esa zona.

Una simple pero potente imagen de una lamparita encendida sobre un fondo negro. Este clásico símbolo de ideas e innovación destaca la importancia de la electricidad y la luz en nuestra vida diaria. La bombilla ilumina la oscuridad, representando la corriente de la creatividad y la iluminación en un sentido literal y figurativo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mindefensa pide colaboración ciudadana

El Ministerio de Defensa también hizo un llamado a la población para que reporte movimientos sospechosos que puedan estar relacionados con posibles amenazas contra la infraestructura.

La entidad recordó que las denuncias pueden realizarse a través de la Línea 107 y señaló que la colaboración ciudadana será fundamental dentro de las acciones de prevención y protección.

“No permitiremos que los criminales afecten los servicios esenciales ni la tranquilidad de los colombianos”, indicó la cartera de Defensa en su publicación.

El mensaje oficial insiste en que las medidas no se limitan a la investigación de lo ocurrido, sino que también buscan evitar nuevas afectaciones a los servicios de energía y gas.

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La articulación anunciada entre Defensa, Fuerza Pública y el Ministerio de Minas y Energía apunta a combinar acciones de seguridad con medidas orientadas a garantizar la continuidad de los servicios.

Por ahora, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre la naturaleza de la amenaza ni sobre eventuales capturas, daños o responsables.

El Gobierno concentrará sus esfuerzos en reforzar la seguridad de la infraestructura energética del suroccidente, avanzar en las investigaciones y mantener presencia preventiva mientras se determina el alcance de la situación que motivó la orden presidencial.