Lalis denunció que miles de mujeres en Colombia no tienen acceso a productos de higiene menstrual por pobreza, por lo que habló de la urgencia de abordarlo como un tema de derechos humanos (@smilelalis/Instagram)

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En el Congreso de la República se adelantan debates de control político y discusiones legislativas orientadas a garantizar la entrega gratuita de productos de higiene y atención en salud menstrual para las mujeres en Colombia, iniciativas impulsadas el miércoles 25 de noviembre de 2026 debido a la conmemoración del Día contra la Violencia hacia la Mujer (25N).

La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, informó a través de sus redes sociales la citación a un debate de control político para verificar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el suministro de insumos menstruales a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

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Al explicar el propósito de esta citación en la corporación legislativa, la congresista publicó en sus plataformas digitales: “La salud menstrual de las mujeres es un asunto que merece seriedad y en el marco del #25N citamos un debate de control político para asegurarnos de que todas las mujeres reciban lo que necesitan sin importar sus condiciones (sic)”.

Lalis expuso cifras del Dane sobre las dificultades económicas que enfrentan miles de mujeres para adquirir toallas higiénicas y otros elementos menstruales (@smilelalis08/TikTok)

Durante su intervención en el recinto legislativo, Lalis presentó cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre las dificultades económicas que enfrentan las mujeres en el país para adquirir elementos de aseo durante su ciclo menstrual.

Mujeres sin acceso a productos básicos para su menstruación: las cifras que encendieron el debate

“45.000 mujeres se ponen trapos y ropa porque no tienen cómo comprar una toalla de higiene. Me molesto un poco con el tema de las mujeres, pero esto particularmente creo que es un debate que toca darnos. Por eso cito el debate de control político y espero su respaldo. Es una deuda histórica que tiene este país con las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo la representante a la Cámara.

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En la misma intervención, la legisladora precisó que, según el Dane, una de cada siete mujeres en Colombia carece de recursos para comprar productos de higiene menstrual, proporción que aumenta a dos de cada diez en las regiones con mayores índices de pobreza, mientras que 17.000 mujeres no utilizan ningún elemento por falta de dinero.

Una de cada siete mujeres en Colombia tendría dificultades económicas para comprar productos de higiene menstrual, según las cifras expuestas por la congresista Laura Daniela Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beltrán advirtió además sobre el incumplimiento de las disposiciones legales y judiciales que obligan al Estado a entregar insumos de manera gratuita a las mujeres habitantes de calle y a las reclusas en los centros penitenciarios del país.

“Esas personas llevan esperando siete años el cumplimiento de la sentencia T398. Pero se pone peor cuando hablamos de las mujeres privadas de la libertad, esperando que se cumpla la ley 2261 del 2022, que les prometieron productos gratuitos, porque imagínense ustedes estar en una cárcel, ¿no? Que además también tienen derechos las personas que están allí y no recibir absolutamente nada”, explicó la congresista.

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La representante agregó que la resolución 47/4 de 2021 de la Organización de las Naciones Unidas, titulada Gestión de la higiene menstrual, derechos humanos e igualdad de género, vinculó la gestión de la higiene menstrual con los derechos humanos y recordó que las Reglas de Bangkok —70 directrices aprobadas por la Asamblea General de la ONU— establecen la obligación de suministrar toallas higiénicas gratuitas a las personas privadas de la libertad.

Según las cifras presentadas por la congresista, cerca de 45.000 mujeres recurren a trapos o prendas de vestir durante su menstruación porque no cuentan con dinero para comprar productos de higiene (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta al pronunciamiento de Beltrán, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Mafe Carrascal anunció que la plenaria discute en segundo debate un proyecto de ley para ampliar la entrega de estos productos a los planteles educativos públicos y establecer medidas en materia laboral.

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“Hoy vamos a debatir en plenaria, en segundo debate, nuestro proyecto de ley integral para personas menstruantes que incluye elementos de aseo para personas vulnerables y para colegios públicos porque hoy no es una obligación, hay que crearla”, escribió como comentario en el post de Lalis en Instagram.

Carrascal agregó para su colega: “Nuestro proyecto incluye medidas en educación, ambiente, salud y laborales con la licencia menstrual que propuse y está ya en 28 entidades del Estado. Está de 1ro en la agenda del 25N”.

Mafe Carrascal anunció que el Congreso debate en segundo debate un proyecto de ley que busca ampliar la entrega de productos de higiene menstrual en colegios públicos y poblaciones vulnerables (@smilelalis/Instagram)

Leyes, sentencias y promesas pendientes: ¿qué debe garantizar el Estado?

El debate en el Congreso se desarrolla sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce la gestión de la higiene menstrual como un derecho ligado a la dignidad humana, la salud y el mínimo vital.

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Mediante la Sentencia C-117 de 2018, el alto tribunal eliminó el impuesto del 5% de IVA que pesaba sobre toallas higiénicas y tampones, medida que fue ampliada en la Sentencia C-102 de 2021 al declarar también exentas de este tributo a las copas menstruales y productos similares.

Asimismo, en la Sentencia T-398 de 2019, la Corte Constitucional ordenó a las entidades territoriales entregar productos absorbentes a las mujeres habitantes de calle y garantizar espacios privados, agua, jabón y educación sobre el ciclo menstrual, mientras que la Ley 2261 de 2022 estableció el suministro mensual gratuito de estos artículos en todas las cárceles del país.

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