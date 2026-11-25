Amaranta Hank propone proteger a víctimas de contenido íntimo real o manipulado con inteligencia artificial (@aleomanao/X)

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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, anunció la radicación de un proyecto que busca crear en Colombia el delito de difusión no consentida de contenido íntimo, con sanciones de prisión de hasta cuatro años y medio para quienes publiquen, compartan o reenvíen ese material sin autorización.

La iniciativa, identificada como proyecto de ley 167/2026S, contempla imágenes y videos reales, modificados o creados con inteligencia artificial. La propuesta también prevé mecanismos para que las víctimas soliciten a las plataformas digitales el retiro del contenido mientras avanza el proceso judicial.

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En un video publicado en X, la congresista afirmó que el ordenamiento jurídico colombiano no cuenta con una figura penal específica para abordar estos casos. Según explicó, esa ausencia obliga a las autoridades a buscar otros delitos para investigar conductas que afectan la intimidad, la vida personal y el entorno laboral de las víctimas.

“Hoy en Colombia un hombre puede publicar las fotos íntimas de su ex, mandarlas a los grupos de WhatsApp o a Telegram del barrio y a la Fiscalía le toca rebuscarse un delito que no fue hecho para eso”, sostuvo la senadora.

La iniciativa de Amaranta Hank para penalizar el reenvío de fotos íntimas sin consentimiento (@aleomanao/X)

El proyecto incluye contenidos reales, editados y creados con inteligencia artificial

La propuesta legislativa busca sancionar a quien divulgue sin permiso fotografías o videos íntimos, aun cuando el archivo haya sido alterado digitalmente o fabricado con herramientas de inteligencia artificial. Omaña advirtió sobre el uso de sistemas capaces de superponer el rostro de una persona sobre material pornográfico y distribuirlo por redes sociales o servicios de mensajería.

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“Ahora ni siquiera necesita las fotos. Con inteligencia artificial le pegan la cara a cualquier mujer a un video de pornografía y lo mandan a rodar”, expresó.

La senadora señaló que este tipo de prácticas puede afectar a mujeres que nunca hayan producido o compartido material íntimo. En ese sentido, vinculó la iniciativa con la necesidad de ampliar la protección frente a las formas de violencia que se trasladan al ámbito digital.

La propuesta abarca tanto el material que hubiera sido enviado inicialmente dentro de una relación de confianza como los archivos manipulados o creados de manera artificial.

Amaranta Hank busca que plataformas retiren contenido íntimo sin consentimiento durante las investigaciones (@aleomanao/X)

Uno de los puntos planteados por la legisladora consiste en habilitar mecanismos para retirar el contenido de las plataformas mientras se desarrolla la investigación. La intención es que la persona afectada pueda solicitar una respuesta antes de que exista una decisión judicial definitiva.

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“La víctima además podrá exigir que la plataforma lo baje mientras avance el proceso sin esperar años a que un juez se pronuncie al final”, afirmó Omaña.

La congresista sostuvo que la circulación de este tipo de archivos puede modificar las condiciones de vida de quienes los padecen. Entre las consecuencias mencionó el abandono de estudios, la pérdida de espacios laborales, el cierre de redes sociales y la exposición ante familiares o conocidos a través de reenvíos en grupos privados.

Según su planteo, mientras la persona afectada enfrenta esas consecuencias, quien difundió el material puede no recibir sanciones. “Las condiciones de vida de las víctimas cambian y sufren afectaciones que van desde lo personal hasta lo laboral, por el contrario el victimario no percibe ninguna consecuencia”, manifestó.

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Amaranta Hank alertó por videos pornográficos falsos creados con inteligencia artificial (@amaranta.hankx/Isntagram)

Omaña remarcó que el proyecto no busca cuestionar a quienes se toman fotografías íntimas o las comparten con otra persona dentro de un vínculo de confianza. La responsabilidad, afirmó, recae sobre quien decide divulgar ese contenido sin autorización.

“Esto que quede claro, la culpa es del que publica. Punto. La que se tomó la foto confió en alguien y confiar en alguien jamás ha sido un delito”, dijo.

La senadora indicó que el texto contempla sanciones efectivas y mecanismos alternativos, si la persona afectada decide recurrir a ellos.

“Nuestra apuesta es porque existan sanciones efectivas para quienes envían fotos íntimas sin permiso, así como el reconocimiento de por qué eso constituye una violencia”, señaló.

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El proyecto 167/2026S quedó presentado como una propuesta para regular la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento y extender la protección a los materiales creados mediante inteligencia artificial. “Queremos una vida libre de violencias para las mujeres en toda su diversidad, incluyendo el entorno digital”, concluyó la senadora.