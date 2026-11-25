La Comisión de Acusación reactivó el reparto de más de 2.000 expedientes tras un periodo de parálisis por falta de recursos. (Colprensa/Presidencia de Colombia)

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes continúa con la redistribución de los expedientes que involucran al expresidente Gustavo Petro, luego de un periodo de parálisis atribuido a la falta de recursos.

El reparto abarca más de 2.000 procesos de la instancia y vuelve a poner en trámite varias denuncias relacionadas con su administración y con su campaña presidencial.

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Entre los expedientes reasignados figuran el que examina la compra de 17 aviones Saab JAS 39 Gripen y el que indaga una presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022.

El caso de las aeronaves fue entregado al representante por Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, mientras que el de los topes electorales quedó en manos de Carlos Cuenca, de Cambio Radical y presidente de la Comisión para el periodo 2026-2027.

La célula legislativa registra 370 indagaciones penales y disciplinarias vinculadas al mandato de Petro, de acuerdo con información divulgada por El Tiempo. El nuevo reparto define qué representantes deberán revisar los documentos, ordenar pruebas y proponer si procede abrir investigaciones formales o adoptar decisiones inhibitorias.

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La adquisición de 17 aeronaves Gripen es objeto de una denuncia por presuntas irregularidades y sobrecostos. (Saab / sitio web)

Caso aviones Gripen

La denuncia cuestiona el contrato para adquirir los aviones de combate a la compañía sueca Saab, una operación valorada en más de $16 billones. El expediente plantea posibles sobrecostos e irregularidades en la negociación, a partir de comparaciones con compras de aeronaves efectuadas por otros países, según información recopilada por el diario citado.

El recurso fue presentado por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. En su escrito pidió establecer si hubo conductas como tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, uso de información privilegiada, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

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La Comisión recibió la denuncia en junio de 2026. En ese momento, la entonces presidenta de la instancia, Gloria Elena Arizabaleta, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que indagara la presunta relación de la primera dama, Verónica Alcocer, con el negocio. También solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría información sobre los trámites disciplinarios y fiscales relacionados con el asunto.

Tanto Petro como el exministro de Defensa Pedro Sánchez han rechazado los cuestionamientos. La empresa sueca, por su parte, negó la intervención de intermediarios privados o de Alcocer y afirmó que la negociación se ajustó a sus estándares éticos. Briceño deberá estudiar el material acumulado y determinar las actuaciones que correspondan.

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El CNE sancionó administrativamente a responsables de la campaña y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. (Carlos Ortega/EFE y Colprensa)

Violación de topes de la campaña de 2022

El proceso por la presunta vulneración de los límites de financiación de la campaña presidencial pasó a Cuenca después de haber estado en los despachos de Alirio Uribe y Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico, y de Wilmer Carrillo, del Partido de la U. El representante deberá revisar un expediente de más de 500 páginas y definir si encuentra elementos para avanzar hacia una investigación formal.

El antecedente central es la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que determinó que la campaña superó los topes en cerca de $5.300 millones. La autoridad electoral impuso sanciones administrativas a responsables de la campaña y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, entre ellos el entonces gerente Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydée Mogollón y la auditora María Lucy Soto.

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El CNE no sancionó a Petro, al concluir que no tenía competencia para hacerlo. Sin embargo, la Corte Constitucional ratificó en abril de 2026 que la Comisión de Investigación y Acusación sí puede examinar los hechos. En junio, Uribe propuso una resolución inhibitoria al considerar que la conducta sería atípica; Arizabaleta y Carrillo salvaron su voto y solicitaron llamar a indagatoria al entonces mandatario por una eventual responsabilidad solidaria y mediata.

La revisión de Cuenca corresponde a una actuación distinta de las sanciones administrativas ya impuestas por la autoridad electoral.

Entre los expedientes contra Petro está la denuncia por la divulgación de datos médicos del niño Kevin Acosta. (composición fotográfica Presidencia/Redes sociales)

Otras investigaciones contra Petro

Entre otros procesos que enfrenta el expresidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está el relacionado con Kevin Acosta, un niño de siete años que murió en febrero de 2026 por complicaciones de una hemorragia cerebral, en un cuadro agravado por hemofilia A severa.

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La denuncia se enfoca en la divulgación pública de datos de su historia clínica durante una intervención de Petro en Uribia, La Guajira, pues se trata de información médica reservada. La Comisión deberá establecer si hay elementos para atribuir alguna responsabilidad al expresidente.

También se encuentran en el reparto procesos vinculados con el denominado “tarimazo” con jefes de estructuras criminales en la sede administrativa La Alpujarra de Medellín, ocurrido en junio de 2026, al igual que las denuncias de Deicy Jiménez sobre el caso de las 48 mujeres. Los tres procesos están bajo instrucción del congresista Daniel Briceño.

El llamado “tarimazo” en La Alpujarra de Medellín también forma parte de los procesos asignados a Daniel Briceño. (Presidencia)

Además, se destaca el expediente derivado de los señalamientos del excanciller Álvaro Leyva y el llamado Pacto de Valledupar. Otras denuncias presentadas por Angie Rodríguez contra su exjefe fueron distribuidas entre distintos investigadores.

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Los expedientes siguen en etapas preliminares y el reparto no implica una declaración de responsabilidad. Los representantes investigadores deberán definir, caso por caso, si existen fundamentos para ordenar nuevas pruebas, abrir investigación formal o archivar las actuaciones.