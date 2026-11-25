La plenaria del Senado aprobó con 53 votos el proyecto de adición presupuestal de $3,8 billones para 2026. (@honohenriquez/X)

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El Senado de la República aprobó este martes 24 de noviembre, en segundo debate, el proyecto de adición presupuestal por $3,8 billones para la vigencia de 2026, presentado por el Gobierno. La iniciativa busca financiar la atención de los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto, garantizar los pagos del programa Colombia Mayor y cubrir otras obligaciones del Estado.

El proyecto obtuvo 53 votos favorables en la plenaria del Senado, luego de recibir aprobación en primer debate en las comisiones económicas. Sin embargo, todavía necesita el aval de la Cámara de Representantes para completar su trámite legislativo y pasar a sanción presidencial.

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La discusión en la Cámara no pudo avanzar este martes por falta de quórum. Por esta razón, la plenaria retomará el debate este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 11:00 a. m.

¿Cómo se distribuirán los $3,8 billones de la adición presupuestal?

El senador Christian Garcés, coordinador ponente de la iniciativa, explicó que $2,7 billones se destinarán al Fondo Milagro, para atender a los damnificados por el terremoto y financiar la recuperación de las zonas afectadas.

Otros $1,1 billones estarán dirigidos al programa Colombia Mayor, que beneficia a cerca de tres millones de adultos mayores en el país. Estos recursos buscan garantizar las transferencias económicas previstas para esta población.

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Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, identificó cuatro objetivos de la adición presupuestal: financiar los pagos de Colombia Mayor, transferir recursos al Fondo Milagro, completar las pensiones de las Fuerzas Militares y atender los subsidios del servicio eléctrico en la Costa Caribe.

Sobre este último componente, el funcionario señaló que los recursos buscan responder a las necesidades del sector energético de esa región ante los efectos previstos del fenómeno de El Niño.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Hacienda calificó la aprobación como un momento importante y reiteró que la iniciativa contempla recursos para atender estos compromisos del Gobierno.

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El ministro de Hacienda explicó que los recursos permitirán financiar los pagos de Colombia Mayor, la atención de los damnificados a través del Fondo Milagro, las pensiones de las Fuerzas Militares y los subsidios de energía en la Costa Caribe. (@MinHacienda/X)

¿De dónde provienen los recursos de la adición presupuestal?

Los $3,8 billones que se incorporarán al Presupuesto General de la Nación de 2026 provienen de tres fuentes de financiación.

Según la información presentada durante el trámite legislativo, $2,7 billones corresponden a recursos asociados a los beneficios tributarios de los alivios establecidos en el Decreto 1419. A estos se suman $891.000 millones de mayores ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional y $258.000 millones provenientes de reintegros de fiducias.

Estos recursos conforman el monto adicional solicitado por el Ejecutivo para financiar los componentes contemplados en el proyecto.

Los $3,8 billones provienen de los alivios tributarios del Decreto 1419, mayores ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional y reintegros de fiducias. (REUTERS/Luisa González)

¿Qué controles tendrá el Fondo Milagro?

Durante el trámite legislativo se incorporaron disposiciones para fortalecer la transparencia y el seguimiento a los recursos del Fondo Milagro, encargado de administrar el dinero destinado a la atención de los damnificados.

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Entre las medidas aprobadas se establece que el gerente del fondo deberá presentar informes mensuales durante los primeros 15 días de cada mes a las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas del Congreso, con copia a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Los documentos deberán detallar los recursos administrados, independientemente de su fuente de financiación y sin doble contabilización. También tendrán que especificar su origen, destinación territorial, contratos, pagos y avances de cada proyecto.

Frente a los cuestionamientos sobre el manejo de estos dineros, Christian Garcés aseguró que el Congreso realizará seguimiento a su ejecución.

“Todos los partidos esperamos que ejecute bien los recursos y rápido, y vamos a ejercer control político”, afirmó el senador.

El congresista también advirtió que las necesidades para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción superan el monto contemplado en la iniciativa. Según explicó, entre este año y el próximo se requieren $15 billones, de acuerdo con el Consejo Nacional de Atención de Desastres. Además, estimó que la reconstrucción total se acerca a los $50 billones durante cuatro años.

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Senado también aprueba traslados presupuestales por $1,47 billones

Además de la adición presupuestal, el Senado aprobó traslados de recursos por $1,47 billones, una operación que no modifica el monto global del Presupuesto General de la Nación, sino que redistribuye partidas hacia otras necesidades.

Dentro de estos movimientos se contempla destinar hasta $1,2 billones para atender las obligaciones de Air-e con los acreedores del mercado mayorista de energía. Los pagos se realizarán directamente a los acreedores, sobre obligaciones liquidadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) o el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), particularmente las relacionadas con empresas generadoras térmicas.

Los traslados presupuestales incluyen hasta $1,2 billones para atender las obligaciones de Air-e con los acreedores del mercado mayorista de energía, recursos que deberán ser reintegrados. - crédito Colprensa

La ponencia también incorporó disposiciones para garantizar la recuperación de los recursos públicos que se giren al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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El articulado establece que estos dineros no tendrán carácter de donación ni constituirán una transferencia definitiva. En consecuencia, Air-e deberá reintegrar los recursos, que serán registrados como una cuenta por pagar, mientras la Superintendencia define los mecanismos para su recuperación.

¿Cuándo se debatirá el proyecto en la Cámara de Representantes?

La iniciativa continuará su trámite este miércoles 25 de noviembre, a las 11:00 a. m., en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que la falta de quórum impidiera avanzar en su discusión durante la sesión de este martes.

El senador Christian Garcés advirtió que la aprobación de los movimientos presupuestales es necesaria para cumplir con los pagos de Colombia Mayor previstos para diciembre.

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“Si no se hacen los traslados en la primera semana de diciembre, o sea ya, no se va a poder pagar en la segunda quincena de diciembre los recursos para los abuelitos de Colombia”, afirmó.

La Cámara deberá debatir y votar el proyecto antes de que pueda continuar hacia la sanción presidencial.