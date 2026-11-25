La representante por Bogotá afirmó que nunca estudió Administración de Empresas en esa institución y pidió a la Fiscalía establecer quién elaboró y difundió el documento. (@ClauRomeroNader / X)

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La Universidad Católica de Colombia solicitó a la Pontificia Universidad Javeriana certificar la autenticidad y titularidad de un diploma de Administración de Empresas atribuido a Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico.

Según la institución, el documento fue entregado durante el proceso de admisión de la congresista a una especialización en el segundo semestre de 2026.

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La solicitud abre un nuevo capítulo en las denuncias por presuntas irregularidades en títulos académicos de integrantes de esa colectividad.

Romero había asegurado el 23 de noviembre que el diploma que circulaba a su nombre era falso y que nunca estudió Administración de Empresas en la Javeriana.

La Universidad Católica señaló que pidió a la Javeriana establecer si el título profesional fue expedido por esa institución, cuál fue la fecha de graduación, qué programa académico habría cursado la persona titular y si el documento corresponde efectivamente a Romero Nader.

Por todo lo anterior, la concejal por Bogotá Heidy Sánchez (Pacto Histórico) se refirió al caso y cuestionó a las directivas de la bancada de oposición por haber dejado pasar otro episodio, debido a que en semanas pasadas se destapó la polémica con los títulos falsos de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín.

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Sánchez apuntó contra las altas directivas del Pacto Histórico en medio de otra polémica que deja mal parada a la izquierda en Colombia (@heidy_up/X)

“¿Y qué irá a decir ahora la señora @ClauRomeroNader ? ¿Que alguien fue a la universidad y falsificó su diploma? ¿Que alguien la suplantó? La verdad, este caso me indigna", inicia la publicación por parte de la cabildante vía X la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2026.

“La Comisión de Ética y garantías la había excluido de la consulta, pero obligaron a incluirla nuevamente con el argumento de la “amplitud” y de que no había que ser sectarios", argumentó Sánchez en medio de su indignación por la nueva controversia que salpicó a Pacto Histórico.

Por lo anterior, la concejal cuestionó a las altas directivas del partido que representa a la izquierda en Colombia y sentenció: “Bueno, ahí tienen su famosa ‘amplitud’, que ahora por unos pocos paga todo un proyecto político, y mientras buscan argucias para defenderse, el resto tiene que cargar con el lastre de salir a justificar lo injustificable”.

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Este fue el diploma por el que Romero Nader se vio envuelta en la polémica, luego del caso de su colega, la representante a la Cámara por Antioquia Luz Verónica Estrada Holguín (@JPBarrientosH/X)

El documento habría sido presentado para una especialización en 2026

De acuerdo con el comunicado de la Universidad Católica, el diploma fue aportado como requisito de ingreso a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, correspondiente al segundo semestre académico de 2026.

La institución explicó que la verificación busca esclarecer la procedencia del documento debido a los cuestionamientos públicos sobre su autenticidad y a las propias declaraciones de la representante.

“Esta actuación se adelanta en cumplimiento de los deberes institucionales de verificación y control académico”, señaló la universidad en el documento.

La Universidad Católica de Colombia le pidió a la Pontificia Universidad Javeriana certificar la autenticidad del título profesional que aportó Romero Nader (@UCatolicaCo/X)

La Universidad Católica agregó que los procesos de admisión se rigen por el principio de buena fe y por el reconocimiento inicial de la validez de los documentos académicos entregados por los aspirantes.

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Sin embargo, la institución indicó que corresponde consultar directamente a la universidad que supuestamente expidió el título ante las dudas conocidas.

Romero aseguró que nunca estudió en la Universidad Javeriana

La representante del Pacto Histórico rechazó los señalamientos en una declaración publicada el lunes 23 de noviembre.

Romero afirmó que el diploma atribuido a ella “es falso” y que no cursó ese programa académico en la Javeriana.

“Nunca cursé Administración de Empresas en esa universidad ni he afirmado tener títulos de esa institución”, aseveró la congresista.

La institución precisó que sus procesos de admisión se rigen "por el principio constitucional de buena fe" (@UCatolicaCo/X)

Romero también recalcó que denunció el documento ante las autoridades después de conocer que circulaba en redes sociales.

La legisladora dijo que los cuestionamientos forman parte de un “nuevo ataque” contra su curul y sostuvo que ha recibido amenazas e intimidaciones durante los últimos meses.

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La representante a la Cámara adujo que no requiere títulos universitarios para ejercer como congresista y precisó que ha documentado ante la justicia los hechos que considera ataques en su contra y contra el proyecto político que representa.

La Javeriana deberá responder sobre la autenticidad del documento

La petición de la Universidad Católica busca obtener una certificación oficial de la Javeriana antes de adoptar eventuales decisiones académicas, administrativas o legales.

La Universidad Católica de Colombia anunció que tomarán las acciones legales correspondientes luego de recibir respuesta a su solicitud enviada a la Pontificia Universidad Javeriana (@UCatolicaCo/X)

De momento se revisa si el documento fue presentado por ella dentro del proceso de admisión o si fue utilizado por terceros sin su autorización.

La respuesta de la Javeriana será determinante para aclarar el origen, la autenticidad y la titularidad del título.