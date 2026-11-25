La intervención militar en la zona rural de Chocó permitió inutilizar instalaciones que, según el reporte institucional, servían a la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva para transformar hoja de coca. (Ejército Nacional)

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El Ejército Nacional informó que desmanteló dos complejos para el procesamiento de pasta base de coca que, según las autoridades, eran utilizados por una subestructura del Clan del Golfo en zona rural de Riosucio, Chocó. La institución calculó que las instalaciones podían producir entre 30 y 130 kilogramos mensuales de la sustancia.

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Selva N.° 54 Bajo Atrato, unidad adscrita a la Décima Quinta Brigada. De acuerdo con la información oficial, los laboratorios pertenecerían a la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva, que tendría presencia en esa zona del departamento.

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El hallazgo se produjo en medio de las operaciones que adelantan las Fuerzas Militares contra las redes de narcotráfico en el norte del Chocó, una región atravesada por rutas fluviales y terrestres que conectan el Bajo Atrato con el golfo de Urabá y la frontera con Panamá.

El Ejército Nacional desmanteló dos complejos para procesar pasta base de coca en zona rural de Riosucio, Chocó. (Ejército Nacional)

Los complejos tenían insumos para procesar hoja de coca

Durante el procedimiento, los militares localizaron sustancias químicas, combustibles y herramientas que, de acuerdo con el Ejército, eran usadas para el procesamiento de hoja de coca y la elaboración de pasta base.

Entre los elementos destruidos estuvieron 600 galones de gasolina, 270 galones de ACPM y 25 galones de amoniaco. Las tropas también encontraron 300 kilogramos de hoja de coca procesada, 45 kilogramos de cemento, 20 canecas con diferentes contenidos, dos escurrideras y una prensa artesanal.

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El Ejército señaló que esos materiales cumplían funciones dentro de las distintas etapas de transformación de la hoja de coca. Los combustibles y precursores químicos suelen ser empleados para separar y extraer los componentes de la planta, mientras que las prensas y escurrideras hacen parte de los equipos utilizados para manipular la pasta durante el proceso.

Las instalaciones contaban con una capacidad de producción estimada de hasta 130 kilogramos mensuales de la sustancia. (Ejército Nacional)

Según el reporte institucional, la destrucción de los laboratorios ocasionó pérdidas superiores a $12 millones en insumos y elementos para la estructura ilegal. La cifra no incluye la estimación sobre los recursos que el grupo armado dejaría de percibir por la producción que las instalaciones podían alcanzar cada mes.

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El Ejército calcula una afectación millonaria

La Décima Quinta Brigada estimó que los dos complejos tenían capacidad para producir hasta 130 kilogramos de pasta base de coca al mes. Bajo las proyecciones de la institución, esa producción podía representar ingresos de más de $280 millones mensuales dentro de las cadenas ilegales de comercialización de estupefacientes.

El teniente coronel Dagoberto Beltrán Romero, comandante del Batallón de Selva N.° 54 Bajo Atrato, afirmó que la operación buscó afectar las fuentes de financiación de las estructuras armadas que operan en el departamento.

Las instalaciones contaban con una capacidad de producción estimada de hasta 130 kilogramos mensuales de la sustancia. (Ejército Nacional)

“La Brigada 15 mantiene la ofensiva contra las economías ilícitas que financian las estructuras criminales del departamento”, sostuvo el oficial. También indicó que la ubicación de los complejos permitió reducir la capacidad logística del Clan del Golfo en Riosucio.

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Beltrán Romero precisó que la intervención incluyó la destrucción de los combustibles, la hoja de coca procesada y otros materiales localizados dentro de las instalaciones. Las autoridades no informaron sobre capturas durante la operación ni sobre personas encontradas en el lugar.

Más de un centenar de laboratorios destruidos en la región

Con las dos estructuras intervenidas en Riosucio, el Ejército informó que llegó a 125 laboratorios desmantelados en el Bajo Atrato y el Urabá chocoano. La institución sostuvo que estas acciones se concentran en golpear las economías ilegales de los grupos armados y reducir su capacidad para financiar actividades delictivas.

Las tropas destruyeron 600 galones de gasolina, 270 galones de ACPM y 300 kilogramos de hoja de coca procesada. (Ejército Nacional)

El Bajo Atrato es una de las áreas donde las autoridades han reportado operaciones de grupos armados vinculados al narcotráfico. En esa zona, los laboratorios clandestinos permiten transformar la hoja de coca en productos intermedios que después pueden ser trasladados hacia otros puntos del país o a corredores que conectan con las rutas internacionales de salida.

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El Ejército indicó que mantendrá las operaciones coordinadas en Chocó para atacar las fuentes de financiación de los grupos armados y reforzar la seguridad de las comunidades del departamento.