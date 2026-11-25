El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez, Oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles del hallazgo del cuerpo de una adolescente 15 años en Suba (Policía Metropolitana de Bogotá)

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La Policía Metropolitana de Bogotá investiga la muerte de una adolescente de 15 años encontrada sin vida en un andén del sector Villas del Rincón, en la localidad de Suba, durante la tarde del martes 24 de noviembre de 2026. Sus familiares la identificaron como Samantha, de quien habían perdido comunicación horas antes del hallazgo.

El caso fue informado a través de la línea de emergencias 123. Una patrulla acudió al punto, ubicado en la jurisdicción del CAI Rincón, tras recibir el aviso sobre una persona tendida en la vía pública. Los uniformados confirmaron que la joven no tenía signos vitales y acordonaron el sector mientras se adelantaban las primeras actuaciones.

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Después del hallazgo, el teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Tabara, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que la revisión preliminar no detectó lesiones externas.

“Nuestra patrulla de vigilancia policial observa el cuerpo de una mujer sin signos vitales y preliminarmente sin ningún signo de violencia”, señaló el oficial.

Familia pide justicia por Samantha tras hallazgo sin vida en Villas del Rincón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía y la Policía Judicial deben establecer la causa de muerte

Aunque el examen inicial no habría mostrado heridas visibles, las autoridades no han informado una causa de muerte ni han precisado qué ocurrió antes de que Samantha fuera localizada. La Policía Judicial asumió las diligencias para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del fallecimiento.

La investigación contempla la revisión de cámaras de seguridad del área para reconstruir el recorrido de la adolescente. Los registros podrían permitir establecer si llegó al lugar por cuenta propia o si fue trasladada hasta el andén donde se produjo el hallazgo, en dado caso de que existan responsables.

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También se espera el resultado de los procedimientos forenses, que serán determinantes para esclarecer si se presentaron factores externos relacionados con la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado hipótesis sobre el caso y mantienen la investigación en curso.

Los hechos ocurrieron en una zona residencial y tienen en alerta a la ciudadanía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relataron familiares de la menor en diálogo con La FM, Samantha salió de su vivienda durante la mañana del 24 de noviembre junto a su hermana menor, a la que debía acompañar al colegio.

Antes de salir, le habría dicho a su madre que compraría unas papas de paquete y que posiblemente se reuniría con un joven identificado por la familia como Andrés.

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Después de ese momento, sus allegados dejaron de tener noticias de ella y no lograron comunicarse con su teléfono celular. La familia no ha podido establecer si Samantha llegó a reunirse con el amigo que mencionó antes de salir de casa.

Hacia las 3:00 p. m., los familiares recibieron la alerta sobre una persona sin vida en la zona de Villas del Rincón. Acudieron al lugar, donde permanecieron durante varias horas mientras avanzaban las diligencias de las autoridades y se efectuaba el levantamiento del cuerpo.

La confirmación de la identidad se produjo hacia las 8:00 p. m., según el relato de los allegados. Johana, tía de la adolescente, explicó detalles del reconocimiento a La FM: “Queríamos descartar que fuera ella”.

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La familia espera los resultados del dictamen de Medicina Legal (Colprensa/Catalina Olaya)

Los familiares describieron cómo habría sido hallada la adolescente

De acuerdo con la versión entregada por la tía de Samantha, la joven habría sido encontrada sin zapatos, con una sola media y con la blusa al revés. Esos detalles, mencionados por sus familiares, no han sido confirmados públicamente por la Policía Metropolitana de Bogotá.

La familia anunció una velatón en el sector de Villas del Rincón donde fue encontrado el cuerpo. El propósito del encuentro será recordar a la adolescente y pedir avances en las investigaciones para aclarar lo sucedido durante las horas en que se perdió contacto con ella.

La Policía pidió a los habitantes de la zona que comuniquen cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso a la línea 123 o al CAI más cercano. Por ahora, el proceso depende de los resultados forenses, los registros de videovigilancia y los testimonios que puedan recolectar los investigadores.

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