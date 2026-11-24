La viuda de Miguel Uribe Turbay responsabilizó políticamente a Gustavo Petro y a la Unidad Nacional de Protección por desatender pedidos de seguridad. (Colprensa)

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La divulgación de conversaciones de WhatsApp de abril de 2025 abrió una polémica alrededor de la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, luego de que en redes sociales se plantearan versiones sobre un eventual conocimiento previo del atentado que terminó con la vida de su compañero de bancada Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025 tras sufrir un ataque sicarial durante un evento político en Bogotá.

Los mensajes, atribuidos a un suboficial retirado, alertaban sobre presuntas amenazas contra dirigentes del Centro Democrático, entre ellos Valencia y Uribe Turbay. El caso ha generado diferentes reacciones en el país, entre quienes piden explicaciones a la excongresista y aquellos que la respaldan de una posible campaña de desprestigio en su contra.

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Una de ellas fue María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, que se pronunció en sus redes sociales para expresar su respaldo a la excandidata presidencial del Centro Democrático.

En un video difundido a la opinión pública, pidió que la controversia no desplace la investigación sobre los responsables intelectuales del crimen, y reiteró su hipótesis de que existe una línea de investigación que apunta a un presunto crimen de Estado.

“Como colombianos no podemos perder el foco de lo que es realmente importante, y es que una línea de investigación muy seria, tendiente a pensar que el crimen de Miguel fue un crimen de Estado”, expresó.

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En su nuevo pronunciamiento, Tarazona nuevamente responsabilizó políticamente al expresidente Gustavo Petro y a su gobierno por no haber garantizado la seguridad de su esposo, y advirtió que sus constantes mensajes contra Uribe Turbay habrían incidido en el posterior ataque.

“Gustavo Petro trinó más de 40 veces hostigando a Miguel, más de 25 solicitudes a la Unidad de Protección Nacional pidiendo que se ampliara el grupo de esquema que protegía la vida de Miguel y de mi familia. Estas peticiones fueron negadas cien por ciento. No hubo una sola contestación asertiva por parte de Augusto Rodríguez (entonces director de la UNP)”, detalló.

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Además, la viuda del dirigente señaló, sin aportar detalles adicionales, que la Fiscalía ha recopilado cartas e información que presuntamente vincularían a la exsenadora Sandra Ramírez y a su hijo con la organización, planeación y financiación del asesinato.

Ante ello, María Claudia Tarazona insistió en un llamado a la unidad entre quienes defienden la democracia, la libertad y la seguridad. Advirtió que las divisiones internas pueden favorecer a quienes ordenaron el ataque y sostuvo que el esclarecimiento judicial es necesario para preservar la memoria y el legado de Uribe Turbay.

“No podemos perder ese foco. Hoy tenemos que estar unidos y tenemos que estar unidos por la memoria de Miguel, por la democracia de Miguel. La responsabilidad de la muerte y el asesinato de Miguel no puede perder el foco, tiene que estar donde es, y es que posiblemente, presuntamente, fue un crimen de Estado”, agregó.

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También cuestionó la filtración de los chats que, según explicó, ya estaban en poder de la Fiscalía General de la Nación. Consideró que su divulgación expone a personas que han colaborado con el expediente, entre ellas una fuente clave ubicada en Caquetá, y puede afectar la disposición de otros testigos a entregar información.

“Si nosotros nos dividimos, si peleamos entre nosotros, si nos dividimos en los que creemos en la democracia, en la libertad, en la seguridad, perdemos el foco atacando a quien no debemos atacar. Finalmente, quienes terminan triunfando son los que mandaron a matar a Miguel. Quienes terminan aplaudiendo esta pelea son Gustavo Petro y sus aliados”, mencionó.

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Finalmente, reprochó al exministro del Interior Armando Benedetti por llevar al Congreso alertas sobre posibles atentados en lugar de denunciarlas ante las autoridades competentes.

“¿Por qué esos chats que estaban entregados a la Fiscalía y debían estar custodiados para proteger el proceso judicial de Miguel y la investigación de Miguel son filtrados de esta manera, poniendo nombres de personas bajo la lupa pública y exponiendo la vida de ellos mismos? La persona que nos ayudó en el Caquetá, que es clave para la investigación, para esta investigación, probablemente no quiera volver a ayudarnos porque su nombre ha sido revelado”, puntualizó.

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Paloma Valencia niega haber conocido el atentado y recibe respaldo presidencial

Valencia rechazó cualquier insinuación de que tuvo información anticipada sobre el ataque contra Uribe Turbay y aseguró que los mensajes que recibió se referían a un posible atentado en su contra en Caquetá. Según explicó a La FM, una persona que atendía su teléfono durante la campaña revisó la alerta una semana después de haber sido enviada y las verificaciones iniciales no permitieron confirmar su veracidad.

La exsenadora dijo que, tras el atentado y las primeras capturas en Caquetá, entregó esas conversaciones a la Fiscalía y a Tarazona porque consideró que podían aportar elementos a la investigación. “Yo jamás recibí informaciones sobre Miguel Uribe”, afirmó, y anunció acciones penales y civiles contra quienes la señalen de haber ocultado datos sobre el crimen.

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Valencia sostuvo además que fue testigo de los ataques públicos de Petro contra Uribe Turbay, ella y otros integrantes del Centro Democrático. También negó que Benedetti le hubiera advertido sobre un atentado contra su compañero de bancada y aseguró que la llamada del entonces ministro se relacionó con una amenaza dirigida contra ella.

El presidente Abelardo de la Espriella defendió a Valencia y pidió no alimentar acusaciones que calificó como discusiones sin sustento. En un mensaje publicado en X, afirmó que no resulta creíble que la exsenadora esté involucrada en una conspiración y llamó a concentrar la atención en los asuntos fundamentales del país. El mandatario también rechazó que se atribuyan vínculos con supuestos complots a Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

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La controversia se mantiene mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento del asesinato de Uribe Turbay y en la verificación de la información aportada por las personas que han entregado alertas, conversaciones y otros elementos al proceso.