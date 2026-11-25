Un informe del Congreso de Estados Unidos señala que Colombia y Venezuela actúan contra el ELN con apoyo de Washington. (Stringer/AFP)

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Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS) indica que los ejércitos de Colombia y Venezuela parecen actuar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con apoyo estadounidense, pese a la desconfianza que ha marcado durante años la relación entre ambas fuerzas militares.

El documento, actualizado el 24 de noviembre, no describe una operación conjunta formal ni precisa el nivel de coordinación entre Bogotá y Caracas. Sin embargo, sitúa las acciones contra la guerrilla dentro de una reconfiguración de la seguridad regional, en la que Washington ha incrementado su influencia sobre el gobierno interino venezolano y ha prometido recursos al Ejecutivo colombiano.

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La evaluación aparece en el informe Venezuela’s Post-Maduro Political Transition and U.S. Policy, elaborado para los legisladores estadounidenses. El reporte analiza el escenario político, económico y militar de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

El CRS considera que la presencia de grupos armados en territorio venezolano sigue siendo uno de los principales riesgos para la estabilidad del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Entre esos actores menciona al ELN, organización que Estados Unidos designa como terrorista extranjera.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella intensificó las operaciones frente a organizaciones catalogadas como terroristas. (imagen de archivo Henry Romero/Reuters)

Según el análisis, una escalada entre las Fuerzas Armadas venezolanas y esas estructuras podría producirse tras un ataque letal respaldado por Estados Unidos contra un campamento del ELN cerca de Colombia, ocurrido en octubre. El documento no suministra detalles sobre el lugar, los participantes ni las consecuencias operativas de esa acción.

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El reporte también señala que la guerrilla habría mantenido durante décadas vínculos con integrantes de la fuerza militar venezolana. Esas relaciones, según el texto, incluyeron sobornos para facilitar el traslado de oro extraído de manera ilegal.

La actividad minera aparece como otra fuente de preocupación. El informe sostiene que organizaciones criminales y grupos armados, incluido el ELN y el Tren de Aragua, han tenido presencia en áreas auríferas venezolanas, especialmente en el sur del país. Un reporte del Departamento de Estado de 2025 ya había advertido que estas redes pagaban sobornos a militares para usar rutas de transporte de oro.

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Washington promete apoyo a la ofensiva colombiana

El informe identifica al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, como una de las figuras centrales del nuevo escenario. El mandatario asumió el 7 de agosto de 2026 y, de acuerdo con el CRS, ha intensificado las acciones contra organizaciones que Estados Unidos ha clasificado como terroristas.

La Administración de Donald Trump prometió recursos adicionales para respaldar esos esfuerzos. El documento plantea que Colombia y Venezuela comparten intereses de seguridad frente a los grupos armados, aunque también alerta que las tensiones bilaterales podrían afectar la estabilidad del gobierno interino en Caracas.

El ELN y el Tren de Aragua mantienen presencia en zonas de extracción de oro en el sur de Venezuela. (EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

Además de la seguridad en la frontera, el reporte menciona la energía, el comercio y la migración como asuntos que podrían ingresar a la agenda entre ambos países. La relación bilateral se desarrolla en un contexto distinto al de años anteriores, cuando la cooperación militar y política entre Bogotá y Caracas estuvo limitada por diferencias entre los gobiernos.

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Un acuerdo militar acerca a Estados Unidos y Venezuela

La aproximación de Washington al gobierno de Rodríguez incluye un componente militar. En noviembre, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, firmó en Caracas un acuerdo con autoridades venezolanas que podría habilitar entrenamiento, intercambio de inteligencia y la eventual entrega de equipos de defensa.

Según el informe, el convenio busca que Venezuela pueda enfrentar a grupos definidos por Estados Unidos como narcoterroristas y otras amenazas. El CRS advierte, sin embargo, que el aumento de la cooperación militar con Washington puede abrir cuestionamientos sobre la soberanía venezolana.

El texto recuerda que altos funcionarios del anterior gobierno permanecen en puestos relevantes. Entre ellos está el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien continúa sancionado e imputado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de los Soles y colaboración con guerrillas colombianas.

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La transición política venezolana sigue sin una fecha electoral definida

El ELN y el Tren de Aragua mantienen presencia en zonas de extracción de oro en el sur de Venezuela. (Europa Press)

El informe enmarca la cooperación de seguridad en un proceso de transición todavía incierto. Rodríguez asumió como presidenta interina después de la captura de Maduro, con el respaldo de la Administración Trump, que priorizó la estabilidad institucional y los acuerdos económicos sobre una sustitución inmediata de toda la estructura de poder anterior.

Las conversaciones entre representantes del gobierno interino y sectores opositores han producido más de 1.000 excarcelaciones desde enero de 2026, el desbloqueo de más de 70 sitios web y compromisos para reformar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, según el Departamento de Estado.

Aun así, la organización Foro Penal registraba 321 presos políticos el 9 de noviembre, una cifra que refleja los límites de esas medidas. La líder opositora María Corina Machado, que regresó a Venezuela el 25 de octubre tras diez meses fuera del país, propone realizar elecciones presidenciales en 2027.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, ha indicado que una vez se designen nuevas autoridades judiciales y electorales se declararía vacante la Presidencia y se abriría un plazo de seis meses para convocar los comicios. Funcionarios estadounidenses contemplan que la elección pueda realizarse entre finales de 2027 y comienzos de 2028.