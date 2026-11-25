Revisar el celular o controlar el dinero puede ser violencia contra la mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Revisar el teléfono, imponer restricciones sobre el dinero o separar a su pareja de sus seres queridos pueden ser expresiones de violencia contra la mujer sin que exista una agresión física. Un informe del Hospital Infantil Universitario de San José y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) advirtió sobre siete comportamientos que afectan la autonomía y la salud mental.

Estas dinámicas pueden instalarse de manera gradual en una relación. El control suele presentarse como preocupación, celos o interés por la pareja, pero puede terminar en miedo, aislamiento y dependencia, por lo que identificar las alertas permite acudir a redes de apoyo y servicios especializados antes de que la situación escale.

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La psicóloga Luisa Torres, coordinadora del servicio de Psicología del Hospital Infantil Universitario de San José, señaló que una alerta temprana aparece cuando la mujer empieza a ajustar lo que dice o hace para evitar discusiones. Puede dejar de expresar desacuerdos, sentir temor de tomar decisiones o anticipar reacciones negativas de su pareja.

“Esta hipervigilancia emocional constituye una señal importante de afectación psicológica”, dijo la especialista, que agregó que esta experiencia puede acompañarse de tristeza, baja autoestima, dificultades para dormir y una pérdida progresiva de confianza.

El psiquiatra y docente de la Universidad FUCS, Julián Mateo Benítez Medina, explicó que las formas de control económico, social y digital pueden producir “temor, sensación de vigilancia” y restringir la capacidad de decidir sobre la propia vida. Además, el aislamiento reduce las posibilidades de pedir orientación a familiares, amistades o profesionales.

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Amenazas, persecución, manipulación y restricciones cotidianas figuran entre los comportamientos que pueden afectar la seguridad y libertad de una mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete conductas que pueden alertar sobre violencia psicológica, económica o digital

Los especialistas identifican estas señales como comportamientos que ameritan atención:

Control sobre el dinero y las decisiones económicas: impedir que una mujer administre sus ingresos, trabajar o conocer la situación financiera del hogar puede generar dependencia e inseguridad. La pérdida de autonomía económica limita las opciones para tomar decisiones propias. Vigilancia del celular y las comunicaciones: exigir contraseñas, revisar conversaciones, controlar redes sociales o pedir explicaciones por cada contacto digital puede convertirse en un mecanismo de supervisión permanente. Alejamiento de familiares y amistades: desacreditar a las personas cercanas, impedir encuentros o generar conflictos por las salidas puede debilitar las redes de apoyo. Ese aislamiento deja a la víctima con menos espacios para hablar de lo que ocurre. Temor de expresar opiniones: evitar conversaciones, callar desacuerdos o sentir miedo ante la posibilidad de opinar son indicios de que la relación puede estar afectando la libertad emocional de la mujer. Cambios en la manera de vestir o comportarse para evitar conflictos: modificar la ropa, las palabras, las amistades o las actividades cotidianas con el propósito de no provocar una reacción de la pareja refleja un estado de alerta constante. Justificación de agresiones y culpa por lo ocurrido: minimizar insultos, asumir responsabilidad por la conducta agresiva de la pareja o pensar que todo habría sido distinto si se hubiera actuado de otra forma son patrones frecuentes en relaciones de control. Amenazas, intimidaciones o persecución: estos hechos requieren una atención particular, incluso después de una ruptura. El riesgo puede aumentar cuando la expareja no acepta la separación y comienza a vigilar, perseguir o amenazar.

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz también identifica la manipulación afectiva, las humillaciones y la dependencia emocional como manifestaciones de violencia psicológica.

Luis Andrés Jiménez, coordinador de su Servicio de Evaluación Pericial, indicó que estas conductas pueden normalizarse cuando el agresor las presenta como una muestra de amor, preocupación o arrepentimiento: “La violencia psicológica no debe minimizarse ni normalizarse”.

El especialista indicó que hablar de lo sucedido y buscar acompañamiento profesional o comunitario puede facilitar la identificación de estas dinámicas.

Tenga en cuenta las alertas y acuda ante las entidades de apoyo lo antes posible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amenazas de muerte, estrangulamiento y armas elevan el riesgo

El Hospital Infantil Universitario de San José destaca tres indicadores que exigen una valoración urgente: amenazas de muerte, antecedentes de estrangulamiento o intentos de asfixia, y acceso a armas dentro de un contexto de violencia o intimidación.

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“El estrangulamiento es especialmente preocupante, incluso cuando no deja lesiones visibles, y requiere valoración médica urgente por el riesgo de complicaciones”, explicó Torres. La ausencia de marcas en el cuerpo no descarta consecuencias físicas, por lo que una atención médica resulta necesaria.

Los especialistas aclaran que ninguna conducta aislada permite anticipar con certeza un feminicidio, pues cada caso requiere una evaluación individual, la activación de medidas de protección y una respuesta inmediata cuando existe peligro.

La atención en salud no significa que la mujer tenga que presentar una denuncia

Una mujer puede acudir a urgencias, solicitar atención psicológica o recibir valoración médica aunque todavía no quiera denunciar a su agresor. Según el Hospital Infantil Universitario de San José, los servicios de salud no pueden condicionar la atención a la apertura previa de un proceso judicial.

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Cuando una paciente relata una situación de violencia, el equipo médico evalúa las condiciones de salud y el contexto de los hechos. De acuerdo con las necesidades del caso, puede activarse un abordaje con Psicología, Trabajo Social, Psiquiatría y otras especialidades.

El objetivo es que la persona pueda contar lo ocurrido en un espacio seguro y evitar que deba repetir su relato ante distintos profesionales. Torres precisa que a las víctimas se les debe informar sobre el derecho a denunciar y que “se respeta su decisión, sin condicionar la atención médica a la presentación de una denuncia, de acuerdo con la normativa aplicable”.

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Buscar apoyo en salud no significa que tenga que denunciar a su pareja, pero es importante que no pase desapercibidas las agresiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá cuenta con líneas gratuitas de orientación y emergencia

En Bogotá, las mujeres pueden contactar la Línea Púrpura en el 01 8000 112 137 o por WhatsApp en el 300 755 1846. En todo el país, la Línea 155 ofrece orientación sobre violencias basadas en género; ante un riesgo inmediato, la recomendación es llamar al 123.

La Universidad FUCS plantea que fortalecer la autonomía, difundir los derechos de las mujeres y promover prácticas seguras en los entornos digitales son medidas de prevención. La institución cuenta con una ruta de reporte y seguimiento para situaciones de violencia o discriminación dentro de su comunidad.

El psiquiatra Benítez Medina consideró que reconocer estas señales y acudir a una ruta de atención puede permitir que una mujer reciba acompañamiento antes de que la violencia deje consecuencias más graves.

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