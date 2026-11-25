Las autoridades rodearon el Éxito del centro comercial en Cartagena y trabajan para liberar a los rehenes /Alexander Urzola Cuadrado/Reuters)

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La angustia crece entre los familiares de las personas retenidas en un almacén Éxito de Cartagena, donde hombres armados mantienen bajo su poder a trabajadores y compradores. Entre ellos se encuentra José David Fonseca Franco, supervisor de bodega de 37 años, cuya esposa, Isabel Vázquez, pidió información sobre su estado y recordó que sus dos hijos, de 6 y 4 años, esperan su regreso a casa.

Según información publicada por Blu Radio, Fonseca salió de su vivienda a las 6:00 de la mañana para cumplir su jornada laboral y tenía previsto terminar su turno hacia la 1:30 de la tarde.

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Desde que ingresó al establecimiento, su esposa no ha logrado comunicarse con él y, hasta el momento de la entrevista, tampoco había recibido información oficial sobre su situación.

“Él tiene dos hijos pequeños, una niña de 6 y un niño de 4 años que lo están esperando”, expresó Vázquez entre lágrimas.

La mujer relató que su esposo trabaja como supervisor de bodega y tiene entre sus responsabilidades coordinar actividades con los proveedores del almacén.

“Hasta el momento no he recibido noticias de ningún tipo. Yo estoy muy, muy angustiada. Mi esposo se fue desde las 6:00 de la mañana. Él salía a la 1:30 de la tarde del trabajo. No ha llegado, no he tenido ningún tipo de noticias de él y estoy súper angustiada”, manifestó.

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Las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la mediación y evaluar los siguientes pasos de la operación (@klaveec/X)

Familia espera noticias mientras continúa la toma de rehenes

La preocupación de Isabel Vázquez aumenta por la incertidumbre de sus dos hijos, quienes permanecen a la espera de que su padre pueda regresar a casa.

La emergencia comenzó después de un presunto intento fallido de hurto a un vehículo de valores. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, varios hombres armados ingresaron al establecimiento y tomaron como rehenes a trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.

Los primeros reportes indicaban que unas 30 personas habían sido retenidas. De ese grupo, nueve ya habían recuperado la libertad, mientras otras 21 continuaban bajo el poder de los hombres armados.

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Fonseca permanece entre las personas que no han podido reencontrarse con sus familias, según el relato entregado por su esposa.

La situación ha mantenido en alerta a las autoridades y a los familiares que permanecen pendientes de cualquier información sobre las personas retenidas.

Agentes de policía y vehículos se concentran frente a un supermercado Éxito mientras las autoridades responden a una denuncia de toma de rehenes, en Cartagena (Colombia), el 24 de noviembre de 2026. REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado

Amplio operativo rodea el establecimiento

Mientras continúa la toma de rehenes, las autoridades mantienen un amplio despliegue en los alrededores del almacén.

En el operativo participan unidades especiales de la Policía, el Gaula Militar, el GOES, la Infantería de Marina y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo.

La emergencia también llevó a la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional y las actuaciones de las diferentes unidades desplegadas en la zona.

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Hasta el momento de la información conocida, no se había precisado cuándo podrían ser liberadas las personas que permanecen retenidas ni se habían entregado nuevos detalles sobre el estado de José David Fonseca.

Su esposa insiste en conocer información sobre su condición y en que pueda regresar junto a sus hijos.

La familia permanece a la espera de noticias mientras las autoridades continúan el operativo y buscan una salida a la situación sin poner en riesgo la vida de quienes siguen dentro del establecimiento.

El caso mantiene la atención sobre el almacén Éxito de Cartagena, donde la jornada laboral de varios trabajadores y una visita cotidiana de compradores terminó convertida en una toma de rehenes.

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Para Isabel Vázquez, la preocupación se concentra en una sola prioridad: saber cómo está su esposo y lograr que vuelva a casa con sus hijos de 6 y 4 años.