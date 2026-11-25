Fuerzas Militares y Policía ingresaron al Éxito de Cartagena para rescatar a las personas que permanecían secuestradas. (@mindefensa/X)

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacaron la actuación de la Fuerza Pública tras el operativo que permitió rescatar a las personas secuestradas en el supermercado Éxito de Contadora-La Castellana, en Cartagena, durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre.

La intervención de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se produjo después de casi 20 horas de retención. El procedimiento permitió liberar a los ciudadanos que permanecían en el establecimiento, dar de baja a uno de los responsables y capturar a otros, según el balance entregado por el presidente.

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Ministerio de Defensa destacó la actuación de los uniformados

A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de Defensa confirmó que las Fuerzas Militares y la Policía ingresaron al supermercado de La Castellana y lograron rescatar a los rehenes.

“¡Gloria a nuestra Fuerza Pública! Las Fuerzas Militares y la Policía ingresaron al supermercado de La Castellana, en Cartagena, logrando rescatar a todos los rehenes, dar de baja a uno de los delincuentes y capturar a otros, tras una operación militar y policial contundente que permitió recuperar el control del lugar y proteger la vida de los ciudadanos”, publicó la entidad.

La cartera también informó que el ministro de Defensa, MG (r) Jorge Mora, agradeció a los integrantes de las instituciones que participaron en el procedimiento y reconoció su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de los colombianos.

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El pronunciamiento concluyó con un mensaje de respaldo a los uniformados: “¡Colombia está en manos de quienes la protegen, no de quienes la amenazan!”.

El Ministerio de Defensa reconoció la labor de los uniformados que participaron en la liberación de los rehenes y la captura de los responsables. (@mindefensa/X)

Abelardo de la Espriella: “Cuando el Estado se decide, nunca pierde”

Desde el lugar de los hechos, el presidente Abelardo de la Espriella entregó el primer balance del operativo hacia la 1:30 a. m. En un video publicado en sus redes sociales, confirmó que la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares permitió rescatar a todas las personas secuestradas.

El mandatario explicó que, después de llegar a Cartagena y revisar la situación con los altos mandos militares y policiales, autorizó el procedimiento.

“Esta operación fue absolutamente impecable. Tan pronto arribé a Cartagena y revisé con la cúpula militar y policial lo que estaba ocurriendo, autoricé ese operativo que, como digo, ha resultado absolutamente exitoso”, afirmó.

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De la Espriella también indicó que uno de los responsables fue dado de baja durante la intervención y aseguró que los involucrados habían recibido la oportunidad de entregarse y liberar a los rehenes.

“Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, manifestó.

En su declaración, el presidente reiteró que su Gobierno responderá con contundencia ante las amenazas contra la ciudadanía y felicitó a los integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares por el resultado de la operación.

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Asimismo, agradeció al alcalde Dumek Turbay por su acompañamiento durante la emergencia.

Abelardo De La Espriella ofrece una declaración pública nocturna frente a un almacén Éxito en Cartagena, acompañado por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. En la intervención se informa sobre la ejecución de un operativo de rescate conjunto en el sector de La Castellana, la liberación de los rehenes y la muerte de uno de los captores durante la acción militar y policial.

Dumek Turbay agradeció el respaldo del Gobierno y la Fuerza Pública

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció sobre el rescate y agradeció al presidente por su participación en la atención de la emergencia.

En una publicación en X escribió: “Presidente Abelardo de la Espriella, en nombre de todos los cartageneros, ¡GRACIAS! Operativo impecable, rehenes liberados, sanos y salvos”.

El mandatario local también compartió un video grabado en el supermercado, en el que aparece junto a De la Espriella. Durante la conversación, reiteró su compromiso con la seguridad de los habitantes de Cartagena y Bolívar.

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El alcalde destacó el acompañamiento del presidente durante la emergencia y reiteró su compromiso con la defensa de Cartagena y Bolívar frente al crimen organizado. (@dumek_turbay/X)

“Usted sabe que Cartagena, Bolívar están en mi corazón y siempre vamos a estar aquí para defender a nuestra gente, para defender a nuestro pueblo y para caerle con mano de hierro al crimen organizado como corresponde”, expresó Turbay.

Posteriormente, hacia las 2:00 a. m., el alcalde confirmó que todas las personas retenidas estaban sanas y salvas y que regresarían con sus familias después de las respectivas verificaciones y evaluaciones de salud.

En el mismo mensaje, agradeció a la Policía Nacional, la Armada de Colombia y las demás agencias de seguridad del Estado por su participación en la emergencia. También reconoció el acompañamiento del equipo de la Alcaldía de Cartagena durante las labores de rescate.

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“A los violentos y criminales hay que enfrentarlos y someterlos con la fuerza y contundencia del Estado. ¡Total respaldo a nuestra Fuerza Pública!”, agregó.

Turbay también publicó un mensaje dirigido al ministro de Defensa, Jorge Mora, en el que agradeció su disposición y el apoyo de los integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía y la Armada.

Dumek Turbay confirmó que todas las personas retenidas estaban sanas y salvas y agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y a la Fuerza Pública por el operativo. (Dumek Turbay Paz/X)

Comandante de las Fuerzas Militares felicitó a los participantes del operativo

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, reconoció la actuación de los uniformados y destacó el trabajo coordinado con la Policía Nacional para recuperar la libertad de las personas retenidas.

“La libertad y el bienestar de los colombianos son nuestra misión y compromiso. Con precisión, profesionalismo y una impecable operación conjunta y coordinada, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron rescatar sanos y salvos a los ciudadanos, quienes permanecían retenidos por un grupo delincuencial”, escribió en sus redes sociales.

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El oficial también resaltó las capacidades de los Gaula Militares durante la intervención y felicitó a los soldados de Tierra, Mar, Aire y Río, así como a los integrantes de la Policía Nacional.

“Gracias a las capacidades diferenciales de nuestros Gaula Militares, hoy regresan a la libertad. Felicitaciones a nuestros soldados de Tierra, Mar, Aire y Río y a los integrantes de la Policía Nacional por este resultado. Dios da la victoria a los valientes”, concluyó.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez Aparicio, destacó la operación conjunta y el trabajo de los Gaula Militares en el rescate. (@COMANDANTE_FFMM/X)

Por su parte, la Alcaldía de Cartagena informó que las personas liberadas regresarían con sus familias una vez finalizadas las evaluaciones de su estado de salud y condiciones físicas.

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