Los beneficiarios recibirán recursos correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026, luego de una mesa de diálogo con participación de entidades públicas (Colprensa)

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El Ministerio del Trabajo confirmó que 1.706 trabajadores de Asmet Salud EPS S. A. S. recibirán los salarios pendientes de julio, agosto y septiembre de 2026.

La cartera indicó que el desembolso comenzará este 25 de noviembre e incluirá los aportes adeudados al sistema de seguridad social.

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La decisión surgió tras una mesa de diálogo social en la que participaron representantes de la EPS, el sindicato SINDISALUD-ASMET y entidades públicas. Según la cartera laboral, las conversaciones permitieron acordar el pago de la totalidad de las obligaciones laborales que estaban pendientes con los empleados del sector salud.

El Ministerio del Trabajo confirmó que 1.706 trabajadores de Asmet Salud EPS S. A. S. recibirán los salarios pendientes de julio, agosto y septiembre de 2026 (Ministerio del Trabajo)

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, se refirió al alcance de la negociación y afirmó que el resultado busca atender la situación económica de los trabajadores afectados por los retrasos.

“En el Gobierno de la Patria Milagro cuidamos a quienes nos cuidan. Hoy damos una buena noticia a 1.706 trabajadores del sector salud y sus familias, quienes podrán recuperar la tranquilidad económica de sus hogares”, afirmó López Fuentes.

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La funcionaria sostuvo que el acuerdo fue posible tras las conversaciones entre las partes y vinculó el resultado con la situación operativa de la aseguradora.

“Este acuerdo demuestra que, cuando existe voluntad de diálogo y trabajo articulado, es posible proteger los derechos laborales y contribuir a la sostenibilidad de las empresas”, declaró la ministra.

La ministra Natalia López sostuvo que el acuerdo fue posible tras las conversaciones entre las partes y vinculó el resultado con la situación operativa de la aseguradora (@consejodeestado/X)

El diálogo incluyó a entidades de control y al Ministerio de Salud

El proceso se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2026 bajo el acompañamiento de la Subdirección de Promoción de la Organización Social del Ministerio del Trabajo. También participaron el Ministerio de Salud y Protección Social, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

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De acuerdo con la información oficial, las reuniones buscaron definir una salida para cubrir los salarios y aportes pendientes, además de establecer mecanismos de comunicación entre la interventoría de Asmet Salud y la organización sindical.

La cartera laboral señaló que los compromisos contemplan acciones dirigidas a liberar recursos y proteger los fondos destinados a la atención en salud. El ministerio añadió que el diálogo incluyó garantías para el ejercicio de la libertad sindical y para el derecho a la protesta pacífica sin represalias.

Asmet Salud enfrenta cerca de 123 procesos judiciales

El ministerio explicó que el acuerdo se alcanzó mientras Asmet Salud enfrenta cerca de 123 procesos judiciales. Varios de esos expedientes incluyen medidas cautelares que, según la entidad, limitaron recursos destinados al funcionamiento administrativo y al pago de obligaciones laborales.

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La situación financiera y operativa de la EPS formó parte de las conversaciones con los trabajadores. Las partes abordaron alternativas para disponer de recursos sin afectar los fondos de salud, según el comunicado oficial.

El Ministerio del Trabajo explicó que el acuerdo se alcanzó mientras Asmet Salud enfrenta cerca de 123 procesos judiciales (Ministerio del Trabajo)

El pago anunciado para el 25 de noviembre abarcará tres meses de nómina atrasada: julio, agosto y septiembre. La información difundida por el ministerio no precisó el monto total de la deuda ni el cronograma para cada trabajador.

Con el acuerdo, la entidad laboral informó que mantendrá el acompañamiento a las partes para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la mesa de diálogo.

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó el 20 de noviembre de 2026 que reactivará las asambleas generales de accionistas de Nueva EPS, Asmet Salud y Capresoca. Las tres entidades permanecen bajo intervención forzosa administrativa. La medida busca habilitar espacios de gobierno corporativo y requerir información sobre la gestión financiera, administrativa y operativa de las aseguradoras.

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La decisión no implica el levantamiento de las intervenciones ni modifica las competencias de inspección, vigilancia y control que conserva la Supersalud. Los agentes especiales designados para administrar las EPS continuarán al frente de sus funciones mientras estén vigentes las medidas.

La instrucción incluye a Nueva EPS, Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar y Servicio Occidental de Salud (SOS). Los interventores tendrán que convocar a las asambleas y entregar un informe sobre las acciones adelantadas desde el comienzo de cada intervención, además de presentar un diagnóstico actualizado de la situación de cada entidad.