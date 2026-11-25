La Cancillería contabilizó 259 muertes y más de mil desapariciones de ciudadanos colombianos asociadas al conflicto armado. (Visuales IA)

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El director de Servicios Consulares de la Cancillería de Colombia, Luis Fernando Orozco, realiza este miércoles 25 de noviembre una visita humanitaria en Ucrania a más de 20 colombianos retenidos y considerados prisioneros de guerra, en medio del conflicto con Rusia y de las gestiones diplomáticas solicitadas por sus familias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores registró 259 fallecimientos, 1.068 desapariciones y 2.158 solicitudes de asistencia consular relacionadas con la guerra. Las cifras incluyen a colombianos que viajaron al exterior tras ofertas vinculadas con actividades militares, de seguridad o apoyo operativo.

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El Gobierno ucraniano autorizó el ingreso de Orozco y del encargado de asuntos consulares en Polonia, Sebastián David Luján Castro, al centro de detención donde permanecen los connacionales. El acceso se realizó bajo medidas de seguridad, con custodia y el cruce de fronteras de protección.

Asistencia consular sin intervención judicial

Los funcionarios recopilan las necesidades de comunicación de los detenidos con sus familiares y sus requerimientos de asistencia jurídica y consular. La misión no habilita a Colombia para intervenir en los procesos judiciales ni para modificar las decisiones o penas impuestas por las autoridades ucranianas.

El director de Servicios Consulares de Colombia visitó en Ucrania a más de veinte connacionales recluidos como prisioneros de guerra. (crédito Visuales IA)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia había anunciado el 19 de noviembre que la visita se desarrollaría entre el 23 y el 26 de ese mes, tras gestiones diplomáticas para facilitar el acompañamiento consular a los ciudadanos recluidos.

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“El Gobierno de Colombia no olvida a sus connacionales afectados por conflictos armados internacionales. Por eso, la Cancillería realizará una visita humanitaria a un centro de detención en Ucrania”, afirmó Orozco Barrera en un comunicado.

Durante el encuentro, los representantes colombianos pueden establecer contacto directo con los detenidos, conocer sus necesidades y explicar los mecanismos de atención disponibles. También pueden informarles sobre los canales de asistencia jurídica en el país donde se encuentran.

“Durante la visita, programada entre el 23 y el 26 de noviembre, los funcionarios podrán establecer contacto directo con los ciudadanos colombianos, conocer sus necesidades de asistencia y brindarles orientación sobre los servicios y mecanismos de atención consular disponibles. Asimismo, podrán conocer sus requerimientos relacionados con la comunicación con sus familiares y ofrecer información sobre los canales de asistencia jurídica disponibles en el país donde se encuentran”, señaló el ministerio.

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El director de Servicios Consulares de la Cancillería de Colombia, Luis Fernando Orozco Barrera, emitió una declaración oficial desde un patio colonial. Informa sobre una visita humanitaria a un centro de detención en Ucrania para verificar las condiciones de connacionales privados de la libertad (Cancillería)

La Cancillería sostuvo que el Gobierno colombiano no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos para conflictos armados internacionales. También señaló que solicitó formalmente a las autoridades de la Federación de Rusia y de Ucrania medidas para evitar la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que el Gobierno de Colombia no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para intervenir en conflictos armados internacionales. En el marco de sus actuaciones diplomáticas, Colombia ha solicitado formalmente a las autoridades de la Federación de Rusia y de Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas”

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Alertas por ofertas laborales ligadas a la guerra

El Gobierno colombiano advirtió sobre una cadena de supuestas vacantes activas en Ucrania y Rusia que, en realidad, corresponderían a grupos de reclutamiento para intervenir en el conflicto. La recomendación es verificar quién presenta una oferta laboral, las condiciones de contratación, las tareas previstas y los riesgos antes de aceptarla.

El anuncio se realizó por parte de la Cancillería el 29 de octubre de 2026 (@CancilleriaCol/X)

Las acciones preventivas incluyen actividades de información y sensibilización sobre los riesgos de integrarse a conflictos armados en el exterior. La Cancillería también puso en conocimiento de las autoridades competentes información sobre posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas para que adopten las medidas correspondientes.

“Ante los riesgos de que colombianos se vinculen a conflictos armados internacionales, la Cancillería reitera el llamado a extremar las precauciones frente a ofertas laborales”, manifestó Orozco Barrera.

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