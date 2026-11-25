El Esmad tuvo que intervenir en más de una ocasión a lo largo de las 16 horas que se prolongó el secuestro de los empleados y ciudadanos, que inició la mañana del martes 24 de noviembre y concluyó la madrugada del miércoles 25 de noviembre de 2026 (@AlberCS)

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La toma de varios empleados y ciudadanos en la sede del almacén Éxito ubicada en el sector de La Castellana, en un tramo de la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena, sigue dejando varios postales de lo que fueron las 16 horas de secuestro de más de 50 personas que apenas iniciaban sus labores la mañana del martes 24 de noviembre pasadas las 8:00 a. m.

Debido al mal cálculo del grupo de ladrones, según la versión que entregó una de las empleadas que alcanzó a salir del lugar gracias al aviso de uno de los trabajadores de la tienda Dollarcity, varios de ellos terminaron atrapados por cuenta del grupo de hombres armados que exigía la entrega de 7.000 millones de pesos colombianos (más de USD 1.900.000).

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Y es que en medio de las horas de incertidumbre y zozobra por cuenta del futuro de los rehenes, alrededor del establecimiento la presencia de las autoridades, en cabeza de la Policía Metropolitana de Cartagena en primera instancia, hubo algunos delincuentes que hicieron de las suyas y aprovecharon la multitud de curiosos que se agolpó a seguir el operativo para robar a los transeúntes mediante la modalidad de ‘cosquilleo’.

Así lo denunció el portal regional Política Heroica durante la jornada de seguimiento a la situación en el supermercado.

“Varias personas han reportado el robo de celulares y billeteras”, destacó una de las publicaciones del mismo medio el miércoles, y se añadió que una ciudadana que estaba mirando en la zona “le arrebataron un bolso”.

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Varios de los familiares de los secuestrados pidieron que no se realizara un operativo militar para el rescate de los rehenes (Bolívar al día/Facebook)

Por qué llegó el Esmad a inmediaciones del Éxito de La Castellana en Cartagena

Por cuenta del cordón de seguridad que se desplegó en inmediaciones al establecimiento comercial y un grupo de mototaxistas se enfrentó a piedra con integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), ahora conocido como Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) en los alrededores del Éxito de La Castellana.

En un primer momento, y durante una jornada de restitución del orden público, los agentes intentaron dispersarlos con gases lacrimógenos.

Videos difundidos en redes sociales muestran la confrontación. Al parecer, las autoridades habían solicitado despejar la zona, pero los mototaxistas se habrían negado a moverse de su habitual zona de trabajo y la situación derivó en el enfrentamiento.

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Ya en un segundo momento, y horas después, de acuerdo con lo que señaló un informe de Red+ Noticias, algunos familiares y allegados de los empleados y ciudadanos que permanecían retenidos dentro del almacén llegaron hasta el lugar y en medio de la tensión, arrojaron piedras a los agentes que impedían el paso mientras se desarrollaba la negociación y posterior operativo (Operación Filigrana).

Pasada la medianoche (25 de noviembre), y tras la llegada del presidente De la Espriella al lugar, los agentes tuvieron que volver a dispersar a los familiares de algunas de las personas que estaban secuestradas, y que pedían no realizar un operativo armado para liberarlas.

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Al final, integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES), comandos Jungla y otras capacidades especializadas de la institución y la fuerza pública desarrolaron el operativo de rescate, que a la final dejó dos delincuentes detenidos y a otro de ellos abatido.