El cambio de pipas para habitantes de la calle que son consumidores de basuco generó rechazo en el concejal Andrés Barrios. (@echelecabeza/X - Concejo de Bogotá)

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El concejal de Bogotá por el Centro Democrático Andrés Barrios cuestionó el Kit Vulcano, una iniciativa para reemplazar las pipas artesanales usadas por habitantes de calle que consumen basuco, pasta base de cocaína. El cabildante distrital sostuvo que la entrega de utensilios no resuelve la adicción ni evita que nuevas personas inicien el consumo.

En respuesta al colectivo Acción Técnica Social, que compartió la iniciativa que se lleva a cabo en las calles de la capital de la República, Barrios indicó que con esto no se combatirá el consumo de estupefacientes en la ciudad; sino que podría convertirse, a su juicio, en un estímulo para que siga registrándose en la población que no tiene atención.

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Con este mensaje en X, Andrés Barrios, concejal de Bogotá, se pronunció sobre iniciativa de 'Échele Cabeza' y cuestionó lo que serían, según él, sus alcances. (@ABarriosBernal/X)

“Échele Cabeza, cambiar de pipa no resuelve el problema de las drogas. La meta debe ser evitar que más personas empiecen a consumir y ayudar a quienes ya están atrapados en la adicción a salir de ella”, afirmó el concejal, que hace parte del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que se opone a la legalización del consumo de drogas.

En su mensaje en X, Barrios rechazó celebrar “mejores utensilios para fumar basuco” mientras la droga “sigue destruyendo personas y familias”. En su postura, que causó reacciones en la plataforma digital, la respuesta debe concentrarse en prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas que, según él, han caído en este vicio.

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La reacción del joven político bogotano, que fue amigo de Miguel Uribe Turbay, se produjo frente a una campaña difundida por este grupo, que tiene como programa bandera ‘Échele Cabeza’. La organización, con sede en Bogotá, trabaja en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.

Vulcano, la primera pipa de vidrio de borosilicato en Colombia y Latinoamérica, diseñada y validada junto a personas habitantes de calle, busca reducir los riesgos y daños en el consumo de basuco. (@echelecabeza/X)

Una pipa de vidrio frente a los riesgos de los materiales reciclados: la idea que busca reducir daños

El Kit Vulcano fue presentado como una pipa fabricada con vidrio de borosilicato, diseñada para reducir daños físicos, neurológicos y epidemiológicos vinculados al consumo de basuco. El proyecto se desarrolla a través de Cambie, dispositivo comunitario de bajo umbral destinado a personas que se inyectan drogas o fuman basuco y crack.

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Según la organización, durante décadas la criminalización llevó a muchos consumidores a fabricar pipas conocidas como “carros” con residuos hallados en la calle. Entre los materiales utilizados figuran tubos de PVC, lapiceros de plástico, láminas de aluminio y monedas, siendo estos materiales que podrían causar daños en la salud.

Y que la exposición de esos elementos al fuego directo puede generar, de acuerdo con el colectivo, gases tóxicos, vapores industriales y partículas plásticas. La propuesta de Vulcano busca evitar esas emisiones mediante la resistencia térmica y estabilidad química del vidrio de borosilicato, también conocido como Pyre, en las pipas.

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Resultados preliminares del piloto del Kit Vulcano en el centro de Bogotá indicaron que el 100% de las personas que participaron en el seguimiento reportó la recuperación de heridas y llagas en los labios. (@EcheleCabeza/X)

El diseño promueve la vaporización indirecta de la sustancia en vez de su incineración. Con esto, la corporación Acción Técnica Social afirmó que ese mecanismo reduce la síntesis de Aeme: una neurotoxina asociada con el calentamiento de la pasta base de cocaína y que traería múltiples complicaciones para los consumidores de basuco.

Es preciso destacar que en el kit entregado a los habitantes de la calle se incorporan boquillas personales de silicona para aislar el calor y limitar la transmisión de infecciones, además de rejillas metálicas de grado industrial para impedir la inhalación de cuerpos extraños y manteca de cacao para hidratar y curar lesiones en los labios.

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El piloto con 28 consumidores en el centro de Bogotá

La iniciativa fue desarrollada durante dos años de investigación y se apoyó en un proceso iniciado una década atrás, que estuvo detenido durante ocho años antes de retomar impulso. La etapa actual, según se explicó, incluye una fase de investigación-acción en zonas del centro de Bogotá como Barrio Santa Fe, Las Aguas y San Bernardo.

Para el concejal de Bogotá Andrés Barrios, crear utensilios para que los habitantes de la calle puedan consumir basuco no es la solución, pues no combate la adicción. (Concejo de Bogotá)

Antes de fabricar la primera versión del dispositivo, el equipo evaluó pipas destinadas al consumo de fentanilo que no resultaron eficaces para el basuco. Con esa prueba, diseñó el Vulcano N.º 1 con medidas ajustadas a las prácticas, con la participación en la fase piloto de un total de 28 usuarios y una trayectoria de consumo de al menos 12 años.

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Durante la prueba se entregaron 37 kits y se realizó seguimiento sobre usabilidad, adopción y salud. El colectivo agregó que los participantes utilizarán exclusivamente el kit durante los próximos tres meses y, al terminar ese período, la tercera fase cerrará con hallazgos y ajustes para avanzar hacia una cuarta etapa, con distribución masiva.

El proyecto Vulcano utiliza vidrio de borosilicato, fabricado principalmente con sílice y trióxido de boro y que es conocido por su alta resistencia al choque térmico. (@EcheleCabeza/X)

La organización señaló que entregar parafernalia de menor riesgo no promueve el consumo, sino que puede limitar la propagación de enfermedades crónicas y el deterioro neurológico. Por ello, la entrega de los dispositivos facilita un contacto regular con personas en situación de calle, a los se les puede ofrecer alimento, café y abrigo.

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Y no solo eso: la posibilidad de iniciar procesos de deshabituación si lo solicitan, por lo que pidió el respaldo de entidades públicas de salud, secretarías distritales, empresas, agencias de cooperación internacional, organizaciones civiles y personas interesadas en adelantar una reforma de la política de drogas en el territorio nacional.