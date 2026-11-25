Los estudiantes seleccionados recibirán un auxilio económico mensual de hasta dos millones de pesos que incluye auxilio de transporte (VisualesIA/Imagen Ilustrativa)Infobae

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El 12 de abril de 2027 se conocerán los resultados para los estudiantes que aspiren a una plaza de “Prácticas para la Vida 2027-1”, el programa con el que el Ministerio del Trabajo busca facilitar el acceso de jóvenes colombianos a su primera experiencia laboral remunerada.

La convocatoria se desarrollará mediante un convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) y vinculará a estudiantes de educación superior en las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas del país.

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El programa permitirá que estudiantes de carreras profesionales, técnicas profesionales y tecnológicas realicen prácticas o pasantías requeridas por sus instituciones. Los seleccionados recibirán un auxilio mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente, junto con el auxilio de transporte, mientras cumplan con esa etapa académica.

Las Secretarías de Educación postularán las plazas desde el 25 de noviembre

La primera etapa comenzó el 25 de noviembre de 2026 y está dirigida a las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas, que deberán inscribir y postular las plazas disponibles para los practicantes.

El plazo para ese trámite se extenderá hasta el 16 de diciembre. A partir de esa información, las autoridades definirán cuáles serán los cupos habilitados para que los estudiantes participen en el proceso de selección.

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FOTO DE ARCHIVO. Personas hacen fila en busca de oportunidades de empleo en Bogotá, Colombia, 31 de mayo, 2019. REUTERS/Luisa González

La revisión documental irá del 25 de noviembre al 18 de diciembre. Las entidades tendrán plazo hasta el 22 de diciembre para corregir o completar los documentos que presenten observaciones.

Luego, entre el 25 y el 28 de diciembre, se verificará el cumplimiento de los requisitos de las plazas postuladas. La Junta Administradora realizará una sesión el 29 de diciembre.

El cronograma prevé que la publicación oficial y definitiva de las plazas habilitadas se realice el 30 de diciembre. Esa lista será la base para la etapa posterior de selección de los estudiantes.

Los estudiantes deberán cumplir con una práctica como requisito académico

La convocatoria está orientada a alumnos de instituciones de educación superior públicas y privadas que estén cursando programas profesionales, técnicos profesionales o tecnológicos.

Uno de los requisitos es que la práctica laboral o la pasantía haga parte de las obligaciones académicas para obtener el título. También deberán presentarse al proceso de selección asociado a las vacantes que habiliten las Secretarías de Educación.

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La iniciativa opera a través de un convenio entre el Ministerio del Trabajo y el Icetex para instituciones públicas y privadas (Álvaro Tavera / Colprensa)

La medida apunta a reducir las dificultades que enfrentan los jóvenes al buscar su primer empleo. El Gobierno plantea que la experiencia permitirá fortalecer su empleabilidad mientras completan la formación universitaria, técnica o tecnológica.

El esquema concentra las prácticas en las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas. Estas dependencias serán las encargadas de proponer los puestos que estarán disponibles dentro de la convocatoria.

Los estudiantes seleccionados recibirán un auxilio de sostenimiento mensual equivalente al salario mínimo legal vigente y un pago adicional por transporte durante el tiempo en que realicen la práctica.

Según el anuncio oficial, el respaldo económico puede alcanzar los dos millones de pesos mensuales. El beneficio busca cubrir parte de los gastos que asumen los alumnos al incorporarse temporalmente a una entidad para cumplir con sus exigencias académicas.

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La ayuda se enfocará en quienes necesitan respaldo económico para realizar una práctica o pasantía. El objetivo es evitar que la falta de recursos se convierta en un obstáculo para acceder a esa experiencia laboral.

El Ministerio del Trabajo y el Icetex impulsan la iniciativa. La propuesta busca combinar el cumplimiento de los requisitos educativos con una remuneración que acompañe a los estudiantes durante ese periodo.

Los aspirantes deben cursar carreras profesionales, tecnológicas o técnicas que exijan la pasantía como requisito académico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2027-1 será la primera convocatoria del actual Gobierno

El programa “Prácticas para la Vida” fue creado en 2025 y comenzó a ejecutarse en enero de 2026, de acuerdo con la información difundida sobre la nueva convocatoria.

La edición correspondiente al primer semestre de 2027 será la primera promovida por el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La apertura del proceso coincide con la preparación de las plazas que recibirán a los practicantes.

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La comunicación de resultados está prevista para el 12 de abril de 2027. Hasta entonces, el proceso avanzará con la postulación institucional, la revisión de documentos y la definición definitiva de los cupos disponibles.