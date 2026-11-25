El gremio de recicladores de oficio de Colombia tendrá un espacio en la mesa de discusión del salario mínimo de 2027, tras la invitación de la ministra del Trabajo, Natalia López, que busca ampliar la participación de los diferentes sectores económicos y laborales del país en este proceso - (Ministerio del Trabajo)

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Los recicladores de oficio tendrán voz en la mesa de concertación del salario mínimo de 2027 y en un espacio de diálogo permanente durante los 365 días del año, según anunció la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. La funcionaria propuso ampliar la participación de sectores que históricamente han estado al margen de este proceso. Planteó que la mesa salarial se extienda a quienes nunca habían tenido voz en la concertación.

“Necesitamos que hagan parte de ella quienes nunca han tenido voz en el ejercicio de la concertación del salario mínimo de este país. Esta es la oportunidad porque en esta mesa cabemos todos”, afirmó la jefe de la cartera laboral.

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Informó que el Ministerio del Trabajo también revisará el Decreto 0271 de 2026 con el propósito de reforzar la protección social del gremio y apoyar la sostenibilidad de sus organizaciones. Los recicladores participarán para llevar a la concertación asuntos vinculados con sus ingresos, la comercialización de materiales aprovechables y su acceso a la seguridad social.

La cartera laboral revisará el Decreto 0271 de 2026 para fortalecer la protección social de los recicladores y contribuir a la sostenibilidad de sus organizaciones - (Ministerio del Trabajo)

Dicho anuncio se hizo durante un encuentro encabezado por la ministra y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, con organizaciones de distintas regiones del país.

Recicladores buscan protección social y participación permanente

En Colombia hay 74.313 recicladores de oficio vinculados a 1.161 organizaciones registradas, de acuerdo con cifras de 2024 del Ministerio de Vivienda. La actividad del sector es fundamental para la economía circular, la sostenibilidad ambiental y el sustento de miles de familias.

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Los representantes del gremio destacaron la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales como una vía para proteger a los trabajadores, fortalecer sus organizaciones y mejorar sus posibilidades de comercialización.

Al respecto, la ministra Natalia López sostuvo que la discusión deberá mantenerse más allá del ajuste anual del salario mínimo.

Anotó que “la mesa tiene que ser permanente. Esta mesa tiene que estar todo el año hablando de temas que interesen a los diferentes sectores. No es solamente para hablar de salario mínimo”.

En Colombia hay 74.313 recicladores de oficio vinculados a 1.161 organizaciones registradas - (Ministerio del Trabajo)

Trabajadoras domésticas se suman a la concertación salarial

El anuncio de los recicladores se suma al que ya se hizo el 28 de octubre de 2026. Las organizaciones de trabajadoras domésticas también fueron invitadas por primera vez a participar en los espacios de concertación del salario mínimo de 2027. Durante una jornada de diálogo conducida por la viceministra Juliana Morad, las representantes del sector plantearon necesidades relacionadas con remuneración, formalización, seguridad social e inspección laboral.

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“Espero tenerlas en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, que sea un espacio para ustedes, para que nos retroalimenten también de sus necesidades”, expresó López.

Por su parte, la presidenta nacional de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utras), Claribet Palacios García, valoró el anuncio: “Recibimos con mucha alegría esta invitación porque representa una oportunidad para que, por primera vez, las trabajadoras domésticas llevemos nuestra voz y nuestras propuestas a la mesa de concertación del salario mínimo. Queremos participar, aportar desde nuestra experiencia y contribuir a decisiones que respondan a las realidades de nuestro sector”.

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En el encuentro participaron representantes de la Central Sindical de Trabajadoras del Hogar, Sintrahop, Asociación Trabajar, Sintra Emagra, Sintra Emprusa y Utrasd. La Defensoría del Pueblo acompañó el intercambio y manifestó su disposición a continuar el seguimiento a los compromisos relacionados con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Natalia López Fuentes hizo una invitación inédita para que los miembros del trabajo doméstico participen en la discusión salarial (Ministerio del Trabajo)

El Ministerio presentó avances de un micrositio especializado en trabajo doméstico, con una calculadora de pagos, modelos de contrato, herramientas de autoinspección y rutas de orientación. También socializó un proyecto de protocolo para atender situaciones de peligro y una iniciativa para simplificar la afiliación y el pago a seguridad social, herramientas que aún deberán pasar por revisión técnica y recibir aportes de las organizaciones.

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Calendario para definir el salario mínimo de 2027

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), presidida por la ministra López Fuentes, aprobó el cronograma de la negociación:

26 de noviembre: la Subcomisión de Productividad abrirá las sesiones técnicas.

27 de noviembre: se instalará formalmente la mesa de concertación, cuyo cronograma aprobó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

9 de diciembre: los participantes revisarán la inflación y las perspectivas macroeconómicas con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

10 de diciembre: las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas.

15 de diciembre: la Ley 278 de 1996 fija esta como la primera fecha límite para concertar.

“Al Gobierno nacional le ilusiona, sueña y ese es el propósito con la instalación de esta comisión el día de hoy: lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y es sacar el país adelante”, manifestó la ministra.

La ampliación de la concertación busca que los asuntos laborales de recicladores, trabajadoras domésticas y otros sectores tengan seguimiento durante todo el año, mientras la mesa salarial avanza hacia un acuerdo que permita una vida digna y favorezca el acceso al empleo formal.

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