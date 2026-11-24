The Economist lanzó duras críticas a la implementación del Acuerdo de Paz (Colprensa-Presidencia de la República)

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El 24 de noviembre de 2026 se cumple una década desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, en Bogotá, durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que terminó en la desmovilización de la guerrilla más conocida del país.

En paralelo, puso fin a la insurgencia más prolongada de América del Sur, que había dejado más de 450.000 muertos y obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Según los términos del acuerdo, unos 13.000 combatientes depusieron las armas a cambio de penas reducidas, escaños en el Congreso de la Republica y numerosas garantías sociales.

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Sin embargo, The Economist cuestionó los avances de la gestión del armisticio. En un editorial señaló que las zonas rurales del país siguen siendo azotadas por la violencia y la pobreza, además de explicar que la desmovilización trajo consigo nuevos grupos armados que adquirieron el poderío y control del territorio.

Según el medio británico, las zonas rurales de Colombia siguen siendo azotadas por la violencia y la pobreza; además, la desmovilización trajo consigo nuevos grupos armados que adquirieron el poderío y control del territorio

“Una década después, dos tercios de las disposiciones del acuerdo no se han implementado. La mayoría de los firmantes no ha vuelto a tomar las armas. Pero la violencia, impulsada por el narcotráfico, golpea las zonas rurales, que siguen sumidas en la pobreza. Más grupos armados han ocupado el lugar de las FARC”, expuso el periódico.

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Bajo el criterio del medio británico, Colombia tiene mucho camino por recorrer en materia de reconciliación. En ese sentido, destacó la postura del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sobre lo pactado con la guerrilla y la decisión de reducir el presupuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Como muchos colombianos, Abelardo de la Espriella, el presidente conservador del país, considera que el acuerdo otorgó impunidad a las FARC. Ha reducido los fondos destinados a las instituciones creadas por el pacto. La guerra puede haber terminado, pero Colombia está lejos de la reconciliación”.

El apoyo internacional al Acuerdo de Paz se mantiene

El apoyo internacional al Acuerdo de Paz se mantiene pese a los traspies de su implementación (Defensoría del Pueblo)

Diez años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, la comunidad internacional mantiene su respaldo a la implementación, pero advierte que la persistencia de la violencia y el abandono estatal en las regiones comprometen los resultados del proceso. Los informes de seguimiento señalan avances en reincorporación, justicia transicional y reparación, aunque una parte sustancial de los compromisos aún registra un cumplimiento limitado.

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A esa red se sumaron las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y otros gobiernos que ofrecieron apoyo político, técnico y financiero. Su participación se expresa en misiones de monitoreo, programas de reincorporación, iniciativas de reparación a víctimas y proyectos dirigidos a la transformación de los territorios más afectados por el conflicto.

Durante la última década, la cooperación internacional acompañó el tránsito de cerca de 11.000 excombatientes a la vida civil y respaldó instituciones surgidas del acuerdo. Sin embargo, el acompañamiento también ha puesto el foco en los vacíos de la implementación, sobre todo en las zonas rurales donde la salida de las Farc no fue seguida por una presencia estatal suficiente.

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El Instituto Kroc, encargado de hacer seguimiento a los compromisos, informó que hasta noviembre de 2025 el 36% de las 578 disposiciones estaba completamente implementado. Otro 21% se encontraba en una fase intermedia, el 35% tenía avances mínimos y el 8% no había comenzado. Por tanto, el 43% de los compromisos permanecía con avances mínimos o sin ejecución.

El 24 de noviembre de 2026 se cumple una década desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, en Bogotá - (Jaime Saldarriaga)

La situación presenta mayores rezagos en los enfoques de género y étnico. Según el centro académico de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, solo el 13 % de las medidas con enfoque de género y el 14% de las disposiciones étnicas alcanzaban una implementación completa. Kroc alertó además sobre la falta de pruebas suficientes que permitan asegurar el cumplimiento de varias metas dentro de los plazos previstos.

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Los reportes del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, recogieron una preocupación semejante. El organismo reconoció avances en reincorporación, reforma rural, actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), justicia transicional y fortalecimiento institucional. No obstante, insistió en que la inseguridad amenaza la continuidad de lo acordado.

En su informe más reciente, presentado en septiembre de 2026, Guterres señaló que la dinámica del conflicto cambió tras la dejación de armas de las Farc-EP. El secretario general afirmó que, en varias regiones, la retirada de esa guerrilla no dio paso a un despliegue pleno de las instituciones estatales, situación que permitió la expansión de otros grupos armados.

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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas, encabezada por el eslovaco Miroslav Jenča, documentó desde la firma del acuerdo 501 asesinatos de antiguos combatientes, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. Entre junio y septiembre de 2026, verificó ocho homicidios de exintegrantes de las Farc.