Abelardo de la Espriella manifestó su interés en impulsar una agenda conjunta con Washington en materia de comercio, inversión, seguridad y lucha contra el narcotráfico (Europa Press | @NateMorris/X)

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La relación diplomática entre Bogotá y Washington podría tener un nuevo representante de alto nivel después de cuatro años sin un embajador titular estadounidense en Colombia. El empresario Nate Morris está cada vez más cerca de ocupar ese cargo, luego de que su postulación recibiera el visto bueno del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, todavía necesita superar la votación de la plenaria para completar el proceso de confirmación.

La decisión fue celebrada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó el avance de la candidatura y manifestó su interés en fortalecer los vínculos entre ambos gobiernos. El mandatario considera que la eventual llegada de Morris representa una oportunidad para impulsar una agenda conjunta en diferentes asuntos estratégicos.

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De la Espriella aseguró que Colombia y Estados Unidos comparten intereses estratégicos y expresó su intención de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países (@ABDELAESPRIELLA/X)

A través de un mensaje en X, el jefe de Estado aseguró: “Celebro la aprobación de la nominación de @NateMorris como embajador de los Estados Unidos en Colombia por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense”. También señaló: “Este importante paso abre el camino para el regreso de un embajador titular a nuestro país, después de cuatro años de ausencia”.

De La Espriella agregó que su administración tiene la voluntad de avanzar en temas de comercio, inversión, seguridad, defensa de la democracia y lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, sostuvo: “Reafirmo la voluntad de mi Gobierno de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación con los Estados Unidos, avanzando en una agenda común de comercio, inversión, seguridad, defensa de la democracia y lucha frontal contra el narcotráfico”.

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El presidente concluyó su pronunciamiento con un mensaje sobre la relación entre las dos naciones: “Colombia y Estados Unidos son naciones amigas y aliadas que comparten el propósito de construir un futuro de mayor prosperidad para sus pueblos”.

¿Quién es Nate Morris y cómo llegó a la nominación?

Nathaniel Morris construyó su trayectoria profesional en el sector privado. Es fundador de Rubicon, una empresa tecnológica enfocada en la gestión de residuos y el reciclaje que llegó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Durante su comparecencia ante el Senado estadounidense contó que creció en Kentucky, dentro de una familia de trabajadores sindicalizados de la industria automotriz. También explicó que puso en marcha su compañía con una línea de crédito de 10.000 dólares.

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Antes de recibir la propuesta para representar a Washington en Bogotá, Morris tenía aspiraciones políticas en su estado natal. Su objetivo era competir por el escaño que dejaría el senador republicano Mitch McConnell. Para esa campaña recibió el respaldo de figuras cercanas al presidente Donald Trump.

Nate Morris es un empresario estadounidense y fundador de Rubicon, compañía tecnológica especializada en gestión de residuos y reciclaje (Daniel Cole/REUTERS)

Entre los apoyos económicos estuvo el de Elon Musk, quien aportó 10 millones de dólares a un comité político que respaldaba su candidatura. Morris también aseguró que el vicepresidente JD Vance, a quien considera amigo, lo animó a participar en esa contienda electoral.

Sin embargo, sus planes cambiaron el 1 de mayo de 2026. Ese día, Trump anunció que le había solicitado retirarse de la carrera por el Senado para asumir una embajada, aunque en ese momento no precisó el país al que sería enviado.

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La decisión coincidió con el respaldo del mandatario estadounidense al congresista Andy Barr para las primarias republicanas. Morris abandonó su aspiración electoral y se sumó al apoyo a Barr. Un mes después, la Casa Blanca oficializó su nominación para ocupar la representación diplomática en Colombia.

Cuatro años sin embajador titular

La candidatura de Morris es el segundo intento de la administración Trump por designar un embajador en Colombia durante su actual mandato. El 11 de diciembre de 2024, cuando todavía era presidente electo, el republicano anunció que propondría al abogado de Florida y exdetective Daniel ‘Dan’ Newlin para el cargo.

Su nominación llegó al Senado en marzo de 2025, pero no consiguió avanzar. El trámite terminó devuelto a la Casa Blanca el 3 de enero de 2026, cuando concluyó la primera sesión del Congreso estadounidense.

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Philip Goldberg fue el último embajador titular de Estados Unidos en Colombia. Dejó el cargo en junio de 2022 para asumir la misión diplomática en Corea del Sur (Colprensa)

El último embajador titular de Estados Unidos en Colombia fue Philip Goldberg, quien dejó Bogotá en junio de 2022 para asumir la misión diplomática de su país en Corea del Sur. Después de su salida, el Departamento de Estado designó al diplomático de carrera Francisco Palmieri como encargado de negocios.