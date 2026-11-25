La Policía verificó que la mujer aún respiraba y abrió indagaciones para establecer cómo llegó al matorral. (Policía Nacional de Colombia)

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Una mujer de entre 50 y 55 años fue encontrada inconsciente, atrapada entre las ramas de un árbol y un alambre de púas en un matorral de la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La víctima aún respiraba cuando la Policía verificó su estado y fue trasladada a un centro médico.

El caso ocurrió en inmediaciones de la carrera Séptima con calle 201, en un tramo cercano a la salida rural de la capital. De acuerdo con el relato del periodista Edward Porras, de Noticias Caracol, un hombre contactó al equipo periodístico para alertar sobre la presencia de una mujer en un costado de la vía.

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El ciudadano aseguró que había intentado comunicarse con la Policía Nacional, pero no obtuvo una respuesta inicial. Cuando el grupo de El ojo de la noche llegó al lugar, encontró a la mujer entre la vegetación, con parte de su cuerpo sujetada por las ramas de un árbol.

La víctima estaba descalza, llevaba medias blancas y tenía el pie derecho enredado entre las ramas y un alambre de púas. Su estado generó preocupación porque quienes la hallaron creyeron en principio que no tenía signos vitales.

Una ambulancia atendió a la víctima en la carrera Séptima con calle 201 antes de trasladarla a un centro médico. (Captura de video/Noticias Caracol)

Tras el aviso a las autoridades, varios cuadrantes de la Policía de la localidad de Usaquén acudieron al lugar y confirmaron que la mujer seguía respirando, pese a que permanecía inconsciente.

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El periodista de Noticias Caracol relató que los uniformados no lograron liberarla de inmediato, debido a que el alambre mantenía atrapado su pie. Por esa razón, se pidió apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos y una ambulancia para asistirla.

La llegada de los organismos de emergencia tardó entre 30 y 40 minutos, según indicó el comunicador. Antes de que arribara el personal de bomberos, una ambulancia de la concesión vial llegó al punto, atendió a la mujer y la trasladó a un centro asistencial.

Hasta el momento, no se ha informado cuál es el diagnóstico médico de la víctima ni su evolución posterior al traslado. La atención se concentró en estabilizarla y retirarla del lugar donde quedó atrapada.

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Imagen de referencia del sector. El incidente se registró en inmediaciones de la carrera Séptima con calle 201, en la localidad de Usaquén. (Captura pantalla/Google Maps)

Habitantes y guardas de seguridad del sector afirmaron que no reconocían a la mujer. Algunas personas plantearon que pudo haber sido arrojada desde un vehículo en movimiento, mientras que otras consideraron que pudo caer desde una zona alta de la montaña.

Ninguna de esas versiones ha sido confirmada. La Policía Nacional adelanta verificaciones para establecer cómo llegó la mujer al matorral y las circunstancias en las que terminó colgada y enredada entre el árbol y el alambre de púas.

La Línea 123 coordina emergencias en Bogotá durante las 24 horas con apoyo de varias entidades

La Línea 123 coordina la atención de emergencias en Bogotá las 24 horas junto a la Policía, Bomberos, ambulancias y el Idiger. (Alcaldía de Bogotá)

En Bogotá, la Línea 123 atiende emergencias las 24 horas y coordina la respuesta de la Policía, Bomberos, ambulancias e Idiger. El servicio recibe avisos por accidentes, incendios, inundaciones, deslizamientos, delitos, violencias, urgencias médicas y rescates, además de permitir videollamadas, chat silencioso y geolocalización sin descargar aplicaciones.

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Al llamar, se debe tener disponible la dirección exacta, puntos de referencia, una descripción de lo ocurrido, el número de personas o animales involucrados, la existencia de heridos o riesgos inmediatos y un teléfono de contacto. Esta información permite mantener la comunicación durante la atención.

Bomberos Bogotá recibe solicitudes de rescates vehiculares, acuáticos, verticales, en estructuras colapsadas y de animales en emergencia mediante los números 123 y 119. La Cruz Roja atiende en el 132, mientras la Defensa Civil brinda apoyo en emergencias y rescates; para orientación y gestión de atención en salud está habilitada la línea 137.

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En casos de maltrato animal o peligro inmediato se puede llamar al 123 o al 01 8000 115 161 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. La línea 141 del ICBF atiende durante todo el día a niños, niñas y adolescentes en riesgo, y la Fiscalía General de la Nación recibe denuncias que no requieren respuesta inmediata en el 122.