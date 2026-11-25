Indira Lambis denunció la desaparición de su esposo tras la toma de rehenes en el supermercado Éxito de Cartagena (José Manuel Pedraza/AP y AFP)

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Jailer Humberto Muñetón Zapata murió abatido durante el operativo que puso fin a la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena.

El hombre, de 51 años y oriundo de Medellín, fue identificado después de más de 16 horas de crisis tras el frustrado asalto a un furgón blindado en el parqueadero.

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Antes de conocerse el desenlace, su esposa, Indira Lambis, lo buscó durante horas con la convicción de que había quedado atrapado como cliente dentro del establecimiento comercial.

En la mañana del martes 24 de noviembre, él le escribió por WhatsApp que haría una parada breve en el Éxito para comprar buñuelos antes de volver por ella.

Integrantes de la SIJÍN acudieron al domicilio de la familia para solicitar el traslado de Lambis a la estación policial (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

La Policía aún no ubica a Jailer Humberto Muñetón Zapata, según el testimonio de su esposa, quien aseguró que no recibió confirmación oficial sobre su situación tras la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena.

La mujer acudió al comando policial después de que agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) fueron a buscarla a su domicilio. Allí esperó durante más de dos horas sin obtener una respuesta concreta sobre el paradero de su esposo.

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Lambis sostuvo que Muñetón Zapata no figuraba en el listado de personas liberadas que le mostraron las autoridades. También relató que le plantearon la posibilidad de que hubiera ingresado al supermercado por el parqueadero, aunque no recibió información adicional.

El último mensaje fue enviado antes de ingresar al supermercado

Jailer Humberto Muñetón Zapata salió de su vivienda durante la mañana del martes para comprar alimentos para el desayuno. Su esposa explicó que él también debía pasar por ella para llevarla a su oficina.

La rutina, según contó Lambis en una entrevista con Rafael Poveda, comenzó sin señales de que algo estuviera fuera de lo habitual. El hombre buscaba buñuelos, una comida que, de acuerdo con su esposa, le gustaba especialmente.

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El último contacto con Jailer Humberto Muñetón Zapata ocurrió a las 8:12 horas a través de mensajería celular (Captura video)

La última comunicación llegó a las 8:12 a. m.. En ese mensaje, Muñetón Zapata le avisó que estaba por entrar al Éxito y que luego iría a buscarla. “Amor, voy a llegar al Éxito a comprar los buñuelos, llevo para todos”, leyó Lambis al reconstruir el intercambio que mantuvo con su esposo antes de perder el contacto.

La mujer explicó que comenzó a preocuparse cuando advirtió que él demoraba más de lo previsto. Entonces le escribió y lo llamó en repetidas ocasiones, aunque no obtuvo respuesta.

Los mensajes posteriores aparecían como enviados, pero no como recibidos. Las llamadas tampoco fueron atendidas, relató la esposa del hombre.

Indira Lambis no recibió una confirmación sobre Jailer Muñetón Zapata

Indira Lambis afirma que no sabe si su esposo fue una de las personas que estaban dentro del Éxito de La Castellana durante la toma de rehenes ni si salió durante el operativo. La falta de su nombre en los registros disponibles para ella y la ausencia de una explicación oficial mantienen sin resolver su paradero.

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La mujer relató que los agentes de la SIJÍN llegaron a una dirección que, según supuso, figuraba en las bases de datos de las autoridades. Después le pidieron que se trasladara al comando de Policía. “Absolutamente ninguna”, respondió Lambis cuando le preguntaron si tenía alguna información sobre su esposo. La mujer detalló que, una vez en el comando, le indicaron que no estaba registrado en la lista que manejaban.

Indira Lambis permaneció más de dos horas en el comando de la Policía sin recibir datos sobre la ubicación de su esposo (REUTERS/Alexander Urzola Cuadrado)

Según su relato, las respuestas que recibió variaron entre las distintas dependencias. En el lugar le dijeron que la SIJÍN tenía una información, mientras que la Policía contaba con la guardia física. También la orientaron para que preguntara en una oficina del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula). Lambis aseguró que esa gestión tampoco le permitió conocer qué había ocurrido con Muñetón Zapata.

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La esposa del hombre pidió, en los hechos, que las autoridades aclaren si él estuvo dentro del establecimiento y si fue incluido en alguno de los procedimientos de liberación. Lambis contó que estuvo cerca del supermercado hasta alrededor de las 7:00 p. m. del martes. Luego decidió regresar a su casa, donde tiene un hijo menor.

La mujer explicó que la situación en los alrededores se volvió más riesgosa durante la noche. Según dijo, recibió versiones sobre atracos y escuchó advertencias de vecinos que veían motocicletas con las placas levantadas.

Ante ese panorama, optó por no salir nuevamente hasta la mañana siguiente. Señaló que volvió a movilizarse cerca de las 6.00, cuando había más luz y consideró que podía desplazarse sola.

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El testimonio de Lambis no confirma que Jailer Humberto Muñetón Zapata haya permanecido retenido dentro del Éxito. Lo que sí establece es que él le comunicó su ingreso al local y que ella no volvió a saber de él después de ese mensaje.

La respuesta sobre su ubicación queda ahora en manos de las autoridades, que deberán determinar si el hombre aparece en los registros del operativo o si su caso corresponde a una situación distinta a la toma de rehenes.