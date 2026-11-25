(@MAPPOEA/X-Isaac Bechara/Presidencia de la República)

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La Organización de los Estados Americanos (OEA) designó al diplomático boliviano Antonio Araníbar Arze como nuevo jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp/OEA).

El nombramiento, realizado por el secretario general del organismo, Albert Ramdin, tendrá efecto a partir del 1 de enero de 2027.

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Araníbar asumirá la dirección de una misión que acompaña desde 2004 los esfuerzos de construcción de paz en Colombia, con presencia en zonas afectadas por la violencia y trabajo con comunidades, instituciones estatales y organizaciones sociales.

El diplomático cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo internacional, diálogo político, coordinación del desarrollo y prevención de conflictos en América Latina, África y otros escenarios.

Araníbar trabajó en la verificación del Acuerdo de Paz de 2016

Antes de su designación, Araníbar se desempeñó como coordinador residente de Naciones Unidas en Santo Tomé y Príncipe, Mauritania y Guinea Ecuatorial.

En esos países lideró equipos multidisciplinarios y procesos vinculados con cooperación internacional y desarrollo.

También fue asesor especial de Naciones Unidas en Venezuela, donde participó en iniciativas de diálogo político y acompañamiento a procesos electorales.

Su trayectoria incluye labores en Colombia dentro de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Allí tuvo funciones relacionadas con la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP).

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Además, el boliviano dirigió redes de gobernabilidad y progreso social en 14 países, primero desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y luego en el INCAE Business School.

La MAPP/OEA acompaña procesos territoriales desde 2004

La MAPP/OEA llegó a Colombia en 2004, a solicitud del Gobierno nacional y con el respaldo del Consejo Permanente de la OEA.

Desde entonces, desarrolla labores de monitoreo de dinámicas de violencia, acompañamiento a comunidades y promoción de los derechos de las víctimas.

La misión también busca fortalecer los vínculos entre las entidades estatales y la sociedad civil en territorios donde persisten riesgos asociados con grupos armados, economías ilegales y disputas por el control territorial.

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Con la llegada de Araníbar, la Secretaría General de la OEA plantea dar continuidad a ese trabajo y mantener la cooperación con el Estado colombiano, las organizaciones sociales y otros actores involucrados en iniciativas de paz.